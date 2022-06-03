Platinum простягає руку допомоги: фінансова підтримка українських волонтерів
EINPresswire.com/ -- Будучи міжнародною компанією з широкою базою користувачів, що охоплює кожен куточок світу, Platinum не могла просто ігнорувати триваючий збройний конфлікт у самому серці Європи. Команда засновників проекту, у тому числі такі ключові фігури, як Антон Дзятковський, Олександра Крилова, Влад Грін та Анжеліка Ерхан, погоджуються з тим, що основним меседжем компанії-розробника є “Make code, not war!” («Робіть код, а не війну!»
У світлі останніх страшних подій, наша установа активно займається наданням гуманітарної допомоги народу України. Зокрема, Platinum Software Development надала фінансову допомогу волонтеру на ім’я Андрій Кривошиїв, засновнику MPT PAY, цифрового банку для бізнесу.
Будучи виходцем із України та маючи розгалужену мережу в банківських колах, індустрії цифрового депонування та електронної комерції, Андрій використовує всі можливості, щоб допомогти тим людям, які найбільше цього потребують, і позитивно вплинути на поточну ситуацію.
Не так давно Андрій і його команда створили соціальний проект під назвою NFT ART UKRAINE. Ключова ідея проекту — фінансова підтримка українських художників та цифрового мистецтва за рахунок передачі значної частини виручки від продажу (від 50% до 100%) державним та приватним фондам, які наразі допомагають Україні.
Зібрані кошти також ідуть на підтримку Telegram-бота та веб-сайту, спеціально розроблених для надання психологічної допомоги українцям під час війни. Кваліфіковані психологи з різних країн, які володіють українською мовою, готові надати психологічну допомогу всім, хто її потребує в ці важкі часи.
Крім того, створено ще один веб-сайт, який містить всю необхідну інформацію для українських біженців, залежно від країни, в якій вони зараз проживають. Громадяни України можуть із зручністю отримувати інформацію про процеси реєстрації, оформлення документів, тимчасове проживання, медичну допомогу тощо.
«Наша команда розробників із жахом стає свідком таких невимовно лякаючих подій у двадцять першому столітті, тому ми підтримуємо український народ і сподіваємося, що фінансова допомога від Platinum стане ефективним внеском у критичну волонтерську діяльність Андрія Кривошиєва та його команди. Нехай це все закінчиться якнайшвидше, щоб ми могли продовжувати закладати основи для світлого майбутнього, у нашому випадку, будуючи більш високотехнологічний криптосвіт!» – Антон Дзятковський, генеральний директор Platinum Fund.
Про Platinum Software Development
Platinum Software Development – це команда професіоналів, яка має безцінний досвід підтримки різноманітних проектів у сфері обробки даних. Вони допомагають своїм клієнтам створювати додатки вищого рівня на основі Avalanche, Solana, NEAR і Octopus, що задовольняють найскладнішим вимогам.
Platinum також може запропонувати корпоративні ІТ-рішення та послуги, які покращують бізнес-процеси та використовують інноваційні технології, від консультаційних послуг і формування стратегії до створення дорожніх карт і постійного вдосконалення великих проектів у різних галузях.
Слідкуйте за каналами соціальних мереж Platinum, щоб бути в курсі нових продуктів і майбутніх партнерств.
Anton Dziatkovskii
У світлі останніх страшних подій, наша установа активно займається наданням гуманітарної допомоги народу України. Зокрема, Platinum Software Development надала фінансову допомогу волонтеру на ім’я Андрій Кривошиїв, засновнику MPT PAY, цифрового банку для бізнесу.
Будучи виходцем із України та маючи розгалужену мережу в банківських колах, індустрії цифрового депонування та електронної комерції, Андрій використовує всі можливості, щоб допомогти тим людям, які найбільше цього потребують, і позитивно вплинути на поточну ситуацію.
Не так давно Андрій і його команда створили соціальний проект під назвою NFT ART UKRAINE. Ключова ідея проекту — фінансова підтримка українських художників та цифрового мистецтва за рахунок передачі значної частини виручки від продажу (від 50% до 100%) державним та приватним фондам, які наразі допомагають Україні.
Зібрані кошти також ідуть на підтримку Telegram-бота та веб-сайту, спеціально розроблених для надання психологічної допомоги українцям під час війни. Кваліфіковані психологи з різних країн, які володіють українською мовою, готові надати психологічну допомогу всім, хто її потребує в ці важкі часи.
Крім того, створено ще один веб-сайт, який містить всю необхідну інформацію для українських біженців, залежно від країни, в якій вони зараз проживають. Громадяни України можуть із зручністю отримувати інформацію про процеси реєстрації, оформлення документів, тимчасове проживання, медичну допомогу тощо.
«Наша команда розробників із жахом стає свідком таких невимовно лякаючих подій у двадцять першому столітті, тому ми підтримуємо український народ і сподіваємося, що фінансова допомога від Platinum стане ефективним внеском у критичну волонтерську діяльність Андрія Кривошиєва та його команди. Нехай це все закінчиться якнайшвидше, щоб ми могли продовжувати закладати основи для світлого майбутнього, у нашому випадку, будуючи більш високотехнологічний криптосвіт!» – Антон Дзятковський, генеральний директор Platinum Fund.
Про Platinum Software Development
Platinum Software Development – це команда професіоналів, яка має безцінний досвід підтримки різноманітних проектів у сфері обробки даних. Вони допомагають своїм клієнтам створювати додатки вищого рівня на основі Avalanche, Solana, NEAR і Octopus, що задовольняють найскладнішим вимогам.
Platinum також може запропонувати корпоративні ІТ-рішення та послуги, які покращують бізнес-процеси та використовують інноваційні технології, від консультаційних послуг і формування стратегії до створення дорожніх карт і постійного вдосконалення великих проектів у різних галузях.
Слідкуйте за каналами соціальних мереж Platinum, щоб бути в курсі нових продуктів і майбутніх партнерств.
Anton Dziatkovskii
Platinum Fund
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