Smart Water Management Market to Witness Significant Growth, Owing to Launch of New Products

Smart Water Management

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, UNITED STATES, June 21, 2022 /EINPresswire.com/ -- The Global Smart Water Management Market, By Component (Hardware (AMR, AMI, and Others), Solutions, and Services), and by Geography (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America and Middle East and Africa) - ๐—š๐—น๐—ผ๐—ฏ๐—ฎ๐—น ๐—™๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฎ๐˜€๐˜ ๐˜๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿณ, ๐˜„๐—ฎ๐˜€ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐˜‚๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฎ๐˜ ๐—จ๐—ฆ$ ๐Ÿญ๐Ÿฑ,๐Ÿฎ๐Ÿฏ๐Ÿฎ.๐Ÿฒ ๐—บ๐—ถ๐—น๐—น๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ถ๐—ป ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿต, ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ป๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ฎ ๐—–๐—”๐—š๐—ฅ ๐—ผ๐—ณ ๐Ÿญ๐Ÿฒ.๐Ÿฐ% ๐—ฑ๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฎ๐˜€๐˜ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ๐—ฑ (๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿต-๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿณ), ๐—ฎ๐˜€ ๐—ต๐—ถ๐—ด๐—ต๐—น๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป ๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜ ๐—ฝ๐˜‚๐—ฏ๐—น๐—ถ๐˜€๐—ต๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฏ๐˜† ๐—–๐—ผ๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—œ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜๐˜€.

๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—ข๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฒ๐˜„:

Smart water management and information technology go hand in hand. Many vendors are utilizing the latest information technology solutions to study water transmission mechanisms, optimize water distribution systems and bring down overall operating costs. One such vendor is GE Appliances, which is looking at how to improve water transport and distribution via a new 'smart' water platform. This is due to the fact that the delivery, collection and treatment of treated water can now be done at a much more economical cost than previously.

๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—Ÿ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐˜€๐—ฐ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฒ:

Major players operating in the global smart water management market include: ๐—”๐—•๐—• ๐—Ÿ๐˜๐—ฑ., ๐—”๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ ๐— ๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ง๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฒ๐˜€, ๐—˜๐—ง ๐—ช๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฆ๐˜†๐˜€๐˜๐—ฒ๐—บ๐˜€, ๐—Ÿ๐—Ÿ๐—–, ๐—˜๐˜ƒ๐—ผ๐—พ๐˜‚๐—ฎ ๐—ช๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—ง๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฒ๐˜€ (๐—ฆ๐—ถ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜€), ๐—˜๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ๐—ป ๐—˜๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ ๐—–๐—ผ๐—ฟ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป., ๐—š๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—น ๐—˜๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ ๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ป๐˜†, ๐—œ๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—ป, ๐—œ๐—ป๐—ฐ., ๐—ถ๐Ÿฎ๐—ข ๐—ช๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—Ÿ๐˜๐—ฑ., ๐—œ๐—•๐— ๐—–๐—ผ๐—ฟ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป, ๐—ฆ๐—ฒ๐—ป๐˜€๐˜‚๐˜€ ๐—จ๐—ฆ๐—” ๐—œ๐—ป๐—ฐ., ๐—ฆ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ ๐—˜๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ ๐—ฆ๐—”, ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ง๐—ฎ๐—ž๐—ฎ๐——๐˜‚ ๐—Ÿ๐˜๐—ฑ.

๐—š๐—ฒ๐˜ ๐—ฃ๐——๐—™ ๐—ฅ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜ ๐—•๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—ต๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ - ๐—ต๐˜๐˜๐—ฝ๐˜€://๐˜„๐˜„๐˜„.๐—ฐ๐—ผ๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜๐˜€.๐—ฐ๐—ผ๐—บ/๐—ถ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜/๐—ฟ๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜-๐—ฝ๐—ฑ๐—ณ/๐Ÿด๐Ÿฌ๐Ÿฑ

๐—ž๐—ฒ๐˜† ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐——๐—ฟ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€:

Increasing adoption of smart water management is expected to propel growth of the global smart water management market over the forecast period. For instance, in June 2021, Ministry of Environment, South Korea, announced to conduct six water management projects reflecting discussion results on carbon-neutral water management for climate resilience.

