Mabey Bridge leverer ni strukturer for å støtte reparasjonsarbeidet etter flommen i Ahrdalen i Tyskland

LYDNEY, UNITED KINGDOM, July 29, 2022 / EINPresswire.com / -- Mabey Bridge , et Acrow Group-selskap som spesialiserer seg på modulære stålbroer, kunngjorde i dag at de har levert ni av sine Compact 200 ™-broer for å bidra til å knytte sammen igjen samfunn i Ahrdalen i Tyskland i kjølvannet av den ødeleggende flommen over store deler av Europa i juli 2021.Ekstremværet førte til omfattende skader over hele dalen, med utallige veier skadet eller ødelagt og mer enn 60 kollapsede broer. Fremskyndet restaurering av regionens transportinfrastruktur ble et presserende behov, så fire av Mabey Bridges modulære strukturer ble bestilt i begynnelsen av august for å gjenopprette ødelagte kryssinger i byen Bad Neuenahr-Ahrweiler. To av broene ble bestilt av byen og to av Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW). De ble levert bare en uke senere med bruk av lagerkomponenter, og raskt montert og installert av THW. Broene ble åpnet i september, med én designet for kjøretøybruk og tre for fotgjengere og syklister.Basert på suksessen til de første prosjektene ble Mabey Bridge valgt ut til å levere fem ekstra broer for å støtte fortsatt gjenoppbyggingsarbeid i området. I midten av september 2021 bestilte THW tre bilbroer for byene Rech, Insul og Liers. Komponenter ble levert til anleggene tre uker senere, installert av THW, og åpnet for trafikk i november 2021. I begynnelsen av januar 2022 bestilte byen Sizing to broer for fotgjenger- og syklistbruk. Én av de to broene er allerede installert, og den andre installasjonen er planlagt ferdigstilt i slutten av september.De ni leverte konstruksjonene er Compact 200™-broer med en lengde på mellom 36 og 42 meter, og disse vil fungere enten som permanente eller langsiktige midlertidige løsninger i flere tiår fremover. Unegg GmbH, Mabey Bridges partner i Sentral-Europa, ga teknisk assistanse på stedet til THW under hvert prosjekt. Noen av broene ble levert med Mabey SmartEdge ™ System, et tilpassbart, galvanisert stålpanel som festes til brodekket for å beskytte trussene, noe som gir et estetisk tiltalende alternativ til mer tradisjonelt stål eller nett.Mabey Bridges modulære stålkonstruksjoner bruker forhåndskonstruerte komponenter og kan konfigureres for lengde-, bredde- og belastningskrav. Mabeys broer leveres enkelt fra lager til de mest utfordrende stedene, og blir raskt utplassert og reist for hånd eller med lett anlegg, noe som gjør dem til et ideelt valg for midlertidige eller permanente nødstrukturer.Michael Treacy, administrerende direktør i Mabey Bridge, uttaler:«Mabey Bridge har en lang historie med å tilby løsninger for å hjelpe til med å gjenoppbygge infrastruktur i kjølvannet av naturkatastrofer. Vi er opptatt av å støtte nasjoner i disse vanskelige tidene og vil fortsette å spille vår rolle i disse viktige prosjektene for å knytte sammen berørte samfunn på nytt.»Om Mabey BridgeMabey Bridge er en ledende internasjonal leverandør av modulære broløsninger av høy kvalitet. Vi er spesialister på hurtigbygde, forhåndskonstruerte modulære stålbroer for å muliggjøre akselerert brobygging og forbedre forbindelser i urbane og landlige områder. Vi leverer også broløsninger for bygg-, olje og gass- og gruvesektorene, samt for spesialiserte militære bruksområder, humanitære nødssituasjoner og katastrofehjelp.Mabey Bridge, et Acrow Group-selskap, er basert i Gloucestershire i Storbritannia og har levert modulære broløsninger til over 150 land over hele verden. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med prosjektet ditt, kan du gå til nettstedet vårt www.mabeybridge.com ###