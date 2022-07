SAMOA, July 4 - The Government has issued the extension of the State of Emergency commencing on the 05th July until the 26th July, 2022.

Fa’aauauina le fa’amamaluina o le iai o Samoa i se tulaga o Fa’alavelave Tutupu Fa’afuasei mai le Aso 05 o Iulai seia aulia le Aso 26 o Iulai 2022;