Moreover, launch of smart meter projects is also expected to aid in growth of the global smart water management market over the forecast period. For instance, in January 2020, Vodafone Ukraine launched smart meter projects with water companies. The project was carried out on the basis of the NB-IoT network of the operator in the city of Sumi and in the town of Vishneve outside Kiev.

๐—–๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฑ-๐Ÿญ๐Ÿต ๐—œ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฐ๐˜ ๐—”๐—ป๐—ฎ๐—น๐˜†๐˜€๐—ถ๐˜€

The COVID-19 pandemic has significantly impacted water management, wastewater, and associated sectors such as agriculture. Globally, as of 5:56pm CEST, 24 August 2021, there have been 212,357,898 confirmed cases of COVID-19, including 4,439,843 deaths, reported to WHO. The outbreak of COVID-19 is projected to slow down investments in the water sector worldwide. According to Global Water Intelligence, capital expenditures in the water sector will decline during the 2020โ€“21 period.

๐Ÿ”นNorth America (United States, Canada)

๐Ÿ”นAsia Pacific (China, Japan, India, South Korea, Australia, Indonesia, Others)

๐Ÿ”นEurope (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Russia, Others)

๐Ÿ”นLatin America (Brazil, Mexico, Others)

๐Ÿ”นThe Middle East and Africa (Saudi Arabia, United Arab Emirates, Turkey, Egypt, South Africa, Nigeria)

๐—ฆ๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ถ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€ ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ถ๐—ป ๐˜๐—ต๐—ถ๐˜€ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜ ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—น๐˜‚๐—ฑ๐—ฒ:

โœ What are the top five Smart Water Management Market players?

โœ What will the Smart Water Management Market look like in the following years?

โœ Which product and application will dominate the Smart Water Management Market?

โœ What are the Smart Water Management Market's drivers and restraints?

โœ Which regional market will represent the highest growth?

โœ What will be the CAGR and market size of the Smart Water Management Market over the forecast period?

โœ What is the present market size, what will it be in 2029, and what will be the growth rate?

โœ What are the constraints to market growth?

โœ What market opportunities and risks do the key companies face?

โœ Who are the main competitors, and what is their strategic approach?

โœ What are the market's entry challenges for new players?

๐—š๐—ฒ๐˜ ๐—ฎ ๐—ฆ๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ฒ ๐—–๐—ผ๐—ฝ๐˜† ๐—ผ๐—ณ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜ ๐—ฎ๐˜ โ€“ ๐—ต๐˜๐˜๐—ฝ๐˜€://๐˜„๐˜„๐˜„.๐—ฐ๐—ผ๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜๐˜€.๐—ฐ๐—ผ๐—บ/๐—ถ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜/๐—ฟ๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜-๐˜€๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ฒ/๐Ÿด๐Ÿฌ๐Ÿฑ

๐——๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—น๐—ฒ๐—ฑ ๐—ง๐—ข๐—– ๐—ผ๐—ณ ๐—ฆ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜ ๐—ช๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—™๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฎ๐˜€๐˜ ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜:

