Bảng giá xưởng chuyên may đồng phục học sinh, clb ở Bến Tre, Long an

BếN TRE, BếN TRE, VIệT NAM, July 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Hiện nay áo thun đồng phục đang là trang phục phổ biến được nhiều cơ quan, doanh nghiệp, trường học ưa chuộng. Bởi sự tiện lợi, thoải mái khi mặc và hơn hết là nó phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi đối tượng. Khi thị trường thời trang ngày càng phát triển thì việc thiết kế các mẫu áo thun đồng phục cũng trở nên đa dạng về mẫu mã, nhiều style lôi cuốn, hấp dẫn hơn.Địa Chỉ Chuyên May Đồng Phục, In Thêu Áo Thun ở Bến TreCông Ty TNHH Sản Xuất May Đồng Phục LamiNếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ may đồng phục uy tín, chuyên nghiệp và có giá cả tốt tại Bến Tre, thì Công Ty TNHH Sản Xuất May Đồng Phục Lami sẽ là gợi ý tốt cho các bạn đấy. Lami sở hữu hệ thống cơ sở vật chất, máy móc hiện đại, cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm đã cho ra đời hàng ngàn sản phẩm đồng phục, áo thun có chất lượng vượt trội, bền bỉ, thoáng mát, màu sắc đa dạng.Công Ty TNHH Sản Xuất May Mặc A.P.DVới hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, Công Ty TNHH Sản Xuất May Mặc A.P.D đã và đang là đơn vị chuyên cung cấp đồng phục chất lượng, giá tốt được nhiều khách hàng tin chọn tại Bến Tre. Tại đây chuyên may đồng phục các loại như: đồng phục học sinh, sinh viên, đồng phục văn phòng, nhà hàng, khách sạn, y tế, đồ bảo hộ lao động,…XƯƠNG GIA CÔNG MAY ĐỒNG PHỤC DONYMột trong những cái tên được nhiều doanh nghiệp, tổ chức truyền tai nhau về dịch vụ may đồng phục, in thêu áo thun uy tín ở Bến Tre đó chính là Xưởng may Dony. Với hơn 30 năm kinh nghiệm chuyên may, in, thêu áo quần đồng phục, áo thun, đồ bảo hộ lao động,…Dony luôn được khách hàng và đối tác đánh giá cao nhờ chất lượng sản phẩm tốt, giá thành phải chăng. Đặc biệt, luôn giao hàng đúng tiến độ, nhanh chóng không làm ảnh hưởng đến công việc của khách hàng.Điểm mạnh của Xưởng may Dony:+ Tiết kiệm 20% chi phí cho doanh nghiệp.+ Đảm bảo các chỉ số về: thấm hút mồ hôi, thời gian xù lông, độ bền màu, khô thoáng, vô trùng, cách nhiệt,…+ Để đáp ứng các yêu cầu chất lượng khắt khe từ khách hàng, đơn vị này có thể pha trộn nhiều loại vải với nhau hoặc thiết kế những mẫu áo độc đáo, ấn tượng.+ Nếu khách hàng có nhu cầu, quan tâm, Dony có thể miễn phí thiết kế, may mẫu (nhiều size) và gửi mẫu thử miễn phí toàn quốc.+ Cam kết hàng thật mặc lên form chuẩn đẹp như mẫu và đúng như yêu cầu của quý khách hàng.+ Nhận may đồng phục, in thêu trọn gói.+ Giao hàng tận nơi, nhanh chóng, đúng thời hạn.+ Báo giá minh bạch, rõ ràng.+ Có chế độ cam kết hoàn tiền 100% đảm bảo chất lượng và thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng.Hơn 30 năm kinh nghiệm chuyên may, in, thêu áo quần đồng phục, áo thun, đồ bảo hộ lao độngBên cạnh đó, đơn vị này cũng có những hạn chế như: Chỉ nhận những đơn hàng trên 100 cái, web trình bày ít thông tin, cần liên hệ mới xem được nhiều mẫu mã hơn.Ngoài việc cung cấp các loại đồng phục cho các công ty, xí nghiệp, đội nhóm,… thì Dony còn : Sản xuất thời trang cho các thương hiệu thời trang, các Shop và hàng xuất khẩu EXW, FOB, CIF, DAT, DAP,…Thông tin liên hệ:Di động: 0906.718.123 (Mr Hồ Long) – 0901.893.234 (Ms Ngọc Ánh) – 0938.842.123 (Ms Mỹ Linh)Xưởng mẫu & Văn phòng: C2/1F đường Quách Điêu – Khu công nghiệp Vĩnh Lộc A – Bình Chánh.Email: info@dony.vnÝ nghĩa của việc mang đồng phụcCác bạn có bao giờ thắc mắc rằng việc may đồng phục nó mang lại ý nghĩa gì cho doanh nghiệp, tổ chức, công ty? Bởi bất kì đơn vị kinh doanh nào cũng đều muốn sở hữu những chiếc áo đồng phục thật đẹp, chất lượng cho nhân viên của mìnhGiúp doanh nghiệp quảng bá hình ảnh bộ mặt thương hiệuXây dựng một tập thể nhân viên ăn mặc chỉnh chu – lịch sự qua những bộ đồng phục.Tạo nên một tập thể nhân viên thống nhất cũng như đoàn kết với nhau.Tạo sự chuyên nghiệp – gây ấn tượng tốt trong mắt khách hàng hoặc các đối tác kinh doanh của công ty.Dù bất kỳ ở trong thời điểm nào cũng dễ dàng nhận ra logo thương hiệu mình một cách nhanh chóng.Tăng sự tự tin, thoải mái giúp nâng cao chất lượng và hiệu suất làm việc cho nhân viên.Tham khảo các bài viết: Top 10 Địa chỉ sản xuất đồng phục lao động, đồ bảo vệ quán ăn, nhà hàng , trường học, spa, công sở

