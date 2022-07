Latest Update on List of Red Code Zones(22.07.2022 22H30)

MACAU, July 22 - List of Red Code Zones(Last Update:2022/07/22 22:30)

No. Zone Lockdown Date Expected Reopening Date Yellow Health Code Removal Date 1 EDF. FAI FU : Rua do Comandante João Belo, Rua de Fái Chi Kei 2022/07/05 2022/07/23` 2022/07/25 2 EDF. KAT CHEONG: Rua Dois do Bairro Iao Hon 65-71, Rua Sete do Bairro Iao Hon 2022/07/15 2022/07/28& 2022/07/25 3 SAN TOU KOCK (BLOCO 1): Rua da Prata 2-2E 2022/07/17 2022/07/25@ 2022/07/25 4 EDF. JARDIM KONG FOK ON (BLOCO 6 & 7): Rua Central da Areia Preta 2022/07/17 2022/07/23 2022/07/25 5 EDF. YI NAM : Estrada dos Cavaleiros 71-71A, Istmo de Ferreira do Amaral 64-64K, Rua da Tribuna 22 2022/07/18 2022/07/24 2022/07/26 6 EDF. IAN TOU : Rua da Rosa 3-3A 2022/07/19 2022/07/25 2022/07/27 7 EDF. SIU TAK(BLOCO 1) : Rua de Corte Real 21-25A 2022/07/19 2022/07/25 2022/07/27 8 EDF. NGO MEI: Rua de Inácio Baptista 2A-2D, Travessa de Inácio Baptista 2022/07/19 2022/07/25 2022/07/27 9 EDF. KINGLIGHT GARDEN (KAM YUEN) : Rua de Fat San 112 2022/07/21 2022/07/27 2022/07/29 10 EDF. HONG TAI: Rua Nove do Bairro Iao Hon 8,Rua Oito do Bairro Iao Hon,Rua Um do Bairro Iao Hon 81 2022/07/22 2022/07/28 2022/07/30

` Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 17 July to 23 July.

& As risks remain, the reopening date is postponed from 23 July to 28 July.

@ Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 23 July to 25 July.

List of Yellow Code Zones Upgraded to Red Code Zones (Last Update: 2022/07/22 22:30)

No. Zone Lockdown Date Expected Reopening Date Yellow Health Code Removal Date 1 EDF. SAN MEI ON: Rua Cinco do Bairro da Areia Preta 16-28, Rua Dois do Bairro da Areia Preta 55-67, Rua Três do Bairro da Areia Preta 56-68 2022/06/29 2022/07/23$ 2022/07/25 2 EDF. KAT CHEONG: Rua Sete do Bairro Iao Hon 25-35, Rua Um do Bairro Iao Hon 64-70 2022/07/17 2022/07/28# 2022/07/25 3 EDF. KAT CHEONG: Rua Dois do Bairro Iao Hon 57-63, Rua Sete do Bairro Iao Hon 30-42, Rua Um do Bairro Iao Hon 56-62 2022/07/17 2022/07/23 2022/07/25

$Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 17 July to 23 July.

#Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 23 July to 28 July.