1 Smart Water Management Market Overview

1.1 Product Overview and Scope of Smart Water Management Market

1.2 Segment by Type

1.3 Global Segment by Application

1.4 Global Market, Region Wise (2017-2022)

1.5 Global Market Size of Smart Water Management Market (2017-2029)

2 Global Smart Water Management Market Landscape by Player

2.1 Global Smart Water Management Market Sales and Share by Player (2017-2022)

2.2 Global Revenue and Market Share by Player (2017-2022)

2.3 Global Average Price by Player (2017-2022)

2.4 Global Gross Margin by Player (2017-2022)

2.5 Manufacturing Base Distribution, Sales Area and Product Type by Player

2.6 Market Competitive Situation and Trends

3 Smart Water Management Market Upstream and Downstream Analysis

3.1 Industrial Chain Analysis

3.2 Key Raw Materials Suppliers and Price Analysis

3.3 Key Raw Materials Supply and Demand Analysis

3.4 Manufacturing Process Analysis

3.5 Market Concentration Rate of Raw Materials

3.6 Downstream Buyers

3.7 Value Chain Status Under COVID-19

๐—š๐—ฒ๐˜ ๐—™๐—น๐—ฎ๐˜ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐Ÿฌ$ ๐——๐—ถ๐˜€๐—ฐ๐—ผ๐˜‚๐—ป๐˜, ๐—–๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ธ ๐—›๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ - ๐—ต๐˜๐˜๐—ฝ๐˜€://๐˜„๐˜„๐˜„.๐—ฐ๐—ผ๐—ต๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜๐—ถ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ด๐—ต๐˜๐˜€.๐—ฐ๐—ผ๐—บ/๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—บ๐—ผ/๐—ฏ๐˜‚๐˜†๐—ป๐—ผ๐˜„/๐Ÿด๐Ÿฌ๐Ÿฑ

๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜ ๐—ฆ๐—ฒ๐—ด๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—”๐—ป๐—ฎ๐—น๐˜†๐˜€๐—ถ๐˜€:

โ–ช ๐—š๐—น๐—ผ๐—ฏ๐—ฎ๐—น ๐—ฆ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜ ๐—ช๐—ฎ๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ด๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ธ๐—ฒ๐˜, ๐—•๐˜† ๐—–๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐—ป๐˜:

Hardware

AMR

AMI

Others

Solutions

Service

๐—ž๐—ฒ๐˜† ๐—ง๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ๐—ฎ๐˜„๐—ฎ๐˜†๐˜€

โ–ช The smart water management market is expected to exhibit a CAGR of 16.4% over the forecast period, owing to launch of new products. For instance, in October 2019, Sensus launched Cordonel, its new ultrasound static water meter.

โ–ช Among regions, Asia Pacific is expected to witness significant growth in the smart water management market, owing to adoption of drones for smart water management in the region. For instance, in May 2019, Terra Drone India, a subsidiary of Japan-based Terra Drone Corp., completed the aerial survey of 4,200 sq km of agricultural land for the Water Resources Department of the Maharashtra Krishna Valley Development Corp in India.

๐—ง๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ธ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐˜๐—ฎ๐—ธ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐˜๐—ถ๐—บ๐—ฒ ๐˜๐—ผ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—ฑ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜. ๐—ž๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—น๐˜† ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ ๐˜‚๐˜€ ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฑ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—น ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฎ๐—ฏ๐—ผ๐˜‚๐˜ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ฐ๐˜‚๐˜€๐˜๐—ผ๐—บ๐—ถ๐˜‡๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜ ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐—ฐ๐˜‚๐˜€๐˜๐—ผ๐—บ๐—ถ๐˜‡๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—ฝ๐—น๐—ฎ๐—ป, ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ ๐˜„๐—ฒ ๐˜„๐—ถ๐—น๐—น ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ ๐˜†๐—ผ๐˜‚ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—บ๐—ผ๐˜€๐˜ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—ฐ๐˜‚๐˜€๐˜๐—ผ๐—บ๐—ถ๐˜‡๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜.

๐—”๐—ฏ๐—ผ๐˜‚๐˜ ๐—จ๐˜€

Coherent Market Insights is a global market intelligence and consulting organization, focused on assisting our plethora of clients achieve transformational growth by helping them make critical business decisions. We are headquartered in India, having office at global financial capital in the U.S. and sales consultants in United Kingdom and Japan. Our client base includes players from across various business verticals in over 32 countries worldwide. We are uniquely positioned to help businesses around the globe deliver practical and lasting results through various recommendations about operational improvements, technologies, emerging market trends and new working methods. We pride ourselves in catering to clients across the length and width of the horizon, from Fortune 500 enlisted companies, to not-for-profit organization, and start-ups looking to establish a foothold in the market. We meticulously study emerging trends across various industries at both the global and regional levels to identify new opportunities for our clientele.

๐—–๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐˜ ๐—จ๐˜€:

Mr. Shah

US +12067016702 / UK +4402081334027 / JAPAN:+81-50-5539-1737

Coherent Market Insights Pvt Ltd, 1001 4th Ave,

#3200 Seattle, WA 98154, U.S.

Email: sales@coherentmarketinsights.com