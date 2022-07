WIN TRANSCRIPT | DZBB Saksi sa Dobol B interview kay Senator Win Gatchalian kasama si Mike Enriquez hinggil sa pagbubuwis sa mayayaman

PHILIPPINES, July 21 - Press Release

July 21, 2022 DZBB SAKSI SA DOBOL B INTERVIEW KAY SENATOR WIN GATCHALIAN KASAMA SI MIKE ENRIQUEZ HINGGIL SA PAGBUBUWIS SA MAYAYAMAN Q: Pakipaliwanag nyo nga ang ideya nyong ito na dagdagan ang buwis sa mga mayayaman. Kelan mayaman ang isang tao at kelan hindi mayaman? SEN. WIN: Well, Mike kung makikita natin, yung mga lumalabas na billionaires list, tapos sinu-sino ang mga pangalan doon. Wala sa mga pangalan ang top taxpayers natin. Normally, ang mga top taxpayers natin mga TV personality, movie personality dahil sobra silang high profile na dapat sila ang nauunang nakikita ng BIR para pagbayarin ng tax. Pero yung nasa billionaire's list wala tayong makikita doon. At doon ka magtataka dahil bilyonaryo sila pero wala sila sa top taxpayers list. Meron talagang dapat ayusin sa sistema natin para yung may kaya o yung mayayaman ay mas mataas ang babayaran nila. Yun ang konsepto na tinatawag nating progressivity, kung sino ang may kayang magbayad ay dapat mas malaki ang kanyang babayaran. Q: Nakalagay po dito sa impormasyon na ibinigay sa atin ng ating mga Kapuso ngayong umaga. 2021 pa yata ito. Ibon Foundation, sino ba nagsabi nito. Meron daw halos 3,000, eksakto 2,019 na indibidwal umano na bilyonaryo. Ang dami palang bilyonaryo dito sa Pilipinas? Halos 3,000, Senador? SEN. WIN: Hindi ko ho alam kung ganun karami pero ang nakikita ko lang for example sa Forbes list, every year merong Forbes list eh. Inilalabas top 20 nakasulat doon so yung Top 20 alam natin kung sinu-sino ho yun. Pero kung titignan natin ang top taxpayers ng BIR wala yung mga pangalan na yun doon. At yun ang nakakapagtaka dahil kahit sila ang pinakamayayaman na pamilya sa ating bansa, pero hindi naman nasa top taxpayers. Kaya meron talaga tayong dapat tignan para yung mga mayayaman o yung mga may kayang magbayad ay dapat mas malaki ang kanilang dapat bayaran. Q: Sa palagay nyo ba, kung magdesisyon na kayo na ihain na ito bilang panukalang batas o bill, sa palagay nyo ba susuportahan kayo ng mga kapwa nyo mambabatas, Senador? SEN. WIN: Tingin ko naman dahil ang ating sistema dito sa bansa natin, sa nakasaad sa konstitusyon ay ipinapairal natin ang progressivity. Ang ibig sabihin nito, kung ikaw ay mayaman o may kaya, ang kontribusyon mo ay dapat malaki. Yung mga mahihirap nating kababayan, ang kontribusyon nila ay maliit. Lahat tayo ay may kontribusyon, kahit papaano, mayaman, mahirap may kontribusyon. Pero ang nakasaad po sa ating saligang batas, ang mga may kakayahan, yung talagang malaki ang kinikita, malaki ang kanilang bayaran. Q: Dalawang bagay po Senador, marami, halos lahat yata, yung talagang mayayaman eh hindi naman marami, ilan diyan mga nag-aambag po sa mga kandidato, sa mga pulitiko kapag panahon ng eleksyon. Sa palagay nyo ba ang mga nanalo sa eleksyon ay susuportahan ang ideya nyong yan? SEN. WIN: Napakagandang tanong nyan, Mike at talagang nasa punto. Nasa reyalidad ang tanong mo. Diyan natin makikita kung ano ang magiging takbo po ng mga mambabatas natin at mga pulitiko dapat tignan natin kung ano ang kabutihan para sa kabutihan ng ating bansa at kung paano tayo makalikom ng pondo para sa mga gawain natin. Kami namang mambabatas ang nagsasabi na dapat mas maraming proyekto, dapat mas maraming pera sa ganito, dapat mas maraming pera sa ganitong programa pero tumulong din tayo sa paghahanap ng pera. Tumulong din tayo sa paglilikom ng pondo dahil wala tayong magagawa kung salita tayo ng salita pero hindi tayo maghahanap ng pondo na bagong pagkukunan. Q: Inuulit ko po ang sinabi ko kanina na si Senador Sherwin Gatchalian ay nakatakda pong maging pinuno o chairman ng Ways and Means Committee pag pasok ng Senado. Yung pangalawang bagay na tinutukoy ko, may nagtext po dito, 7547 ang huling apat na numero ng kanyang cellphone, ang sabi niya kapag tinaasan mo o dinagdagan mo ang buwis ng mayayaman, babawiin din nila yan sa mahihirap at middle class kasi sila ang may kontrol ng negosyo dito, anong reaksyon nyo dyan, Senador? SEN. WIN: Ang pagnenegosyo sa atin ay ligal at gusto nga natin mas maraming tao ang magnegosyo. Hindi natin tinitignan kung ikaw ay mayaman o mahirap, ang importante dito ang negosyo mo ay ligal at nasa ayos. At nasa sistema natin at ito ay ipinaiiral din sa buong mundo na kung meron kang kakayahan, mas