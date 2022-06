Future Food Asia 2022 , Cargill Food for Good Award 그리고 Thai Wah Prize for Circular Bio-Economy의 수상자를 선정하고 시상식을 열었다

FFA 2022 Winner AN POLY

SINGAPORE, June 13, 2022 / EINPresswire.com / -- Future Food Asia 2022는 10만달러가 주어지는 최종 우승자 및 Cargill Food for Good Award, 그리고 Thai Wah Prize for A Circular Bio-Economy의 수상자를 선정하고 시상식을 열었다.o 한국의 AN POLY 가 Future Food Asia Award 최종 우승자로 선정되었다.o 한국의 The PlantEat Inc. 가 Cargill Food For Good Award를 수상하였다.o 미국의 Yali Bio가 Thai Wah Prize for a Circular Bio-Economy를 수상하였다.Singapore, June 13, 2022For immediate releaseThe Future Food Asia (FFA) 컨퍼런스가 7일과 8일 이틀에 걸쳐 싱가포르 파크 로열 호텔에서 진행되었다. 농식품 산업의 주요 대기업 임원들과 스타트업의 창업자들, 산업 전문가 및 투자자들 등 다양한 전문가들이 이번 컨퍼런스에 참여하였다. “Grounds for Optimism” (낙관론의 이유)를 주제로 열린 이번 컨퍼런스에서는 지속가능한 식량 시스템 구축을 위한 과학과 기술의 힘을 입증하였으며 아시아 대륙이 수행해야 하는 역할을 강조하였다.올해 컨퍼런스에는 아시아 태평양 전역에서 156개 이상의 스타트업이 참여해 치열한 경쟁을 펼쳤으며, 14개의 스타트업이 컨퍼런스에 참여한 청중들과 온라인 스트리밍을 통해 시청한 전세계의 청중들에게 각각의 혁신적인 기술들을 발표하였다.Cargill Food For Good Award를 수상한 한국의 PlantEat Inc.식품산업은 증가하는 세계 인구에 대비하여 맛과 가격경쟁력을 갖춘 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있다. 소비자들의 식품에 대한 의식적인 소비는 식물성 및 대체 단백질, 면역강화 제품, 천연 및 유기농 성분에 대해 급증하는 수요를 통해 입증되고 있다.카길은 안전하고 책임감 있는 지속 가능한 방식으로 세계에 식량을 공급한다는 비전 아래 한국에 기반을 둔 The PlantEat inc. 를 Cargill Food for Good Award의 수상자로 선정하였다.The PlantEat Inc.는 독점적인 데이터 기반의 식물성 식품개발 시스템(P.A.M.S)을 사용하여 식물성 닭고기 및 유제품을 개발하는 기업이다. P.A.M.S는 기존 육류 식품을 대체하기 위해 적합한 재료를 효율적으로 찾을 수 있으며 이 in-silico 시스템은 현재 상용기술보다 10,000배 더 효율적인 방식으로 제형을 생성할 수 있다.카길의 심사위원단을 대표하여 시상에 나선 프란체스카 클리먼스 카길 코코아 및 초콜릿 부문 상무이사는 “The PlantEat Inc.의 혁신적인 데이터 기반의 식품개발 시스템은 이번 컨퍼런스에 참여한 참가자들 중 가장 두각을 나타낸 솔루션으로 대체 식품 레시피를 보다 빠르고 정확하게 공식화할 수 있는 시스템입니다. 이 획기적인 플랫폼을 카길의 글로벌 공급망과 결합함으로써 우리는 뛰어난 맛의 식물성 식품을 저렴한 비용에 전세계에 제공할 수 있는 가능성이 있다고 봅니다. 특히, 아시아 시장의proof-of-concept applications (POC) 분야에 있어 파트너십을 구축하고 카길이 보유한 식품재료를 적용한 레시피를 대량 생산하며 하이브리드 식물 기반의 식품 솔루션을 제공하기 위해 함께 노력할 것입니다. 다시 한번 The PlantEat Inc의 수상을 축하하며 우리의 파트너십이 전세계에 가져올 긍정적인 영향력을 기대하고 있습니다.” 