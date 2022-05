ROUTE Portugal realiza a 2ª edição do “Aquele Abraço” no dia 08 de junho, em Cascais

Voluntários Route Portugal Ação em Ericera

Abraço ao mar: ato simbólico irá celebrar o Dia Mundial dos Oceanos e os 30 anos da Rio-92. A ação também será realizada no Brasil e nos Estados Unidos.

CASCAIS, SANTA CATARINA, PORTUGAL, May 19, 2022 / EINPresswire.com / -- Um grande abraço cheio de significados. Assim será a 2ª edição do “Aquele Abraço”, movimento da Route Portugal que será realizado no dia 08 de junho, a partir das 11h, na Praia de Carcavelos, em Cascais. O evento volta a ser realizado, após mais de dois anos de pandemia, com o intuito de celebrar o Dia Mundial dos Oceanos e ainda alertar a população sobre a importância de atitudes conscientes, como a urgente preservação dos mares e ecossistemas costeiros.Para esta nova edição, a expectativa é que mais de 500 voluntários participem da ação, abraçando o Oceano, ao longo dos 1,20 Km de extensão da praia. O ato simbólico do abraço colectivo (e cheio de mensagens) será seguido por uma grande mobilização para uma ação de limpeza, com muita VIBE envolvida. De acordo com Simão Felippe, presidente do ROUTE Brasil, a ação significa muito mais do que retirar lixo da praia: “É uma oportunidade de repensar as atitudes de cada um como cidadão. Entender melhor o impacto do nosso consumo. É através do exemplo e do ganho de consciência, individual e coletiva, que geramos engajamento para as mudanças que precisamos. Além disso, o ano de 2022 é emblemático, já que representa 50 anos da Conferência de Estocolmo e 30 anos da Rio-92 - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento.” É pensando no resgate da atmosfera destes eventos e princípios que a ROUTE convida a todos para colocar em prática medidas efetivas em prol do bem-estar do nosso planeta.O #AqueleAbraço é uma realização da ROUTE Global e neste ano será realizado simultaneamente em três cidades: Rio de Janeiro, Lisboa e San Diego. Em Portugal, a praia de Carcavelos será dividida em 10 pontos estratégicos para recepção do público, contando ainda com uma base de apoio operacional e gerencial. Os voluntários interessados em participar do evento em Portugal podem se inscrever pelo site https://routeportugal.org/aqueleabraco/ Maior abraço do mundoA ação dá sequência a um grande marco conquistado pela ROUTE Brasil no Dia Mundial dos Oceanos de 2019: a 1ª edição do #AqueleAbraço reuniu mais de 15 mil pessoas ao longo de 18,3 Km, entre as praias da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro/Brasil e é considerado o maior abraço ao oceano do mundo. O evento teve uma imensa repercussão nacional e internacional, ecoando ao mundo o poder de um abraço e contabilizou mais de 111 mil resíduos retirados da orla, triados e destinados corretamenteMomentos difíceis e o ano da viradaOs anos de 2020 a 2022 foram marcados pela pandemia da COVID-19, oriunda de um vírus devastador. Muitos se questionam sobre sua origem ou possíveis motivações. Para a ROUTE, o fato é que o descaso humano com os impactos do nosso consumo, com os níveis de higiene e saneamento básico e com um adequado gerenciamento de resíduos sólidos contribuiu, e muito, para o agravamento deste quadro. Como se não fosse suficiente, atualmente ainda enfrentamos uma guerra entre duas grandes nações independentes, a qual traz contínuos, profundos e sistêmicos reflexos para toda a população mundial nos mais diversos campos.Coincidentemente, o ano de 2022 representa 10 anos de atuação da ROUTE. Muitos foram os desafios, aprendizados e as conquistas alcançadas de lá para cá. A ROUTE ganhou maturidade, tendo aumentado seu número de voluntários significativamente. Sua missão foi lapidada, passando a ser a busca pela regeneração planetária, com foco no bem-estar para todos os integrantes da Santa Natureza.Cada vez mais movida pelo senso de urgência global, comprovado pelos recentes relatórios internacionais sobre alterações climáticas, é que a ROUTE Global realiza mais uma edição do seu evento de maior impacto - AQUELE ABRAÇO, edição Copacabana e Leme, além das ações em Portugal e Estados Unidos.O valor de um abraçoEste evento propõe regenerar o ambiente mais natural de Carcavelos: a praia, o mar e as areias. E nada mais regenerador do que um abraço, a forma universal de afeto, por vezes sendo até um instrumento de terapia. Esse toque melhora o sentimento para nós próprios e para o ambiente à nossa volta, além de provocar mudanças fisiológicas naquele que toca e é tocado. O ato de abraçar carrega um grande simbolismo neste momento do mundo, trazendo um senso de pertencimento, acolhimento, de carinho, bem-estar e, principalmente, de coletividade. Abraçar é um método simples de oferecer apoio, cura e desenvolvimento. E aí, vamos juntos proporcionar esse afeto à natureza? Bora abraçar e gerar muito impacto positivo? #VEMPROABRAÇOSobre a ROUTE PortugalA ROUTE é uma organização internacional, fundada no Brasil em 2011 e presente em Portugal desde 2017. É um ecossistema de pessoas, sociedades, associações e cooperativismo que formam uma rota de regeneração planetária. Seus pilares de atuação são a limpeza, a educação, o engajamento, a pesquisa ativa e a cooperação. Um dos seus principais objetivos é criar soluções para o impacto que o nosso consumo gera nos ambientes naturais, principalmente nos mares e praias. Desde sua fundação em Portugal, a associação já realizou mais de 35 ações com 6 mil pessoas impactadas direta e indiretamente. Além de trabalhar com as ações de limpeza de praia, a organização propõe outras soluções, como por exemplo, eventos de arte com material reciclável, seminários online sobre preservação dos oceanos, programas “lixo zero”, programas de proteção aos animais e busca por tecnologias para a indústria de reciclagem.