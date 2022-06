UW Insure lance leur produit d'assurance pour drones afin de répondre à la demande sur les marchés non spécialisés

L'assurance pour les drones protège

EDMONTON, ALBERTA, CANADA, June 9, 2022 / EINPresswire.com / -- L'assurance responsabilité civile pour les drones couvrira tout dommage matériel ou corporel causé par, ou pendant, l'utilisation de leurs drones.Les drones (véhicules aériens sans pilote) ont été utilisés récemment pour une multitude d'activités commerciales et de loisirs. Une caractéristique notable des drones est leur capacité de capturer des photos et vidéos à haute résolution pour les moments personnels, les campagnes de marketing et les lancements de produits commerciaux parmi tant d'autres. Malgré les nombreux avantages des drones, leur pilotage vienne avec certaines responsabilités et présente également des dangers subtils. Il est donc impératif que les pilotes et propriétaires de drones se procure de l'assurance responsabilité civile aviation en raison de leur grande mobilité aérienne.UW Insure est le principal fournisseur d'assurance qui s'efforce d'offrir une couverture d'assurance de drone hautement spécialisée aux pilotes de drones pour usage de loisir ou commerciaux, qui promet d'assurer une protection contre tout accident causé à autrui, comme les blessures corporelles, y compris les dommages à leurs drones qui pourraient causer d'énormes litiges de responsabilité. Ce forfait d'assurance peut être souscrite mensuellement ou annuellement pour un usage professionnel ou personnel et vise à répondre à la demande qui augmente à vue d'œil.À propos du lancement de ce forfait d'assurance, Calvin Lim, le PDG d'UW Insure, a déclaré ce qui suit : "Nous sommes ravis du lancement de ce produit. La police est soigneusement conçue et formulée pour fournir une excellente couverture et protection pour tout drone personnel et commercial, couvrant toute responsabilité lors de leurs utilisations. La valeur de ce produit vaut vraiment chaque centime."Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://uwinsure.com/fr/assurance-des-drones À propos de UW Insure BrokersUW Insure Brokers est un courtier d'assurance à service complet basé au Canada , établi en 2012, qui s'engage à fournir des solutions pour différentes catégories de clients et d'entreprises. Ils sont les lauréats des prix Insurance Nexus awards/Reuters Events pour le courtier d'assurance le plus innovant d'Amérique du Nord de l'année 2019.###ContactNom de l'entreprise : UW Insure BrokersNuméro de téléphone : +1833 828-2973Courriel : press@uwinsure.com

