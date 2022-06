Novakid startet in die Sommerferien mit einem virtuellen Sommercamp für Kinder

SAN FRANCISCO, CA, USA, June 23, 2022 / EINPresswire.com / -- Novakid , Europas führende Online-Englischplattform für Kinder, veranstaltet bereits zum zweiten Mal das internationale Easy Breezy Sommercamp. Das diesjährige Programm mit vielfältigen Online-Aktivitäten findet ab sofort bis Ende August 2022 statt.Die Video über Easy Breezy: https://youtu.be/ZlSqJMJaLWo Sind Sie auf der Suche nach der perfekten Kombination aus sinnvollen und unterhaltsamen Aktivitäten für Kinder in den Sommerferien? Novakid, Europas führende Online-Englischschule, ist davon überzeugt, dass unterhaltsame und ansprechende Freizeitbeschäftigungen es Kindern ermöglichen, die Welt auf spielerische Art und Weise zu erkunden und sie gleichzeitig spielerisch zu unterrichten.Um Kindern in den Sommerferien ein unterhaltsames Programm zu bieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, neue Freunde aus der ganzen Welt zu finden, veranstaltet Novakid bereits zum zweiten Mal das internationale Easy Breezy Sommercamp.,,Das diesjährige Sommercamp Easy Breezy bietet Kindern die Möglichkeit, gemeinsam mit Gleichaltrigen in anderen Teilen der Erde mehr über die Welt zu erfahren. Die englische Sprache spielt eine entscheidende Rolle als Mittel zum Austausch und zur Kommunikation von Ideen, Gedanken und Wissen sowie zum gegenseitigen Kennenlernen. Wir glauben, dass die sinnvolle Interaktion zwischen Kindern ein Schritt in eine bessere Zukunft ist. In diesem Sommer werden die Kinder in einer Gemeinschaft von Gleichaltrigen in ein unterhaltsames Online-Programm eintauchen, ihr Englisch üben, die Welt entdecken und ihre Zeit in den Ferien sinnvoll verbringen" - erklärt Max Azarov, CEO von Novakid, auf die Frage nach der Idee hinter dem Sommercamp Easy Breezy.Während des fast dreimonatigen Online-Programms nehmen junge Lernende zwischen 4 und 15 Jahren an mehr als 70 pädagogischen Aktivitäten, spielerischen Englisch-Stunden und unterhaltsamen Workshops in den Bereichen Handwerk, Kochen, Schauspielerei, Kunst, Programmierung, Lego und Minecraft teil, die von Novakid-Lehrkräften und -Experten geleitet werden.,,Ohne gesunde Morgenroutine lässt es sich nicht gut lernen. Deshalb haben wir beschlossen, Workouts und Trainingsabläufe für Kinder in das Programm unseres Sommercamps aufzunehmen. Tägliches morgendliches Training und Online-Yoga für Kinder helfen ihnen, sich besser zu konzentrieren und Energie für den ganzen Tag zu tanken", fügt Olesya Lieber, Head of Brand Development & Special Projects bei Novakid und Mutter von zwei Kindern, hinzu.Die Kinder haben außerdem die Möglichkeit, die Welt zu erkunden und an live übertragenen Exkursionen teilzunehmen! Sie reisen virtuell um den Globus, besuchen Farmen in den USA, treffen lustige Pinguine in Kapstadt und erkunden New York und Bangkok, erleben das unglaubliche Rio de Janeiro, besuchen das atemberaubende Neuseeland und lernen weitere erstaunliche Orte kennen. Die live übertragenen Sessions werden durch Lernaktivitäten im eigenen Tempo ergänzt.Sprachvertiefung durch Lernspaß, ohne das Haus zu verlassenAlle Aktivitäten, Herausforderungen und Workshops im Rahmen des Easy Breezy Sommercamp-Programms werden in englischer Sprache abgehalten, so dass die Kinder von zu Hause aus in die Sprache eintauchen können. Der Inhalt wird hauptsächlich im Rahmen des CLIL-Ansatzes (Content and Language Integrated Learning) entwickelt, der es den Kindern ermöglicht, Englisch zu lernen und gleichzeitig andere Fächer kennenzulernen.Durch die Integration des Englischen in die Aktivitäten zu interessanten Kinderthemen wird die Motivation zum Erlernen der Sprache gesteigert. Im Sommercamp Easy Breezy haben die Kinder die Möglichkeit, ihren Wortschatz auf spielerische Weise zu erweitern und ihr Wissen mit Gleichaltrigen in die Praxis umzusetzen.Kinder fällt es leichter, ihre Sprachkenntnisse zu bewahren, wenn sie sie auch in den Schulferien anwenden. Diese Online-Sessions sind der ideale Weg, um Kindern in den Schulferien etwas Spaß zu ermöglichen, ohne dass sie ihre hart erarbeiteten Englischkenntnisse verlieren.Easy Breezy Community: ein sicherer und geschützter Raum für sinnvolle Interaktion zwischen KindernIm Sommercamp Easy Breezy haben Kinder die Möglichkeit, Freunde aus der ganzen Welt kennenzulernen. In einer gemeinschaftsorientierten und sicheren Umgebung können die Kinder über einen ständig moderierten und sicheren Chat mit Gleichaltrigen aus verschiedenen Ländern in Kontakt treten.,,Die Moderatoren sorgen dafür, dass der Chat die freundlichste Online-Community der Welt wird, und sie sind 7 Tage die Woche erreichbar, wenn die Kinder Fragen haben", betont Olesya Lieber.Dieses kinderfreundliche Ökosystem trägt dazu bei, die interkulturelle Kommunikation zu fördern, die Welt mit Gleichaltrigen zu erkunden und sinnvolle Freundschaften zu schließen.Über NovakidNovakid ist eine Online-Englischschule für Kinder, die 2017 im Silicon Valley (USA) von Max Azarov, Dmitry Malin und Amy Krolevetskaya gegründet wurde. Über 2.000 erfahrene und qualifizierte Lehrkräfte geben über die von Novakid entwickelte interaktive Online-Plattform Englischunterricht für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren. Im Jahr 2021 fanden über 2,4 Millionen Unterrichtsstunden statt, mit ca. 70.000 aktiven Schüler:innen. Insgesamt nutzen mehr als 500.000 Kund:innen die Novakid-Plattform.Laut J'son & Partners Consulting (2021) ist die Novakid ESL-Plattform führend in ihrem Segment in Europa. 2021 wurde Novakid von The Org unter den Top 50 der aufstrebenden Unternehmen im Bereich Bildungstechnologie aufgeführt. HolonIQ nahm Novakid 2021 in die Liste der 100 vielversprechendsten Start-ups aus Europa auf. Im Juni 2022 wurde Novakid im Rahmen des EdTech Breakthrough Awards 2022 zum Gewinner in der Kategorie "Overall Language Learning Company of the Year" gekürt. Im Magazin Focus wurde Novakid im Rahmen einer Umfrage zur Bewertung von 194 Dienstleistern, an der 25.529 Kunden teilgenommen haben, zu einer der besten Online-Lernplattformen in Deutschland gewählt.Web: https://www.novakidschool.com Pressekontakt Novakid DACH-RegionTalisman Kommunikation und Imagebildung, Heike BedrichE-Mail: novakid@talisman-pr.de; hb@talisman-pr.deMobil: 0049 171 5432169