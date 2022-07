Secretary Gorbea Reminds Candidates of July 15th Filing Deadline for Nomination Papers

RHODE ISLAND, July 22 - FOR IMMEDIATE RELEASE: July 14th, 2022? MEDIA CONTACT: Johnathan Berard l 401.330.3189 l jberard@sos.ri.gov?

PROVIDENCE, RI?– Secretary of State Nellie M. Gorbea today is reminding candidates for elected office of the nomination paper filing deadline this Friday, July 15th, at 4:00 p.m.

Declared candidates who wish to appear on this year's ballot must submit their nomination papers with enough valid signatures to local boards of canvassers by 4:00 p.m. on Friday, July 15th. Nomination papers must be submitted to the local board of canvassers in the city or town listed at the top of each nomination paper.

For more information about the nomination paper period, gathering signatures, or other questions about elections and voting in Rhode Island, please visit the Voter Information Center on the Department of State's website or call the Elections Division at (401) 222-2340 on weekdays between 8:30 a.m.-4:30 p.m

###

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 14 de julio del 2022 CONTACTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Johnathan Berard | 401.330.3189 | jberard@sos.ri.gov

PROVIDENCE, RI – La Secretaria de Estado Nellie M. Gorbea les recuerda hoy a los candidatos a cargos electivos que la fecha límite para presentar los documentos de nominación finaliza este viernes, 15 de julio, a las 4:00 p.m.

Los candidatos declarados quienes deseen aparecer en las papeletas de este año deberán presentar sus documentos de nominación con el número suficiente de firmas a las las juntas locales de elecciones a más tardar el viernes 15 de julio a las 4:00 p.m. Los documentos de nominación deben ser presentados a la junta local de elecciones en el ayuntamiento local indicado en la parte superior de cada documento de nominación.

Para más información sobre el periodo de los documentos de nominación, la recolección de firmas o alguna otra pregunta sobre las elecciones y votaciones en Rhode Island, por favor visite el Centro de Información para Votantes en el sitio web del Departamento de Estado o llame a la División de Elecciones al (401) 222-2340 durante los días de semana entre las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.