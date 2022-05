Cuidado multicultural para ancianos será el tema a discutir “En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery”, mañana a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, May 27 - For Immediate Release: Thursday, May 26, 2022

Programa de nutrición basado en Takoma Park también será tema de discusión

ROCKVILLE, Md., 26 de mayo del 2022—Los invitados del programa de está semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Mayra Cruz-Solís, especialista en participación cívica y enlace para la comunidad Latina en el Concejo del Condado de Montgomery; Ana Maria Izquierdo PhD, directora ejecutiva en Care for Your Health; y Flor Yanes, especialista comunitaria de Crossroads Community Food Network. El show será transmitido por las ondas radiales mañana a las 2:00 p.m. en Radio América (WILC 900 AM).

Esta edición especial de "El Momento Cívico / The Civic Moment" incluirá una discusión sobre Care for Your Health, una organización sin fines de lucro con sede en Silver Spring con la misión de brindar atención multicultural a los ancianos y apoyar los cambios de la vida. La doctora Ana María Izquierdo, directora ejecutiva de la organización, hablará sobre la variedad de programas disponibles para apoyar a los pacientes a medida envejecen y asistirles en su transición a quedarse en casa.

La segunda parte del programa seguirá con una discusión sobre los servicios que ofrece la organización Crossroads Community Food Network cuya sede está ubicada en Takoma y Langley Park. Su misión es construir un sistema alimentario más saludable e inclusivo para la comunidad. Flor Yanes, especialista en divulgación comunitaria, hablará sobre el programa de incentivos de nutrición que también ayuda a los agricultores y vendedores locales y al mismo tiempo ayuda a que familias de bajos recursos lleven alimentos saludables a casa. Crossroads también provee educación sobre la alimentación saludable, así como capacitación para empresarios aspirante de alimentos.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que le conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington D.C.

En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez Villagrán discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas.

