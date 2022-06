North America is expected to Hold Dominant Position in the Global Fog Computing Market: Intel Corporation, Microsoft

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, UNITED STATES, June 21, 2022 /EINPresswire.com/ -- ๐—ฆ๐˜‚๐—บ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜† ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜ โ€“

Global Fog Computing Market, By Solutions (Hardware, Software), By End Use (Building & Home Automation, Smart Energy, Smart Manufacturing, Others), By Application (Smart Grid, Smart Traffic Lights, Wireless Sensors)

๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—ข๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฒ๐˜„:

Fog computing is a type of cloud computing that uses edge devices to do computation, storage, and communication locally. The computing process occurs on the edge devices, which are smaller and more efficient than the traditional data centers. In this way, the cloud is not required. Instead, computing is done locally, saving energy and reducing the overall cost of the cloud. It also provides better security and lower latency, as computation is performed locally.

One application for fog computing is in the smart electrical grid. Smart cities must be able to react to rising and falling demands by adjusting production as needed. To make smart grids work, real-time electrical consumption data is essential. Such systems often require the use of many sensors and must stand up to remote deployments. The fog computing architecture provides the ideal solution. It eliminates the need for centralized management and can greatly improve the performance of the network.

The fog layer is responsible for data storage. It collects information from a variety of sources, such as end devices, and decides where to store it. This allows the system to respond to increases in electricity consumption, while minimizing production when not required. It can also prevent failures in applications by analyzing historical data. This type of architecture is increasingly popular in the enterprise, which has several advantages. The main advantage of fog computing is that it makes it easier to integrate new systems and technologies into existing IT infrastructure.

๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—Ÿ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐˜€๐—ฐ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฒ:

Major players operating the global fog computing market include: ๐—”๐—ฅ๐— ๐—›๐—ผ๐—น๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ด๐˜€ ๐—ฃ๐—Ÿ๐—–, ๐—–๐—ถ๐˜€๐—ฐ๐—ผ ๐—ฆ๐˜†๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ๐˜€, ๐—™๐˜‚๐—ท๐—ถ๐˜๐˜€๐˜‚ ๐—Ÿ๐˜๐—ฑ., ๐—š๐—˜ ๐——๐—ถ๐—ด๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น, ๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—น ๐—–๐—ผ๐—ฟ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป, ๐— ๐—ถ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—ผ๐—ณ๐˜ ๐—–๐—ผ๐—ฟ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป, ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฆ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ ๐—˜๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ ๐—ฆ๐—ผ๐—ณ๐˜๐˜„๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—Ÿ๐—Ÿ๐—–.

๐—ž๐—ฒ๐˜† ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—ง๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐˜€:

North America region is expected to hold dominant position in the global fog computing market. The region is largely influenced by increased IoT adoption and cloud services. Asia Pacific region is also expected to experience the fastest growth over the next seven years.

๐—š๐—ฒ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—ฝ๐—ต๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐—น๐˜†, ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜ ๐—ฒ๐˜ ๐—ฎ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐˜€ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฑ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป, ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐˜‚๐—บ๐—ฝ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป, ๐—ฟ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜‚๐—ฒ, ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐˜€๐—ต๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ, ๐—ด๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐˜๐—ต ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ, ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฎ๐˜€๐˜๐˜€ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ณ๐—ผ๐—น๐—น๐—ผ๐˜„๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€:

๐Ÿ”นNorth America (United States, Canada)

๐Ÿ”นAsia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, Others)

๐Ÿ”นEurope (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Russia, Others)

๐Ÿ”นLatin America (Brazil, Mexico, Others)

๐Ÿ”นThe Middle East and Africa (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Turkey, Egypt, South Africa, Nigeria)

๐—–๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฑ-๐Ÿญ๐Ÿต ๐—œ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฐ๐˜ ๐—”๐—ป๐—ฎ๐—น๐˜†๐˜€๐—ถ๐˜€

Globally, as of 4:42pm CET, 20 January 2022, there have been 336,790,193 confirmed cases of COVID-19, including 5,560,718 deaths, reported to WHO. As of 19 January 2022, a total of 9,571,502,663 vaccine doses have been administered.

๐——๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—น๐—ฒ๐—ฑ ๐—ง๐—ข๐—– ๐—ผ๐—ณ ๐—™๐—ผ๐—ด ๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—™๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฎ๐˜€๐˜ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜:

๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—ฆ๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฆ๐—ฒ๐—ด๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—”๐—ป๐—ฎ๐—น๐˜†๐˜€๐—ถ๐˜€:

โ–ช ๐—ข๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐˜€๐—ผ๐—น๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€, ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ด๐—น๐—ผ๐—ฏ๐—ฎ๐—น ๐—ณ๐—ผ๐—ด ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—ถ๐˜€ ๐—ฐ๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ผ:

Hardware

Switches

Sensors

Controllers

Gateways

Routers

Servers

Software

โ–ช ๐—ข๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ-๐˜‚๐˜€๐—ฒ, ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ด๐—น๐—ผ๐—ฏ๐—ฎ๐—น ๐—ณ๐—ผ๐—ด ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—ถ๐˜€ ๐—ฐ๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ผ:

Building & Home Automation

Smart Energy

Smart Manufacturing

Transportation & Logistics

Connected Health

Security & Emergencies

Others (Smart Environment and Retail)

โ–ช ๐—ข๐—ป ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐˜€ ๐—ผ๐—ณ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€, ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ด๐—น๐—ผ๐—ฏ๐—ฎ๐—น ๐—ณ๐—ผ๐—ด ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—ถ๐˜€ ๐—ฐ๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ผ:

Smart Grid

Smart Traffic Lights

Wireless Sensors

Decentralized Smart Building Control

IoT

Software Defined Networks

๐—ž๐—ฒ๐˜† ๐—ง๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ๐—ฎ๐˜„๐—ฎ๐˜†๐˜€

According to Coherent Market Insights, European region will witness the highest recovery in the coming years in global fog computing market. The report also points out that cloud-based technology will be the most critical technology in this region.