malaki ang kontribusyon mo, mas malaki ang dapat ibigay sa ating pamahalaan dahil may kakayahan ka. At ang pondo na ibibigay mo sa pamahalaan ay magagamit natin yan sa programa na makakatulong sa pag-angat sa mahihirap. Ang gusto natin ang mahihirap nating kababayan umangat din. Ang gusto rin natin na sila po ay umakyat din ang estado ng kanilang pamumuhay. Q: Eto po Senador, ideya pa lang? Pinag-aaralan nyo pa lang ito o itutuloy nyo na itong panukalang batas? SEN. WIN: Tama ka, kahapon nagkaroon kami ng tax forum sa Senado at ito ang ilan sa panukala natin. Ito ay hindi na pinag-aaralan, may mga batas na talagang, meron tayong mga panukala na ipafile na sa Senado para ito ay pairalin. Q: Paano ito? Income tax ba ito? Paano kukuwentahin ito? SEN. WIN: Magandang tanong yan, Mike. Sisimplehan ko lang ang explanation, typically, yung mga mayayaman o may kaya sa dividendo kumikita yan. Dahil ang kanilang sweldo naman ay maliliit lang pero ang dividendo nila ay malalaki, yun ang titignan natin. Dapat yung dividendo na ibibigay mas mataas po ang buwis na ipapataw doon. Q: So ang titignan nyo yung tunay na ganansya ng mayayaman sa negosyo nila o kung anuman ang ginagawa nila, hindi sa nakadeklarang kita nila? SEN. WIN: Correct. Dahil karamihan ng mga mayari ng negosyo maliit lang naman ang kanilang sweldo eh pero ang kanilang dividendo malalaki dahil sila ang mayari ng negosyo. Titignan natin ang buwis na ipinapataw doon sa dividendo. Q: Doon sa tunay na yaman talaga? SEN. WIN: Correct. Q: Meron pong nagtext dito 4,299, siguro mathematician ito, meron na siyang mathematics o arithmetic agad-agad. Sabi niya mga oligarchs ang buwisan, 3,000 bilyonaryo, times P1 million tax ang total po nun P3 trilyon. Tig-P1 million lang yung 3,000 eh, P1million ano ba yun? Tingi lang yun para sa kanila. SEN. WIN: Maliit lang yun. Q: Ano ang nangyari sa meeting nyo kahapon? SEN. WIN: Maganda naman Mike at napakaganda po ang mga talakayan natin doon at yun nga tinitignan natin ang pagbubuwis sa mga luxury goods dahil for example yung mamahalin na relos, mamahalin na mga gamit ito ay hindi naman basic ito, hindi naman pangunahing pangangailangan ito. Ito ay luho na. Q: Magmamahal ang mga bag na Louis 'Baton'? SEN. WIN: Parang ganun. Tinitignan din nating taasan ang buwis ng tinatawag nating luxury goods, yung mga gamit na kumbaga luho na ang kanyang paggamit. Q: Ang kikita po dyan ang mga nagtitinda sa Greenhills, ang mga peke? SEN. WIN: Mga peke dapat hindi sila nagbebenta nun dahil iligal po yun. Q: Totoo po yun, natumbok nyo Senador. Bakit nga ba may ganun. Ibang usapan naman yun. SEN. WIN: Ibang usapan na yun. Q: Okay, Senador, patapos na po tayo. Kanina tinanong ko kung susuportahan yan ng mga kapwa nyo mambabatas. Ang itatanong ko naman ngayon, sa palagay nyo ba, syempre natural lang, paano naman ang mayayaman kung labanan yan, kayang-kaya nila eh sa dami ng pera nila, Senador? SEN. WIN: Mike, yung atin naman dapat fair lang. Pantay lang naman at titignan din natin ang lebel na para sa kanila ay fair din. Hindi naman porke't mayaman ang isang tao ay tataasan na ng walang basehan at hindi pantay. Importante na tignan din natin kung ano ang angkop. Yung tama lang para sa kanilang estado. Dahil nga ang gusto natin doon yung mga may kakayahan ay mas malaki naman ang kontribusyon para marami tayong matulungan, yung mahihirap nating kababayan, maiangat natin ang estado ng kanilang pamumuhay. For example, yung 4Ps yan ay galing sa buwis natin. Sa nakita ko na marami po ang nag-graduate sa 4Ps dahil sila ay umangat ang estado ng buhay nila. Sa apat na milyong mahihirap nating kababayan, napababa natin yun sa 3 milyon na lang. Dahil ang isang milyon ay umangat ang kanilang pamumuhay. Q: Pero marami pa rin po ang may kaya na, andun pa rin sa listahan sabi ni Sec. Tulfo. Di ba? May mga mandaraya eh. SEN. WIN: Kaya nga eh. Syempre kahit paano libreng tulong na rin sa gobyerno natin. Ang punto lang naman natin lahat ito ay kontribusyon, kontribusyon sa pag-aangat po ng ating bansa. At lahat tayo ay may responsibilidad. Kahit mahihirap, kapag bumili po ng bigas, may VAT at kapag bumili ka ng asukal may VAT. So ibig sabihin kahit ikaw ay mahirap nagbabayad ka rin sa gobyerno para sa pagpapatakbo po sa ating bansa. Q: Ang wala lang binabayaran na VAT Senador ay ang pera sa jueteng. SEN. WIN: Ibang usapan naman yun. Q: Actually, sabi nga nila, maraming mapagkukunan ng pondo ang gobyerno lalo na kung hindi dadayain. Maraming pwedeng gastusin para sa iba't ibang proyekto. SEN. WIN: Correct.