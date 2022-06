Collaborazione tra The Sedge Group e Latina Film Commission

Vodun, film of Horror from The Sedge Group The Oracle, project of The Sedge Group, based on the award-winning book.

La società di produzione cinematografica The Sedge Group ha stretto un accordo di collaborazione con la Latina Film Commission per i suoi prossimi due film.

ROMA, ITALIA, June 8, 2022 / EINPresswire.com / -- The Sedge Group, società di produzione cinematografica e televisiva newyorkese, ha annunciato oggi di aver stretto una collaborazione strategica con l’italiana Latina Film Commission per lo sviluppo e le riprese dei suoi prossimi due film."Abbiamo lavorato per la prima volta con la Latina Film Commission nell'agosto 2020, con IT IS WHAT IT IS , un film sugli effetti del Covid sui giovani", ha dichiarato Michael Sedge, fondatore e produttore di The Sedge Group. "Quel progetto ha vinto 14 premi internazionali".Il mese scorso, al Festival di Cannes, The Sedge Group, insieme a OSNA Productions e alla Latina Film Commission, ha presentato il suo thriller dark alla Hitchcock, SONG OF THE FLY "SONG OF THE FLY è un thriller intellettuale, con un'ottima recitazione e una grande atmosfera", ha spiegato Rino Piccolo, direttore della Latina Film Commission. "Un grande lavoro di squadra tra le nostre organizzazioni ha dimostrato che con una buona idea si può riunire la giusta troupe e fare qualsiasi cosa ci si metta in testa".Sulla base di questi due progetti di successo, The Sedge Group ha concluso un accordo strategico per investire nella Latina Film Commission per la produzione dei prossimi due film."Per dare il via al nostro rapporto abbiamo messo in cantiere due progetti di genere horror. È già in fase di sviluppo VODUN, che tratta di questioni contemporanee e dell'influenza del voodoo. Al momento sono previsti per questo film l'attore americano Eric St. John e il pluripremiato attore italo-americano Luca Cerbone", ha spiegato Sedge. "Successivamente, svilupperemo THE ORACLE, basato su un libro pluripremiato a livello internazionale".La Latina Film Commission, istituita nel 2006, ha sostenuto e assistito più di 300 progetti audiovisivi, da lungometraggi e serie televisive a documentari e video musicali. Assiste le produzioni con contatti, ambientazioni locali, risorse umane e tecniche, permessi e autorizzazioni nella città di Latina e dintorni.Secondo Piccolo, "forniamo tutto il supporto di cui le case di produzione hanno bisogno per realizzare il loro progetto nel modo più agevole ed economico".