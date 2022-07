Le Salon SME revient en présentiel les 19 et 20 septembre au Palais des congrès de Paris.

PARIS, FRANCE, July 27, 2022 / EINPresswire.com / -- Après 2 ans d’absence à cause de la crise sanitaire, le Salon SME dédié aux indépendants, créateurs d’entreprises et dirigeants de TPE est de retour au Palais des congrès de Paris les 19 et 20 septembre prochain. Il sera enrichi par un salon numérique, permettant aux entrepreneurs d’accéder aux stands virtuels des exposants. Le Salon SME : un événement positif, créateur de rencontres qui ouvrent l’avenir des entrepreneurs.« Entreprendre, c’est une aventure formidable mais c’est aussi cheminer avec l’incertitude, des doutes et des questions. Le Salon SME, c’est un événement positif, créateur de rencontres entre des entrepreneurs aux questions multiples et des experts aux réponses précises » explique Alain Bosetti, président du Salon SME.Comment bâtir son projet de création ? Quel statut et quelle protection sociale choisir ? Comment financer sa création et son développement ? Comment développer ses compétences digitales ? Comment trouver ces premiers clients et les fidéliser ? ? Comment me former à toutes les facettes du métier d’entrepreneur ? Quels outils de gestion pour se concentrer sur son cœur de métier ? Comment transformer une passion en entreprise durable et rentable ? Quelles sont les opportunités offertes par le metavers aux indépendants et petites entreprises ? Suis-je fait pour entreprendre en franchise ? Le portage salarial est-il une solution pour moi ?Pour aider les entrepreneurs à répondre à toutes ces questions et à des centaines d’autres, le Salon SME les invite à venir échanger avec des experts, sur les stands des exposants (présentiels ou virtuels) ou lors des conférences et ateliers, organisés au Palais des congrès de Paris.« Grâce à nos 12 journées digitales organisées en 2020 et 2021, nous avons maintenu le lien avec les entrepreneurs. Nous savons leur impatience à se retrouver dans un événement qu’ils connaissent et qui s’adapte à leurs nouvelles attentes. Nous sommes donc heureux de leur permettre de retrouver en un seul lieu, tous les experts qui répondront à leurs questions. Et comme la crise sanitaire a accéléré la digitalisation des relations, nous proposons aussi aux visiteurs d’accéder aux stands virtuels des exposants. » poursuit Alain Bosetti.A propos du Salon SMELe Salon SME propose aux entrepreneurs toutes les solutions pour créer, gérer et développer leur activité. Les entrepreneurs peuvent rencontrer les experts des exposants et participer aux conférences, les 19 et 20 septembre, au Palais des Congrès de Paris. Ils peuvent aussi accéder aux stands virtuels des exposants.Pour préparer sa visite et télécharger une invitation gratuite : www.salonsme.com La dimension digitale du Salon SME Paris utilise la plate-forme de salons virtuels développée par en Personne Virtual Le Salon SME Paris, le Salon des services à la personne, Silver Economy Expo, l’agence de communication en Personne, en Personne Virtual ont été créés et développés par le Groupe en Personne, dirigé par Alain Bosetti, Sigrid Deprat, Marie-Pierre Doré, Sabrina Lhomme et Lena Rogel.