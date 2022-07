Secretary Gorbea Reminds Candidates of the Start of the Nomination Paper Period

PROVIDENCE, RI?– Secretary of State Nellie M. Gorbea is reminding declared candidates seeking elected office that the candidate nomination paper period begins on Wednesday, July 6th and concludes on Friday, July 15th.

To appear on this year's ballot, declared candidates must submit nomination papers with the required number of signatures to their local board of canvassers by 4:00 p.m. on July 15th.

Candidates for Congress and statewide office, as well as?those running for the General Assembly, senatorial or representative district committee, or Democratic State Committee in the City of Providence may pick up their papers at the Department of State's Elections Division at 148 West River Street, Providence. Candidates receiving nomination papers from the Department of State's Elections Division should note that all persons intending to pick up papers on behalf of a candidate must have written authorization from the candidate.

Nomination papers for all other General Assembly, local office, Democratic State Committee, district committee, and local committee candidates may be picked up at the local board of canvassers in the city or town where they are registered to vote.

All candidates, regardless of office sought, must return signed nomination papers to the local board of canvassers of the city or town indicated at the top of each nomination paper no later than 4:00 p.m. on July 15th.

For more information about the nomination paper period, including who may sign nomination papers, where to return nomination papers, or other questions about elections and voting in Rhode Island, please visit the Voter Information Center on the Department of State's website or call the Elections Division at (401) 222-2340 on weekdays between 8:30 a.m.-4:30 p.m.

###

PROVIDENCE, RI- La Secretaria de Estado Nellie M. Gorbea les recuerda a los candidatos declarados, que aspiran postularse para algún cargo electivo que el periodo de los documentos de nominación inicia el miércoles 06 de julio y concluye el viernes 15 de julio.

Para poder calificar y aparecer en las papeletas de este año, los candidatos declarados deben entregar sus documentos de nominación con el número suficiente de firmas a las juntas locales de elecciones a más tardar el día 15 de julio hasta las 4:00 p.m.

Los candidatos para el congreso y cargos del ejecutivo estatal, así como aquellos candidatos para la Asamblea General, y los comités del distrito senatorial o representativo, o del comité estatal demócrata de la ciudad de Providence deben recoger sus documentos de nominación en la División de Elecciones del Departamento de Estado en el 148 West River Street, Providence. Los candidatos que reciban sus documentos de nominación en la División de Elecciones del Departamento de Estado deben tener en cuenta que se requiere una autorización escrita por parte del candidato autorizando a todas aquellas personas que recogerán los documentos a nombre del candidato.

Los documentos de nominación para todos los demás candidatos a la Asamblea General, a los cargos municipales, comité estatal demócrata, a los comités de distrito y a los candidatos de los comités municipales deben recogerlos en la junta local de elecciones en su ayuntamiento local donde se encuentren inscritos para votar.

Todos los candidatos independientemente del cargo al que aspiran, deben devolver sus documentos de nominación a las juntas locales de elecciones de la ciudad o pueblo indicado en la parte superior de cada documento de nominación, a más tardar el 15 de julio a las 4:00 p.m.

Para más información sobre el período de presentación de los documentos de nominación, incluyendo quién puede firmar los documentos de nominación, donde se deben devolver, u otra pregunta acerca de las elecciones y las votaciones en Rhode Island, por favor visite el Centro de Información para Votantes en el sitio web del Departamento de Estado o llame a la División de Elecciones al (401) 222-2340 durante los días de semana entre las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

###