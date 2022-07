Latest Update on List of Red Code Zones(08/07/2022-22H00)

MACAU, July 8 - List of Red Code Zones(Last Update:2022/07/08 22:00)

No. Zone Lockdown Date Expected Reopening Date Yellow Health Code Removal Date 1 EDF. SON LEI: Avenida da Longevidade 51 2022/06/25 2022/07/13& 2022/07/15 2 EDF. DO JARDIM KAM SAU : Estrada da Areia Preta 40-40F, Estrada Marginal do Hipódromo 2-12, Rua Sete do Bairro da Areia Preta 19-39 2022/06/29 2022/07/11* 2022/07/13 3 EDF. FAI FU : Rua do Comandante João Belo, Rua de Fái Chi Kei 2022/07/05 2022/07/11 2022/07/13 4 GRAND LISBOA : Rua da Escola Comercial, Avenida do Infante D. Henrique, Avenida de Lisboa 2022/07/05 2022/07/11 2022/07/13 5 EDIFICIO DO BAIRRO DA ILHA VERDE (BLOCO IV) : Rua Leste da Ilha Verde 38 2022/07/07 2022/07/13 2022/07/15 6 EDF. VA IP BLOCO II : Rua do Padre António Roliz 27 2022/07/07 2022/07/13 2022/07/15 7 EDF. JARDIM KONG FOK CHEONG BLOCO II: Rua 1º de Maio 216 2022/07/07 2022/07/13 2022/07/15 8 EDF. LOK FU GARDEN (LOK CHI HOUSE): Rua da Tribuna 356 2022/07/07 2022/07/13 2022/07/15 9 EDF. LOK FU GARDEN (LOK MAN HOUSE): Avenida da Longevidade 238 2022/07/07 2022/07/13 2022/07/15 10 EDF. LOK FU GARDEN (LOK TAK HOUSE): Rua da Tribuna 356 2022/07/07 2022/07/13 2022/07/15 11 Rua de Francisco António 99 2022/07/08 2022/07/14 2022/07/16 12 EDF. SIU KEI : Avenida do Almirante Lacerda 129G-129GA 2022/07/08 2022/07/14 2022/07/16

& Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 7 July to 13 July.

* Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 5 July to 11 July.

List of Yellow Code Zones Upgraded to Red Code Zones (Last Update: 2022/07/08 22:00)

No. Zone Lockdown Date Expected Reopening Date Yellow Health Code Removal Date 1 EDF. SAN MEI ON: Rua Cinco do Bairro da Areia Preta 16-28, Rua Dois do Bairro da Areia Preta 55-67, Rua Três do Bairro da Areia Preta 56-68 2022/06/29 2022/07/11$ 2022/07/13 2 EDF. KAI CHEONG: Rua do Bispo Medeiros 32-32B 2022/07/02 2022/07/14^ 2022/07/16 3 EDF. MEI SENG: Rua do Bispo Medeiros 34-34A, Rua de Pedro Coutinho 1-1E 2022/07/03 2022/07/09 2022/07/11 4 ANITA'S COURT: Travessa do Paralelo 22, Travessa da Porta 12 2022/07/03 2022/07/09 2022/07/11 5 EDF. FONG NIM: Rua do Bispo Medeiros 30C 2022/07/03 2022/07/09 2022/07/11 6 EDF. CONCÓRDIA SQUARE (BLOCO 2): Rua da Tribuna 82C 2022/07/04 2022/07/10 2022/07/12 7 EDF. SENG WA: Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida 71-71B 2022/07/05 2022/07/11 2022/07/13 8 EDF. MEI POU: Rua Formosa 19-19C 2022/07/06 2022/07/12 2022/07/14 9 EDF. LOK FU GARDEN (LOK TIN HOUSE): Avenida da Longevidade 238 2022/07/07 2022/07/13 2022/07/15 10 EDF. POU SENG: Rua do Almirante Costa Cabral 64-66, Rua de Fernão Mendes Pinto 50-56 2022/07/07 2022/07/13 2022/07/15 11 EDF. WENG KAI KOK: Rua Um da Cidade Nova de T'oi Sán, Rua Dois da Cidade Nova de T'oi Sán 2022/07/07 2022/07/13 2022/07/15 12 EDF. PAT TAT SUN CHUEN: Rua do Padre Eugénio Taverna 323 2022/07/07 2022/07/13 2022/07/15

$Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 5 July to 11 July.

^Owing to a rise in positive cases, the reopening date is postponed from 8 July to 14 July.