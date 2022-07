Oregon dad spots the first emerald ash borers on the West Coast during summer camp pickup in Forest Grove

FOREST GROVE, Ore – On June 30, Dominic Maze, an invasive species biologist for the City of Portland, was waiting outside a summer camp in Forest Grove to pick up his children when he noticed several ash trees in decline. When he took a closer look he recognized the distinctive D-shaped holes made by adult emerald ash borers (EAB), an invasive and destructive pest, as they exit an infested tree.

“When my kids arrived, I asked them to look for adult beetles,” said Maze. “My son promptly found one crawling on him. Knowing how many millions of ash trees across the country these beetles have killed I felt like I was going to throw up.”

Maze’s discovery of EAB in a parking lot in Forest Grove is the first known sighting on the West Coast. Maze was familiar with EAB and signs of it in ash trees through educational materials federal and state agencies have been providing to Portland and other Oregon cities. He immediately called the Oregon Department of Forestry’s (ODF) Forest Health Unit to report the EAB sighting.

ODF Forest Entomologist Christine Buhl drove to the site that same day and identified an adult EAB, known for their metallic, shiny green color. She then alerted the Oregon Department of Agriculture (ODA). Her identification was verified later by two additional invasive species specialists – Max Ragozzino with ODA and Wyatt Williams with ODF.

State officials are asking the public to learn what an emerald ash borer looks like and to report any sightings online at the Oregon Invasive Species Council hotline. This will help the state know how far and how fast this destructive insect is spreading in Oregon.

EAB is native to eastern Asia and has spread to about three dozen states since its first detection in Michigan two decades ago. EAB is now considered the most destructive forest pest in North America. Although harmless to people, pets, and animals, it has proven deadly to all ash species in North American and Europe, including the native Oregon ash (Fraxinus latifolia). EAB can also infest American fringe trees (Chionanthus virginicus) and European olive trees.

The infested ash trees in Forest Grove were cut down and chipped within 48 hours of discovery. ODF and ODA are now working closely with industry partners, including urban foresters and nursery producers, to provide information and resources as Oregon launches a response to the discovery of EAB.

The state is using the Emerald Ash Borer Readiness and Response Plan for Oregon as a guide in its response. The plan was finalized in March 2021 and created through the collaborative efforts of a diverse group of stakeholders and state agencies. The state will be consulting with local and federal governments and providing updates to the public and industry as it moves through its response efforts.

To report sightings of emerald ash borer please make a report online at the Oregon Invasive Species Council hotline. For more information about EAB please visit ODA’s Emerald Ash Borer webpage.

For more information about impacts of EAB to Oregon’s urban forests and the risks to native ash trees please visit ODF’s Forest Health page.

Un papá de Oregon ve los primeros barrenadores esmeralda del fresno en la costa oeste durante la recogida de un campamento de verano en Forest Grove

El 30 de junio, Dominic Maze, un biólogo de especies invasoras de la ciudad de Portland estaba esperando afuera de un campamento de verano en Forest Grove para recoger a sus hijos cuando notó que varios fresnos estaban en declive. Cuando echó un vistazo más de cerca, reconoció los distintivos agujeros en forma de D hechos por los barrenadores esmeralda del fresno adultos (en inglés: emerald ash borer, EAB), una plaga invasiva y destructiva, cuando salen de un árbol infestado.

“Cuando llegaron mis hijos, les pedí que buscaran escarabajos adultos,” dijo Maze. “Mi hijo rápidamente encontró uno arrastrándose sobre él. Sabiendo cuántos millones de fresnos en todo el país han matado estos escarabajos, sentí que iba a vomitar.”

El descubrimiento de Maze de EAB en un estacionamiento en Forest Grove es el primer avistamiento conocido en la costa oeste. Maze estaba familiarizado con EAB y sus signos en los fresnos a través de materiales educativos que las agencias federales y estatales han estado proporcionando a Portland y otras ciudades de Oregon. Inmediatamente llamó a la Unidad de Salud Forestal del Departamento Forestal de Oregon (ODF) para informar sobre el avistamiento de EAB.

La entomóloga forestal de ODF, Christine Buhl, condujo hasta el sitio ese mismo día e identificó un EAB adulto, conocido por su color verde metálico y brillante. Luego alertó al Departamento de Agricultura de Oregon (ODA). Su identificación fue verificada más tarde por otros dos especialistas en especies invasoras: Max Ragozzino con ODA y Wyatt Williams con ODF.

Los funcionarios estatales están pidiendo al público que aprenda cómo se ve un barrenador de ceniza esmeralda y que informe cualquier avistamiento en línea en la línea directa del Consejo de Especies Invasoras de Oregón . Esto ayudará al estado a saber qué tan lejos y qué tan rápido se está propagando este insecto destructivo en Oregón.

EAB es nativo del este de Asia y se ha extendido a unas tres docenas de estados desde su primera detección en Michigan hace dos décadas. EAB ahora se considera la plaga forestal más destructiva de América del Norte. Aunque inofensivo para las personas, las mascotas y los animales, ha demostrado ser mortal para todas las especies de fresnos en América del Norte y Europa, incluido el fresno nativo de Oregon (Fraxinus latifolia). EAB también puede infestar árboles de flecos americanos (Chionanthus virginicus) y olivos europeos.

Los fresnos infestados en Forest Grove fueron talados y astillados dentro de las 48 horas posteriores al descubrimiento. ODF y ODA ahora están trabajando en estrecha colaboración con socios de la industria, incluidos silvicultores urbanos y productores de viveros, para proporcionar información y recursos a medida que Oregon lanza una respuesta al descubrimiento de EAB.

El estado está utilizando el Plan de Preparación y Respuesta del Barrenador esmeralda para Oregon como guía en su respuesta. El plan se finalizó en marzo de 2021 y se creó a través de los esfuerzos de colaboración de un grupo diverso de partes interesadas y agencias estatales. El estado consultará con los gobiernos locales y federales y proporcionará actualizaciones al público y a la industria a medida que avanza en sus esfuerzos de respuesta.

Para reportar avistamientos de barrenador de ceniza esmeralda, haga un informe en línea en la línea directa del Consejo de Especies Invasoras de Oregon.

Para obtener más información sobre los impactos de EAB en los bosques urbanos de Oregon y los riesgos para los fresnos nativos, visite la página de Salud Forestal de ODF.