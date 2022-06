Funding still available for a second round of ODAP payments

On Tuesday, June 21 the Oregon Department of Agriculture (ODA) will open a second round of Oregon Disaster Assistance Program (ODAP) applications. Oregon farmers and ranchers may apply for assistance from the remaining pool of about $19.5 million. ODAP applications are available through participating lending institutions. The lenders are familiar with agriculture and are now accepting applications through July 19. To apply please contact one of the lending institutions below:

• Umpqua Bank

• Columbia Bank

• Bank of Eastern Oregon

• Old West Federal Credit Union

ODA launched the first round of ODAP applications on May 9. The deadline to apply was June 3. The participating lending institutions report 244 loans were issued during the first-round totaling $16,286.420. Of the loans issued 147 were distributed to small farms or historically underserved. The average loan amount was $66,747.

ODAP Summary (as of June 21, 2022)

County Applicants Award* County Applicants Award* Baker 4 $103,715 Lane 2 $66,360 Clackamas 17 $782,685 Linn 1 $4,358 Clatsop 1 $150,000 Malheur 18 $1,435,050 Columbia 1 $13,534 Marion 23 $1,465,362 Crook 4 $56,304 Morrow 6 $294,822 Curry 2 $300,000 Multnomah 3 $239,883 Deschutes 3 $306,181 Polk 2 $150,132 Douglas 2 $27,676 Tillamook 5 $294,751 Grant 2 $102,402 Umatilla 9 $576,159 Harney 8 $224,663 Union 7 $307,032 Hood River 7 $639,070 Wallowa 9 $522,171 Jackson 14 $826,414 Wasco 15 $1,167,235 Jefferson 42 $3,165,370 Washington 6 $396,410 Josephine 1 $4,167 Wheeler 3 $155,464 Klamath 21 $1,938,005 Yamhill 5 $421,046 Lake 1 $150,000 No approved applications were received from Coos, Benton, Lincoln, Gilliam, and Sherman Counties.

Award Amount by Farming Activity Farming Activity Applicants Award* Oilseed and Grain Farming 18 $1,512,671 Vegetable and Melon Farming 12 $1,1,29,645 Fruit and Nut Tree Farming 56 $3,949,744 Greenhouse, Nursey and Floriculture Production 1 $97,012 Other Crop Framing (hay, grass seed, mint, hops, hemp, etc) 50 $4,037,252 Beef Cattle Ranching 76 $3,624,057 Cattle Feedlot 4 $250,148 Dairy Cattle and Milk Production 19 $1,460,687 Hog and Pig Farming 3 $49,765 Sheep and Goat Farming 3 $122,395 Other Animal Production (equine, alpaca/llama, bison, worm, etc) 2 $53,042

ODAP requirements and eligibility remains the same in the second round. Eligibility for ODAP is determined by percent loss in 2021 measured against an operation’s 3-year average income with a maximum payment of $125,000 or $150,000. Size of operation in acres, sales, or other metrics are not a factor for eligibility.

ODA created ODAP using a $40 million investment from the Oregon Legislature to assist farmers and ranchers who suffered financial losses during one or more of the natural disasters that hit the state in 2021. ODAP is designed to complement U.S. Department of Agriculture (USDA) Farm Service Agency (FSA) disaster assistance programs. Federal programs are currently accepting applications and USDA’s Disaster Tool can help navigate farmers and ranchers through the process.

For more information about the ODAP application process, a sample application, and answers to frequently asked questions (FAQ) please visit ODA’s ODAP webpage oda.direct/ODAP. All materials are also available in Spanish.

Sigue habiendo fondos disponibles para una segunda ronda de pagos de ODAP

El martes 21 de junio, el Departamento de Agricultura de Oregon (ODA) abrirá una segunda ronda de solicitudes del Programa de Asistencia por Desastre de Oregon (ODAP). Los agricultores y ganaderos de Oregon pueden solicitar asistencia de los fondos restantes de alrededor de $19.5 millones. Las solicitudes de ODAP están disponibles a través de las instituciones de crédito participantes. Los prestamistas están familiarizados con la agricultura y ahora están aceptando solicitudes hasta el 19 de julio. Para solicitar, comuníquese con una de las siguientes instituciones crediticias:

ODA lanzó la primera ronda de solicitudes de ODAP el 9 de mayo. El último día para solicitar fue el 3 de junio. Las instituciones crediticias participantes informan que se emitieron 244 préstamos durante la primera ronda por un total de $16,286,420. De los préstamos emitidos, 147 se distribuyeron a pequeñas operaciones agrícolas o históricamente desatendidas. El monto promedio del préstamo fue de $66,747.

Resumen de ODAP (al 21 de junio de 2022)

Condado Solicitantes Cantidad* Condado Solicitantes Cantidad* Baker 4 $103,715 Lane 2 $66,360 Clackamas 17 $782,685 Linn 1 $4,358 Clatsop 1 $150,000 Malheur 18 $1,435,050 Columbia 1 $13,534 Marion 23 $1,465,362 Crook 4 $56,304 Morrow 6 $294,822 Curry 2 $300,000 Multnomah 3 $239,883 Deschutes 3 $306,181 Polk 2 $150,132 Douglas 2 $27,676 Tillamook 5 $294,751 Grant 2 $102,402 Umatilla 9 $576,159 Harney 8 $224,663 Union 7 $307,032 Hood River 7 $639,070 Wallowa 9 $522,171 Jackson 14 $826,414 Wasco 15 $1,167,235 Jefferson 42 $3,165,370 Washington 6 $396,410 Josephine 1 $4,167 Wheeler 3 $155,464 Klamath 21 $1,938,005 Yamhill 5 $421,046 Lake 1 $150,000 No se recibieron solicitudes aprobadas de los condados de Coos, Benton, Lincoln, Gilliam y Sherman.

Monto de fondos otorgados por actividad agrícola Actividad Agricola Solicitantes Cantidad* Cultivo de semillas oleaginosas y granos 18 $1,512,671 Cultivo de vegetales y melones 12 $1,1,29,645 Cultivo de árboles frutales y de nueces 56 $3,949,744 Producción de Invernadero, Viveros y de Floricultura 1 $97,012 Otros marcos de cultivos (heno, semilla de hierba, menta, lúpulo, cáñamo, etc.) 50 $4,037,252 Ganadería de carne 76 $3,624,057 Corral de engorde de ganado 4 $250,148 Ganado lechero y producción de leche 19 $1,460,687 Cría de cerdos 3 $49,765 Ganadería ovina y caprina 3 $122,395 Otras actividades de producción animal (equinos, alpacas/llamas, bisontes, gusanos, etc.) 2 $53,042

Los requisitos y la elegibilidad del ODAP siguen siendo los mismos en la segunda ronda. La elegibilidad para ODAP está determinada por la pérdida porcentual en 2021 medida contra el ingreso promedio de 3 años de una operación con un pago máximo de $125,000 o $150,000. El tamaño de la operación en acres, ventas u otras métricas no son un factor para la elegibilidad.

ODA creó ODAP utilizando una inversión de $40 millones de la Legislatura de Oregon para ayudar a los agricultores y ganaderos que sufrieron pérdidas financieras durante uno o más de los desastres naturales que afectaron al estado en 2021. ODAP está diseñado para complementar la asistencia por desastre de la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Los programas federales actualmente están aceptando solicitudes y la Herramienta de Desastres del USDApuede ayudar a los agricultores y ganaderos a navegar a través del proceso.

Para obtener más información sobre el proceso de solicitud de ODAP, un ejemplo de solicitud y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ), visite la página web de ODAP de ODA. Todos los materiales también están disponibles en español.