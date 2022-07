PHILIPPINES, July 17 - Press Release

July 14, 2022 Grand Opening Ceremony 56th Foundation Anniversary of the Province of South Cotabato & 23rd T'nalak Festival Keynote Speech of Senator Jinggoy Ejercito Estrada

July 14, 2022, 9:00 am

South Cotabato Sports Complex, Koronadal City, South Cotabato

Theme: "Weaving Our Dreams Into Reality" Maayong aga sa inyo nga tanan! Lubos po ang aking kasayahan na makasama kayong lahat sa araw na ito. Isang malaking karangalan po para sa inyong lingkod na maanyayahan bilang inyong panauhin at pangunahing tagapag-salita sa inyong napaka-kulay na pagdiriwang ng ika-limampu't anim (56th) na anibersaryo ng pagkakatatag ng inyong probinsya at ika-dalawampu't tatlong (23rd) pagdiriwang ng T'nalak Festival. Hindi po ako nagdalawang-isip at kaagad kong pinaunlakan ang imbitasyon ng inyong butihing Gobernador, Reynaldo Tamayo, Jr. Hinding-hindi ko po mapapalampas ang pagkakataong muling makasama ang aking mga kababayan sa isang engrande at makabuluhang kasiyahan gaya nito. Matagal-tagal din po tayong napa-stay-at-home ng COVID-19 pandemic at ipinagbawal ang mga public gatherings at pagdiriwang ng kapistahan. Gaya ng maraming okasyon na na-postpone o hindi kaya ay tuluyang na-kansela dahil sa pandemya, batid ko na nitong mga nagdaang taon ay naging virtual lamang ang inyong selebrasyon. Kaya naman, bakas ko at kitang kita naman sa inyong mga mukha ang pananabik at lubos na kasiyahan. Kaya sigurado ako na talagang pinaghandaan ng inyong lokal na pamahalaan at ni Governor Tamayo ang selebrasyon ngayong taon. Mukhang marami yatang mga pa-premyo ang inihanda ni Gov para sa inyo! Tama ba, Gov? (SJE may wish to pledge a contest prize?) Bago ako umakyat dito sa entablado, marami akong nakitang mga nagpa-practice, mga naghahanda yata sa mga contest, at talaga namang nakikita ko ang panahon, pawis at talento na ginugol nila para sa okasyong ito. Ngayon pa lamang ay binabati ko na kayong lahat! Congratulations! Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili for a job well done! It is heartening to know that we are slowly returning to our normal way of living. Marami na ulit tao sa lansangan. Puno na ang mga malls at mga kainan. Back to being physically present sa trabaho na ang halos lahat maliban sa ilan na in-allow ang work from home. At may forever na nga po ulit sa EDSA dahil namumbalik na ang traffic. Nasa usapin na rin lang naman tayo ng pagbabalik, nais ko pong samantalahin ang pagkakataong ito upang buong kababaang-loob pong magpasalamat sa inyong suporta at pagmamahal sa inyong lingkod nitong nagdaang halalan. Dahil po sa inyong tiwala ay nakabalik po tayo sa Senado bilang inyong mambabatas. Salamat po sa inyong lahat at ginawa niyo po akong number 6 sa City of Koronadal, at iniluklok niyo po ako bilang number 5 Senator sa buong Probinsya ng South Cotabato! Mula po sa aking puso at mula po sa pamilya Estrada, maraming, maraming salamat po. Madamo gid nga salamat! (Kindly confirm translation against locals) Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Makaka-asa po kayo ng tapat at maka-masang serbisyo mula sa inyong lingkod. Katunayan nga po, nito lamang isang linggo ay naghain na tayo sa Senado ng unang bugso ng ating mga priority bills. And the first 10 bills that I filed are all labor-related, emphasizing my unwavering commitment to uplifting the condition of the Filipino workers, to ensuring that our workforce have productive jobs, that they receive fair and decent wages, that their labor rights are upheld, that our workers are not abused nor exploited by their employers, and that our workers are fully equipped with skills and ready for the future. Bukod dito, asahan po ninyo ang pagsusulong natin ng mga batas na susuporta sa mga pangangailangan ng pamilyang Pilipino at maghahatid ng mas maginhawang buhay sa lahat. Magiging katuwang po ako ng ating minamahal na Pangulong Bongbong Marcos, at Vice President Inday Sara Duterte sa pag-akda at pagsasabatas ng mga panukala para mapabuti ang kalagayan ng bawat isa, at mag-aahon sa pambansang ekonomiya mula sa pagka-lugmok sanhi ng pandemya. Dahil matatag kong pinangahahawakan ang mga katagang tinuran ng ating mahal na Pangulong BBM sa kanyang inagurasyon na ang ating mga pangarap ay siya ring kanyang pangarap -- ang isang mapayapa at maunlad na bansa at ang mas masinang na kinabukasan para sa ating lahat. Mga mahal kong kababayan, just like the patterns of T'nalak, I firmly believe that the future of the Philippines ahead is bright and beautiful. And just as this occasion already proves us, the worst may already be behind us. We can, and we should celebrate. If we continue to work together, hand in hand under the Bayanihan spirit, if we support and encourage one another, if we set aside our differences and focus on what unites us all, I have no doubt in my mind that our collective dreams and aspirations as a nation will be woven and will turn into reality. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mahal ko po kayo, South Cotabato!