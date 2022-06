Filipe Novi, Gerente de RI da SYN, conta como se tornou “engenheiro de finanças”, em novo episódio do IR Talks, da MZ

Filipe Novi, Gerente de Relações com Investidores da SYN, fala sobre como se tornou “engenheiro de finanças” e sua trajetória em RI, em novo episódio do IR Talks, da MZ

SãO PAULO, SãO PAULO, BRASIL, June 6, 2022 / EINPresswire.com / -- No final de 2021, a SYN Proptech, empresa referência em propriedade comercial no Brasil e no mundo, fez a maior distribuição de dividendos da sua história. Este foi um dos temas abordados por Filipe Novi, Gerente de Relação com Investidores e Funding da companhia, em sua participação no IR Talks, o talk show do universo de RI produzido pela MZ, líder em soluções para relações com investidores.Na entrevista realizada por Cássio Rufino, sócio da MZ, Filipe conta sobre a evolução na base acionária da SYN, a mudança de marca conduzida pela empresa que deixou de se chamar CCP, o movimento de pessoas físicas na bolsa, as estratégias de relacionamento com investidores, além de compartilhar um pouco da sua trajetória profissional até alcançar uma posição de liderança, seus hobbies e o apoio da família para entender a rotina de um profissional de RI.Novi conta que começou a trabalhar muito cedo, em chão de fábrica e com a mão na massa. Depois disso, atuou na área de desenho e modelagem 3D, mas sempre com um pé na área financeira, pela qual é apaixonado. Graduado em engenharia civil, ingressou como trainee na SYN e foi subindo degrau por degrau até ocupar o cargo na gerência na companhia. Ele se define como um “engenheiro de finanças”.Atualmente, além de lidar com toda a área de RI da SYN, Filipe atua com o Funding e com os processos de adequação à ESG realizados pela empresa. Para ele, este é um ano de cautela e observação para o setor de RI, por conta das eleições e da retomada do cenário econômico. “Nossa expectativa está na eficiência operacional dos nossos ativos, possibilidades de expansão e oportunidades de investimentos”, aponta.O bate-papo irá ao ar nesta segunda-feira, 06 de junho, às 12h, na seção “News” do Portal MZ IR TalksTodo mês é apresentado um novo episódio do IR Talks, com convidados inéditos. Executivos da área de Relações com Investidores das principais empresas de capital aberto e gestoras de fundos do Brasil contam suas trajetórias e os desafios da carreira. Os programas ficam disponíveis no recém-lançado Portal MZ, maior ecossistema do mercado de capitais ao reunir, uma única plataforma, um menu completo de conferências de resultados, estudos de mercado, fatos relevantes e matérias exclusivas.Sobre a MZA MZ ( mzgroup.com ) é o maior player global independente e o líder em soluções de relações com investidores (RI). A Companhia, fundada em 1999, ultrapassou a marca de 2.000 websites publicados, servindo atualmente mais de 800 empresas e gestoras de investimento em 12 bolsas de valores. Com o propósito de empoderar estratégias de RI, a MZ entrega tecnologias inovadoras e atendimento excepcional aos clientes, assegurando parcerias de longo prazo.

