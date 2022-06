Estrelas do entretenimento de Moçambique e personalidades influentes em festa

As personalidades e influencers mais reconhecidos de Maputo, saíram na sexta-feira à noite para abrilhantar um evento luxuoso da indústria de entretenimento no El-Patron, um local conhecido pela frequência de luxo e requinte. As personalidades e influencers mais reconhecidos de Maputo, saíram na sexta-feira à noite para abrilhantar um evento luxuoso da indústria de entretenimento no El-Patron, um local conhecido pela frequência de luxo e requinte. As personalidades e influencers mais reconhecidos de Maputo, saíram na sexta-feira à noite para abrilhantar um evento luxuoso da indústria de entretenimento no El-Patron, um local conhecido pela frequência de luxo e requinte.

MAPUTO, MOZAMBIQUE, June 1, 2022 / EINPresswire.com / -- As personalidades e influencers mais reconhecidos de Maputo, saíram na sexta-feira à noite para abrilhantar um evento luxuoso da indústria de entretenimento no El-Patron, um local conhecido pela frequência de luxo e requinte.A deslumbrante noite organizada por Johnny Walker Reserve, foi realizada para identificar, celebrar e homenagear algumas das principais celebridades e influenciadores de Moçambique que contribuíram positivamente para o entretenimento e movimento cultural do país.A lista exclusiva de convidados brilhou com o poder das estrelas, incluindo o artista de hip hop Dygo, Rei do Floss Rap e popular apresentador de T.V, estilista de moda multitalentoso e vencedor do Prêmio Odartey Fashion & Style Luxury Recycle e também da aclamada e reconhecida cantora Neyma Alfredo considera por muitos a rainha do arromba e do rap e radialista da 2caras em moçambique.O evento contou também com a presença de Valdemiro José e Ian Blanco, artistas musicais entre muitas outras estrelas.As presenças destas personalidades deram uma sofisticação especial à noite, especialmente adequada ao El-Patron, que esbanja luxo tanto na decoração quanto na cozinha imaginativa, tudo de acordo com o estilo de um ‘Salon Privê’. O set do DJ Elllputo criou a atmosfera ideal tendo sido recebido calorosamente pelos convidados potencializando assim a magia da noite.“Logo depois do Dia de África, este tipo de evento foi um verdadeiro reflexo da excelência, determinação e visão africana. Johnnie Walker sabe que, à medida que África avança corajosamente para o futuro, encontros como este se tornarão sinónimo de celebração de ícones actuais e futuros da indústria de entretenimento moçambicana”, referiu Adrian de Wet, Gestor de Marca na Categoria: Cerveja e Reserva - Diageo Partner & Emerging Markets.FIMNOTAS AO EDITOR