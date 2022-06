OROSIDOROSI gewinnt „iF Design Award“ für umweltfreundlichen Weinglas-Schwamm logo

Benutzerfreundlichkeit. Bewertet als Designsolution unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit

EUNPYEONG-GU, SEOUL, KOREA, June 28, 2022 / EINPresswire.com / -- Die Herausforderung der CO₂-Neutralität geht weiter. Auch fördern sich Kosmetika frei von Mikroplastik, indem sie durch biologisch abbaubare Materialien wie verrottende Plastik ersetzt werden.Die umweltfreundliche Lifestyle-Marke „ OROSIDOROSI “ (Kreativdirektor: Jeong-Ju Park) wurde mit einem Hauptpreis (Winner) in der Kategorie Produktdesign beim weltweit renommiertesten „ iF Design Award “ (International Forum DESIGN AWARD 2022) ausgezeichnet und machte die Vorzüglichkeit von nachhaltigem Design weltweit bekannt.OROSIDOROSI (Es wird empfohlen, dieses Produkt so zu verwenden, wie es ist, und es ist biologisch abbaubar und geht zurück in die Natur.) ist eine Lifestyle-Marke, die sich mit umweltfreundlichen Produkten beschäftigt, die ausreichend verwendet und wiederverwendet werden können. Diese Marke wurde im Oktober letzten Jahres eingeführt und brachte zwei mikroplastikfreie Produktkategorien auf den Markt (oFleur-Schwamm/Waldduschtücher).Mit Hilfe von Wadiz Crowd Funding, der größten koreanischen Finanzierungsplattform, gelang es, „3,590 % mit umweltfreundlichen Konsumgütern“ zu finanzieren. Darüber hinaus wurde die Marke mit dem „Seoul Award“ als herausragendes HI-Seoul-Produkt unter der Dienstaufsicht der Stadt Seoul ausgezeichnet.Der "iF Design Award", den OROSIDOROSI dieses Mal gewann, ist eine prestigeträchtige Preisverleihung, die sich seit 1954 jährlich unter der Dienstaufsicht vom Internationalen Forum Design in Deutschland veranstaltet und für die besten Designergebnisse vergeben wird. Rund 11.000 Beiträge aus 57 Ländern konkurrierten hart um diesjährige Auszeichnung. OROSIDOROSI wurde von einer 132-köpfigen Jury, die sich aus Experten aus jedem Land zusammensetzte, mit hervorragender Bewertung zum Gewinner gekürt.Der preiskrönte „oFleurs Wine Glass Scourer der ersten Generation“ ist nicht nur ein Objektprodukt, das einen neuen Akzent in einer gewöhnlichen Küche setzen kann, sondern auch ein patentiertes umweltfreundliches, mit dem sich Weingläser, Babyflaschen oder Becher leicht reinigen lassen.Außerdem wurde oFleurs mit Anwendung von Namen und Farben der einzigartigen koreanischen Blumen (wie z. B. Mugunghwa, Mindeulle, Jebi) entworfen, um die vertraute und ausgezeichnete „K-Marke“ weltweit fördern zu können.Während im Screening-Prozess Designsolution, die Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellte, hochgeschätzt wurde, gewann Park kürzlich den Hauptpreis in der Produktkategorie „Küche/Wohnen“ bei „iF Design Awards 2022“ in Deutschland, wobei sowohl Technologie als auch Design anerkannt wurden.Jeong-Ju Park, Kreativdirektor von DROSIDOROSI sagte: „Der Schutz von Umwelt ist bei der Planung von Produkten wesentlich, und wir müssen uns aus einer Ökodesign-Perspektive dafür sorgen, dass die Gesundheit und das Wohlgefühl aller Menschen im Mittelpunkt stehen“, und fügte hinzu: „Diese Auszeichnung von „oFleurs-Objektschwamm“ wird ein Sprungbrett sein, um die koreanische Marke auf den internationalen Märkten vertrauenswürdig zu machen.“Weitere Informationen über das preisgekrönte Produkt „oFleurs Wine Glass Scourer“ finden Sie auf der offiziellen iF-Website im Menü „Winners & Ranking“.OROSIDOROSI entwickelt ständig neue Produkte, die verschiedene soziale Probleme lösen können, und wird in diesem Sommer weitere neue Produkte in Bezug auf Outdoor ACC auf den Markt bringen.