라며 시상 소감을 밝혔다.Thai Wah Circular Bio-Economy Prize 를 수상한 미국의 Yali Bio타이 와(Thai Wah)는 바이오 경제 및 바이오매스 관련 분야의 혁신적인 플랫폼을 통해 글로벌 농식품 시스템의 획기적인 변화를 가속화한다는 사명에 따라 Yali Bio에 Thai Wah Prize for a Circular Bio-Economy를 수여한다고 발표하였다.미국의 Yali Bio는 기후 관련 스마트 식품회사로써 재생 가능한 원료를 사용한 새로운 식품을 제작하는 합성 생물학 플랫폼을 구축하고 있다. 이 회사는 생물공학에 대한 전문성을 활용하여 사람과 환경에 좋은 식물성 대체 지방을 생산하는 등 향후 다양한 식품 분야에 기술을 응용할 계획이다.Yali Bio는 애플리케이션 개발, 파일럿 시험 개발, 그리고 아시아 태평양 지역의 전략적 파트너십 구축 등 타이와로부터 전폭적인 지원을 받게 된다. 또한, 상하이, 호치민, 방콕, 자카르타를 포함한 5개국가 및 15개 이상의 지사에서 운영되고 있는 타이와의 글로벌 전략기획 및 R&D부서와 협업할 기회를 갖게 된다.타이와의 렌화 호(Ren Hua Ho) 대표이사는 “올해의 상을 Yali Bio에 수여하고 Yali Bio가 세계 최고 수준의 기술을 갖춘 회사로 나아가는 여정의 일부가 되어 기쁘고 영광입니다. 율린(Yali Bio 대표)과 그의 팀은 지속적인 기술 개발, 생물공학에 대한 전문성 확보, R&D인재 확보를 통해 혁신적인 식품 솔루션을 개발한다는 명확한 비전을 내걸었습니다. 동남아시아의 농식품을 선도하는 회사로써, 타이와의 축적된 경험과 지속가능한 식량개발에 대한 핵심 비전과 가치를 공유하고 전략, 기술, 글로벌 진출 등 다양한 분야에 있어 협력하는 파트너가 되기를 기대합니다.” 라며 소감을 밝혔다.Future Food Asia Award 를 수상한 한국의 AN POLYFuture Food Asia Award의 수상자 선정은 A*STAR(Agency for Science, Technology and Research)의 식품 및 소비자 클러스터 수석 이사인 랄프 그라이첸 박사, 카길의 그룹 R&D리더 장유추 박사, 카길의 프란체스카 클리먼스 상무이사, 이사벨 드시트레 ID 캐피탈 대표로 구성된 심사위원단이 수행하였다.아시아 태평양 지역에서 보다 지속 가능한 식품의 미래로 가는 길에 장애물을 극복하기 위한 혁신적인 솔루션에 초점을 맞춘 심사위원단은 AN POLY를 2022년도 Future Food Asia Award의 수상자로 선정했다.AN POLY는 바이오매스 폐기물을 식품, 화장품, 제약 및 포장 산업에 사용할 수 있는 고부가가치 첨단 소재인 Cellulose Nano Fiber(CNF)로 변환한다. CNF를 이용한 고분자 소재인 Cellustic은 기존의 생분해성 필름에 비해 높은 재료 강도와 산소 차단성을 지닌 생분해성 필름을 생산하는 데 사용할 수 있다.ID캐피탈의 이사벨 드시트레 대표는 수상을 발표하면서 “ANPOLY는 농업 폐기물의 시급한 과제를 해결하기 위해 다양한 분야의 융합을 강조합니다. 벼 재배의 중요성이 특별히 강조되는 아시아에서 셀룰로오스 폐기물은 흔한 바이오매스입니다. 우리는 ANPOLY 첨단 소재의 다양한 응용 가능성이 식품을 포함한 많은 산업에 획기적인 솔루션을 제공할 것이라 믿습니다. 우리는 이 매우 유망한 스타트업이 글로벌 무대에서 활약할 수 있도록 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.”라며 소감을 밝혔다.Future Food Asia 2022는 파트너사들의 지속적인 지원으로 성공리에 개최되었다. 세계 최대의 농업 및 식품회사 중 하나인 Cargill, 싱가포르의 주요 R&D 공공 연구 기관인 과학, 기술 및 연구 기관(A*STAR), B2B 식물 기반 재료와 식품소재 솔루션 및 바이오 플라스틱 분야의 동남아시아 개척자인 Thai Wah, 신선한 열대 과일과 건강에 좋은 음료 및 스낵을 재배, 소싱, 유통하는 세계적인 리더Dole Sunshine Company, 식품 가공 산업에 선도적인 글로벌 기술 공급업체인 Bühler Group, 영양, 건강 및 지속 가능한 생활 분야에서의 글로벌 과학 기반 기업인 DSM 등이 주요 스폰서로 참여했다. 이 외에도 싱가포르의 비즈니스, 혁신 및 인재의 글로벌 센터 역할을 하는 주요 정부 기관 싱가포르 경제 개발 위원회(EDB)가 컨퍼런스에 지원을 아끼지 않았다.컨퍼런스에 대한 자세한 내용은 https://futurefoodasia.com/ffa2022/ 에서 확인할 수 있다.