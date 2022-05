Bedrijven zonder website: Een 2022 update over digitalisatie

Sortlist logo Heeft uw bedrijf een website? Onderzoek Budgetten voor KMO-websites

Zijn er nog bedrijven die niet over een website beschikken en hebben deze plannen om hier in de toekomst verandering in te brengen?

BRUSSELS, BELGIUM, May 30, 2022 / EINPresswire.com / -- 2022 mei - Sortlist heeft 1000 bedrijven verspreid over 5 landen (België, Nederland, Duitsland, Spanje en Frankrijk) bevraagd over hun plannen omtrent digitalisatie. Zijn er nog bedrijven die niet over een website beschikken en hebben deze plannen om hier in de toekomst verandering in te brengen? Wat was de grootste drijfveer voor bedrijven om in een website te investeren?Dit is wat onze studie uitwees:- 20% van de Belgische bedrijven heeft geen website, dit is een verbetering ten opzichte van onze bevraging in 2020 toen 42% aangaf geen website te hebben.- 33,8% van de bedrijven is van plan een app te ontwikkelen, maar slechts 12% gebruikt er één in plaats van een website. België heeft het hoogste percentage voor bedrijven die al een app hebben (19%) in vergelijking met de andere landen uit onze studie.- ‘Gebrek aan budget’ blijkt niet langer de voornaamste reden voor bedrijven om geen website te ontwikkelen. Voor België blijkt een gebrek aan technische kennis de voornaamste reden om geen website te ontwikkelen (30%).- Intern personeel komt naar voren als de meest gebruikte bron (29,02%) voor webdesign van kleine bedrijven, op de voet gevolgd door gespecialiseerde bureaus.- In België is meer dan 60% van de bedrijven van mening dat de creatie van een website niet heeft geleid tot meer investeringen in marketing.- Een vierde van onze ondervraagden ziet het creëren van ‘kwalitatieve content’ als topprioriteit wat betreft hun website. Voor Belgische bedrijven is de prioriteit nog steeds om websites mobielvriendelijker te maken (41%).- Het hoogste budget voor de ontwikkeling van een website ligt tussen de 1.000 en 5.000 euro op alle markten, wat overeenkomt met het onderzoek van 2020. U kunt het volledige rapport hier lezen:Lees het volledige rapport hier: https://www.sortlist.be/nl/blog/digitalisatie-in-2022/ Over SortlistSortlist is Europa's grootste B2B-marktplaats in de marketing industrie. Het bedrijf werd in 2014 in België opgericht als startup om bedrijven te verbinden met marketing- en creatieve bureaus die bij hun behoeften passen. Vandaag de dag heeft Sortlist kantoren in zeven landen.