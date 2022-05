PHILIPPINES, May 24 - Press Release

May 23, 2022 Revilla nagsumite ng resolusyon ng pakikiramay ng Senado kay Susan Roces NAGSUMITE ng isang resolusyon si Sen. Ramon Bong Revilla, Jr. sa Senado na nagpapahayag ng simpatya at sinserong pakikiramay sa pagpanaw ng tinaguriang 'Queen of Philippine Movies' na si Jesusa Sonora Poe o mas kilala sa tawag na Susan Roces. Ayon kay Revilla, maraming pagkakataon na ang Senate of the Philippines ay kinikilala at binibigyan ng parangal ang mga kapita-pitagang Pilipino dahil sa hindi nila matatawarang narating at kontribusyon sa kanilang larangan na nagdulot ng positibong impluwensiya sa ating lipunan. Si Roces na tumagal ng pitong dekada bilang aktres na hanggang sa huling sandali ng kaniyang buhay ay nagtatrabaho pa rin ay binawian ng buhay noong Mayo 20, 2022 ng gabi sa edad na 80 anyos dahil sa cardiopulmonary arrest. Ang Reyna ng Pelikulang Pilipino ay ipinanganak noong Hulyo 28, 1941 at sa edad na sampung taon ay nagsimula na ito bilang isang child performer hanggang sa gawin na nito ang kaniyang kauna-unahang starring role sa pelikulang 'Boksingera' noong 1956. Mula noon ay mas lalo pang sumikat si Roces at naging blockbuster superstar kung saan ay nakagawa ito ng mahigit sa 130 pelikula na hanggang sa mga huling sandali ng kaniyang buhay ay kabi-kabilang indorsement pa ng kung anu-anong produkto ang kaniyang pinagkaabalahan. Bukod sa pagiging Reyna ng Pelikulang Pilipino ay siya rin ang asawa ng 'Hari ng Pelikulang Pilipino' na si Fernando Poe, Jr. na isang National Artist for Cinema na kaniyang ring nakapareha sa 17 pelikula kabilang na ang 'Daigdig Ko'y Ikaw' (1965), 'Zamboanga' (1966), 'Perlas ng Silangan' (1969), 'Ikaw ang Lahat sa Akin' (1969) at marami pang iba. Si Roces na kilala rin bilang si Lola Flora dahil sa anim na taong teleserye na "FPJ" Ang Probinsiyano ay sinuportahan din sa mahabang panahon ang Movie Workers Welfare Foundation (Mowelfund) at kilala ito sa kabaitan pagdating sa mga maliliit na manggagawa sa showbiz industry. "Hindi matatawaran ang husay na ipinamalas ni Ms. Susan Roces at halos lahat ng award sa showbiz industry ay naibigay na sa kaniya kaya isang malaking kawalan ang pagpanaw ng Reyna ng Pelikulang Pilipino" saad pa ni Revilla. Kaugnay nito ay nagpahayag din ng pasasalamat si Sen. Grace Poe sa buong Senado at sa lahat ng mga Senador na nagpahayag ng kani-kanilang pakikiramay at hindi nakalimot na magbigay-pugay sa pagpanaw ng beteranang aktres.