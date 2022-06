Top 10 xưởng sỉ áo thun, áo phông unisex giá sỉ xịn nhất

Cơ sở chuyên may quần áo unisex

Hồ CHí MINH, BìNH CHáNH, VIệT NAM, June 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Xưởng may Dony - Chuyên áo phông unisex (1000 cái như 1)+ Giá gốc ngay từ xưởng tiết kiệm 20% chi phí cho doanh nghiệp.+ Đảm bảo các chỉ số về: thấm hút mồ hôi, thời gian xù lông, độ bền màu, chỉ số hóa chất gây dị ứng, sự co dãn, khô thoáng, vô trùng, bong tróc, tĩnh điện, cách nhiệt.+ Có khả năng pha trộn nhiều loại vải với nhau để đáp ứng các yêu cầu chất lượng khắt khe từ khách hàng.+ Có chế độ cam kết hoàn tiền 100% đảm bảo chất lượng và thời gian – Chỉ thanh toán khi sau khi sản phẩm đạt yêu cầu.+ Được review đánh giá cao về thái độ phục vụ và chất lượng sản phẩm.+ Miễn phí thiết kế, may mẫu (nhiều size) và gửi mẫu thử miễn phí toàn quốc. Cam kết hàng thật mặc lên form chuẩn đẹp như mẫu.+ Làm trọn gói từ nguyên liệu đến may in thêu hoàn thiện sản phẩm đến giao hàng tận nơi.+ Báo giá minh bạch, rõ ràng.Thông tin liên hệ+ Xưởng mẫu - Văn phòng: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM+ Xưởng may: 355/23 Đường Kênh Tân Hóa, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Hồ Chí Minh+ Xưởng in thêu: Số 8 Thép Mới, P.12, Q.Tân Bình, Hồ Chí Minh Hotline: 1900 9449+ Hotline: 0901893234 (Ms Ánh) | 0906718123 (Ms Mỹ Linh)+ Website: dongphuc.dony.vn>>> Xem thêm: Bảng giá xưởng may áo thun văn phòng, nhà hàng Tổng kho hàng sỉTổng kho hàng si là một trong những xưởng sỉ hàng si, hàng secoundhand lớn nhất cả nước với 8 năm kinh nghiệm. Kho nhập sỉ nguyên kiện rất nhiều mặt hàng gồm: áo thun Unisex , quần jean, hàng thùng trẻ em, giày, túi xách, kính mắt,…Xưởng sỉ áo thun Unisex SUPOSUPO là xưởng sản xuất chuyên về áo thun Unisex form rộng. Xưởng có kinh nghiệm 7 năm trong ngành với quy mô lớn, công suất hàng nghìn chiếc mỗi ngày. Xưởng luôn sẵn 10.000 nghìn áo với hơn 200 mẫu cập nhật liên tục. SUPO nhận sỉ những mẫu áo có sẵn trong kho, nhận may, in theo yêu cầu và sản xuất đồng phục (đồng phục lớp, đồng phục hội nhóm, đồng phục công ty). SUPO được đánh giá rất cao trong phân khúc áo thun Unisex chất lượng cao.Xưởng Ngân Nguyễn – chuyên sỉ áo thunXưởng Ngân Nguyễn chuyên về áo thun tay lỡ với những phân loại phong phú:- Thời trang đôi (Unisex tay lỡ, tay ngắn)- Thời trang nữ (Unisex, tay lỡ, tay ngắn, tay dài, cotton lạnh)- Thời trang nam (Unisex, tay lỡ, tay ngắn, tay dài)- Thời trang gia đình (cổ tròn, cổ trụ, set đi biển, quần đi biển)- Đồng phục theo yêu cầu (áo nhóm, áo lớp, áo team building công ty)>>> xem thêm: Cửa Hàng Bán Ghế Sofa Đẹp tphcm Aothuntaylo.comNếu bạn đang muốn tìm áo thun chất lượng quốc tế, may theo form Hàn Quốc với giá bán lẻ giao động từ 180k đến 350k thì aothuntaylo.com là địa chỉ rất đáng được quan tâm.Hải Anh UniformNếu bạn muốn lấy sỉ áo thun Unisex chất lượng cao, mẫu mã siêu tại Hà Nội thì không thể bỏ qua cái tên Hải Anh Uniform.Hải Anh Uniform là xưởng sản xuất áo đồng phục, áo thun Unisex thực hiện Marketing bài bản, thể hiện vị thế dẫn đầu của một đơn vị 11 năm phát triển trong ngành sản xuất áo thun Unisex nói riêng và áo đồng phục nói chung.Việc bắt tay với ca sĩ Đức Phúc trong chiến dịch quảng bá năm 2020 đã giúp thương hiệu này ghi dấu ấn mạnh mẽ với giơi trẻ Việt Nam. Đặc biệt là GenZ – một thế hệ chịu chơi, chịu chi, sành điệu và cá tính.Hải Anh Uniform vừa là nhà sản xuất, vừa đảm nhiệm khâu phân phối sỉ cho các đối tác, vừa có hệ thống cửa hàng bán lẻ.Xưởng áo Trường QuânTrường Quân là tên tuổi lớn trong mảng sản xuất áo thun đồng phục và áo thun Local Brand tại thị trường miền Nam. Trường Quân đã hợp tác với những thương hiệu đình đám như: ngân hàng SHB, ô tô Toyota, chuỗi siêu thị Co.op Mart, Fahasa, Cocacola, hãng hàng không Jetstar, Mobifone,…Xưởng may ATLANĐúng như khẩu hiệu “Chuyên sỉ - Giá rẻ bền bỉ”, giá sỉ tại ATLAN rất hấp dẫn. Không như SUPO và Ngân Nguyễn chuyên về áo thun, ATLAN sản xuất 4 mặt hàng chính gồm:- Áo thun- Áo đồng phục- Quần Jean- Áo khoácXưởng sỉ quần áo AnnANN là kho sỉ chuyên về các mặt hàng thời trang dành cho giới trẻ. Bên cạnh áo thun Unisex rộng rãi, KSQA còn phân phối giá sỉ rất nhiều mặt hàng thời trang khác gồm: Áo sơ mi, áo khoác, Quần jean, quần dài, quần short, Váy đầm, áo len, đồ bộ, Đồ lót, Mỹ phẩm, Nước hoa, Thực phẩm chức năngNguồn hàng của ANN là hàng Việt Nam xuất khẩu và hàng Quảng Châu. Slogan của ANN là “Chất An Đông – giá Tân Bình” nhằm khẳng định xưởng chuyên sỉ hàng chất lượng cao với giá rẻ.

Đài TH TP. HCM HTV9 đưa tin về Dony Mask trong chương trình "Nhịp sống kinh doanh"