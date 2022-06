Une première sur le marché de l’impression 3D, des filaments entièrement biosourcés, compostables et faits au Canada

BOSK Bioproduits et filaments.ca lancent sur le marché de l’impression 3D des filaments faits avec REGEN™ , un bioplastique 100 % biosourcé et compostable.

QUEBEC, CANADA, June 23, 2022 / EINPresswire.com / -- L’entreprise québécoise BOSK Bioproduits, en collaboration avec l’entreprise ontarienne Filaments.ca , lancent une innovation sur le marché de l’impression 3D : des filaments à impression 3D faits avec REGEN™ . Ils sont entièrement biosourcés, compostables et faits au Canada.REGEN™ est un bioplastique 100 % biosourcé et compostable fabriqué par BOSK Bioproduits. Ce composé de PHA est une alternative durable au plastique conventionnel. Il ne contient aucun additif chimique toxique ou d'origine fossile et est compatible avec les procédés et équipements de l’industrie de la transformation des plastiques.« En développant des filaments à impression 3D faits avec REGEN™, il était primordial que le produit demeure sans additifs chimiques toxiques. En effet, c’est une pratique courante dans l’industrie d’intégrer des additifs issus de la pétrochimie qui améliore la performance des bioplastiques, mais qui ont des impacts néfastes sur la santé des êtres humains et sur notre environnement. En offrant des filaments entièrement biosourcés et compostables, nous voulions apporter une solution concrète à l’industrie de l’impression 3D, bien connue pour les déchets générés lors des multiples essais ratés. » estime Laurence Boudreault, directrice générale de BOSK Bioproduits.Les granules de bioplastique conçues par BOSK sont transformées en filaments à impression 3D de première qualité par Filaments.ca. Grâce à son expertise manufacturière et à son réseau bien établi depuis plusieurs années, l’entreprise Ontarienne est la référence au Canada dans le secteur des filaments à impression 3D et un partenaire de choix pour BOSK.« Les bioplastiques REGEN™ sont entièrement compatibles avec les équipements et les procédés standards de transformation du plastique. Il nous apparaissait donc évident, lorsque nous avons contacté BOSK, qu’une opportunité intéressante nous était offerte en joignant notre expertise dans la distribution et la fabrication de filaments à impression 3D à ce bioplastique innovant. » – Ron Rivkind, Président de Filaments.caEn plus de se biodégrader plus rapidement que les filaments de PLA couramment utilisés, les filaments REGEN™ offrent aussi une performance améliorée. Ils permettent d’imprimer des pièces qui se brisent moins facilement, qui offrent une finition plus lisse et une meilleure résistance à la chaleur.Les filaments faits avec REGEN™ sont idéaux pour l'impression de petites pièces telles que des figurines, des pièces de remplacement, des petits accessoires décoratifs, des fournitures de bureau, des accessoires de jeu, des gadgets de cuisine et bien plus...Les filaments faits avec REGEN™ sont disponibles dès maintenant sur le site web de Filaments.ca. Ils sont présentement offerts en 6 choix de couleurs et textures : naturel, blanc, noir, gris, rouge et même un filament avec des fibres de bois.Les bioplastiques REGEN™ peuvent servir à fabriquer une multitude d’objets. Selon BOSK, le marché de l’impression 3D, qui permet de transformer un fichier électronique en mille et un objets, est un point d’entrée logique pour l’introduction des bioplastiques REGEN™ aux consommateurs. Selon Statista, ce marché évalué à plus de 12 milliards en 2020 est caractérisé par une forte croissance annuelle de 17% entraînée par l’introduction de matériels innovants.

Filament à impression 3D fait avec REGEN™