Le Conseil mondial d’optométrie et Alcon s’associent pour une initiative de formation sur la sécheresse oculaire

Alcon World Council of Optometry

Un programme mondial conçu pour améliorer la compréhension des optométristes sur la prévalence, le diagnostic et la prise en charge de la sécheresse oculaire

ST. LOUIS, MO, USA, August 1, 2022 / EINPresswire.com / -- Le Conseil mondial d’optométrie (WCO) et Alcon se sont associés pour mettre sur pied une initiative mondiale de formation sur la sécheresse oculaire, fondée sur des données probantes et conçue pour aider les optométristes à mieux comprendre l’étiologie et la prévalence de la sécheresse oculaire, son diagnostic et sa gestion pratique. La sécheresse oculaire est une affection chronique et douloureuse qui affecte la fonction visuelle de 1,4 milliard de personnes dans le monde. L’augmentation de la fréquence de cette affection est liée à des facteurs importants tels que l’utilisation croissante de la technologie, des déclencheurs environnementaux et le vieillissement de la population.Le président du WCO, Peter Hendicott MAppSc, PhD, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Alcon pour appuyer la formation des optométristes du monde entier aux actions concrètes nécessaires pour mieux traiter la sécheresse oculaire, une affection qui, sans un diagnostic et un traitement appropriés, peut conduire à une maladie de la surface oculaire. Juillet est le mois de la sensibilisation à l’a sécheresse oculaire, le point de départ idéal pour ce programme qui durera une année. En amenant la conversation sur le sujet de la sécheresse oculaire, la communauté des soins oculaires peut collectivement améliorer les résultats d’une pathologie qui peut affecter de manière significative la vision et la vie des gens ».L’initiative du WCO et d’Alcon sur la sécheresse oculaire présentera les points de vue de plusieurs personnalités influentes mondialement connues, ainsi qu’une simplification des dernières recherches couvrant différents aspects de la sécheresse oculaire. Chacune de ces initiatives comprendra du matériel éducatif sur le sujet, facile à mettre en œuvre.« L’impact de la sécheresse oculaire sur la qualité de vie est comparable à celui d’autres affections invalidantes, et même une sécheresse oculaire légère à modérée peut réduire la qualité de vie », a déclaré Carla Mack, OD, MBA, FAAO, FBCLA, responsable mondiale des affaires professionnelles chez Alcon. « Nous avons uni nos forces à celles du Conseil mondial d’optométrie, afin de mettre en avant les principaux experts du domaine et les dernières avancées scientifiques. Nous sommes heureux d’aider davantage d’optométristes à accéder aux données les plus récentes et à des experts de classe mondiale, afin que davantage de patients souffrant de sécheresse oculaire trouvent un traitement et obtiennent un certain soulagement. »De plus amples informations, y compris les noms des membres du personnel enseignant, seront disponibles dans les semaines à venir. Des mises à jour seront publiées sur www.worldcouncilofoptometry.info et sur le site Web dédié à l’initiative, qui est en cours de développement._______________________________1 MarketScope (2020) 2020 Dry Eye Products Market Report. [Rapport sur le marché des produits pour la sécheresse oculaire.] A Global Analysis for 2019 to 2025. [Une analyse mondiale pour 2019 à 2025.] Octobre 2020.2 Stapleton F, Alves M, Bunya VY, Jalbert I, Lekhanont K et al. (2017) Rapport épidémiologique TFOS DEWS II. Ocul Surf 15 (3) : 334-365.3 Schiffman RM, Walt JG, Jacobsen G, Doyle JJ, Lebovics G et al. (2003) Utility assessment among patients with dry eye disease. [(2003) Évaluation de l’utilité chez les patients souffrant de sécheresse oculaire.] Ophthalmology 110 (7) : 1412-1419À propos du Conseil mondial d’optométrieLe Conseil mondial d’optométrie (WCO) est une organisation internationale à but non lucratif qui compte parmi ses membres des optométristes, des professionnels de l’industrie et des organisations d’optométrie. Il envisage un monde où l’optométrie permet à tous d’accéder à des soins oculaires et de la vue de bonne qualité accessibles à tous. Sa mission est de faciliter le développement de l’optométrie dans le monde entier et d’aider les optométristes à promouvoir les soins oculaires et de la vue en tant que droit de l’homme par la sensibilisation, l’éducation, l’élaboration de politiques et l’action humanitaire. Pour en savoir plus, consultez www.worldcouncilofoptometry.info ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.À propos d’AlconAlcon aide les gens à voir le monde dans toute sa splendeur. En tant que leader mondial des soins ophtalmologiques, fort d'un héritage de plus de 75 ans, nous offrons la plus large gamme de produits visant à améliorer la vue et la vie des gens. Nos produits chirurgicaux et de soins de la vue changent chaque année la vie de plus de 260 millions de personnes dans plus de 140 pays et souffrant de maladies comme la cataracte, le glaucome, les maladies de la rétine et les défauts de réfraction. Nos plus de 24 000 collaborateurs améliorent la qualité de vie grâce à des produits innovants, des partenariats avec des professionnels de la vue et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Pour de plus amples informations, consultez le site www.alcon.com