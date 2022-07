Latest Update on List of Red Code Zones(12.07.2022-20H030)

MACAU, July 12 - List of Red Code Zones(Last Update:2022/07/12 20:30)

No. Zone Lockdown Date Expected Reopening Date Yellow Health Code Removal Date 1 EDF. SON LEI: Avenida da Longevidade 51 2022/06/25 2022/07/13& 2022/07/15 2 EDF. FAI FU : Rua do Comandante João Belo, Rua de Fái Chi Kei 2022/07/05 2022/07/17` 2022/07/19 3 EDIFICIO DO BAIRRO DA ILHA VERDE (BLOCO IV) : Rua Leste da Ilha Verde 38 2022/07/07 2022/07/13 2022/07/15 4 EDF. VA IP BLOCO II : Rua do Padre António Roliz 27 2022/07/07 2022/07/13 2022/07/15 5 EDF. JARDIM KONG FOK CHEONG BLOCO II: Rua 1º de Maio 216 2022/07/07 2022/07/13* 2022/07/15 6 EDF. LOK FU GARDEN (LOK CHI HOUSE): Rua da Tribuna 356 2022/07/07 2022/07/13 2022/07/15 7 EDF. LOK FU GARDEN (LOK MAN HOUSE): Avenida da Longevidade 238 2022/07/07 2022/07/13 2022/07/15 8 EDF. LOK FU GARDEN (LOK TAK HOUSE): Rua da Tribuna 356 2022/07/07 2022/07/13 2022/07/15 9 Rua de Francisco António 99 2022/07/08 2022/07/14 2022/07/16 10 EDF. SIU KEI : Avenida do Almirante Lacerda 129G-129GA 2022/07/08 2022/07/14 2022/07/16 11 EDF. YUE XIU GARDENS : Rua de Francisco Xavier Pereira 112-112F, Avenida do Ouvidor Arriaga 57-61 2022/07/08 2022/07/14 2022/07/16 12 EDF. KUONG WA (BLOCO 8) : Avenida 1º de Maio 506 2022/07/09 2022/07/15 2022/07/17 13 EDF. VAI VONG: Pátio de S. Paulo 21-23, Rua da Tercena 57 2022/07/10 2022/07/16 2022/07/18 14 SUN STAR PLAZA : Praça das Portas do Cerco 194 2022/07/10 2022/07/16 2022/07/18 15 EDF. VAI LONG (BLOCO 1): Alameda da Tranquilidade 31 2022/07/12 2022/07/18 2022/07/20

& Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 7 July to 13 July.

` Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 11 July to 17 July.

*The reopening date is temporarily postponed from 13 July to 14 July.

The reopening date of EDF. LOK FU GARDEN (LOK CHI HOUSE, LOK MAN HOUSE, LOK TAK HOUSE)is temporarily postponed from 13 July to 14 July.

List of Yellow Code Zones Upgraded to Red Code Zones (Last Update: 2022/07/12 20:30)

No. Zone Lockdown Date Expected Reopening Date Yellow Health Code Removal Date 1 EDF. SAN MEI ON: Rua Cinco do Bairro da Areia Preta 16-28, Rua Dois do Bairro da Areia Preta 55-67, Rua Três do Bairro da Areia Preta 56-68 2022/06/29 2022/07/11$ 2022/07/13 2 EDF. KAI CHEONG: Rua do Bispo Medeiros 32-32B 2022/07/02 2022/07/14^ 2022/07/16 3 EDF. CONCÓRDIA SQUARE (BLOCO 2): Rua da Tribuna 82C 2022/07/04 2022/07/16= 2022/07/18 4 EDF. LOK FU GARDEN (LOK TIN HOUSE): Avenida da Longevidade 238 2022/07/07 2022/07/13# 2022/07/15 5 EDF. POU SENG: Rua do Almirante Costa Cabral 64-66, Rua de Fernão Mendes Pinto 50-56 2022/07/07 2022/07/13 2022/07/15 6 EDF. WENG KAI KOK: Rua Um da Cidade Nova de T'oi Sán, Rua Dois da Cidade Nova de T'oi Sán 2022/07/07 2022/07/13 2022/07/15 7 EDF. PAT TAT SUN CHUEN: Rua do Padre Eugénio Taverna 323 2022/07/07 2022/07/13 2022/07/15 8 NAM WA SAN CHUN(BLOCO 3): Rua de Má Káu Séak 94 2022/07/09 2022/07/15 2022/07/17 9 CHUN PEK : Rua da Tribuna 142 2022/07/09 2022/07/15 2022/07/17 10 EDF. YAU KAI: Rua Um do Bairro Iao Hon 19-37 2022/07/09 2022/07/15 2022/07/17 11 EDF. VAI LONG (BLOCO 2): Avenida da Longevidade 376 2022/07/09 2022/07/15 2022/07/17 12 EDF. KWOK CHEONG : Estrada de Adolfo Loureiro 5-5B 2022/07/11 2022/07/17 2022/07/19 13 THE PRAIA T4: Rua da Bacia Sul 38 2022/07/12 2022/07/18 2022/07/20 14 EDF. LIN FONG (BLOCO 5): Rua do Templo Lin-Fong 75 2022/07/12 2022/07/18 2022/07/20

$Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 11 July to 17 July.

^Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 8 July to 14 July.

=Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 10 July to 16 July.

#The reopening date is temporarily postponed from 13 July to 14 July.

All Persons in the Buildings in Red Code Zones are Transferred to the Medical Observation Hotel

(Last Update: 2022/7/12 20:30)