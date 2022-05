Message for the World Bee Day by the Minister of Agriculture & Fisheries, Hon. La’aulialemalietoa Leuatea Polataivao Fosi Schmidt (20th May 2022);

SAMOA, May 19 - Greetings and Talofa Lava!

On the 20th of May every year since 2018, the World Bee Day is celebrated around the world.

This year’s theme focuses on raising and spreading awareness of the importance of bees to our food systems and means of addressing and minimizing threats for their survival.

Close to 90% of the world’s wild flowering plants rely entirely on bees for pollination. Honey bees not only pollinate crops we so depend on but also provide honey and other healthy products for healthy living styles and income for our beekeeping farmers.

However, there has been a decline in bee populations putting their survival and our livelihoods from beekeeping activities at risk. Let us continue to work together and implement sustainable beekeeping initiatives to reduce this impact on our food and nutrition security, livelihoods and our environment.

Wishing you all a very productive and successful World Bee Day!

Thank you & God Bless.

Talofa lava Samoa,

E maualuga se manatu o lo’o tumau pea i tatou uma i le manuia ma le filemu mai lō tatou Tapa’au sili i le lagi. E viia ai pea lona agalelei ma lana pule fa’asoa mo i tatou uma.O lenei aso ua atoa iai le 5 tausaga o fa’amanatuina le Aso Fa’apitoa mo Fa’atoaga Lagomeli’ i le Lalolagi.

O le patipatia ai la o lenei ‘Aso Fa’apitoa mo Fa’atoaga Lagomeli’ i lenei tausaga o lo’o ave ai le fa’amamafa i le fa’atinoina o fa’alauiloa aua le nofo silafia o le atunu’u i le taua o le fa’asaoina ma le tausia lelei o lagomeli.E lata i le 90% o laau fai fugalaau o le lalolagi, e fa’amoemoe lea i lagomeli mo le ola lelei. O lagomeli e fa’amoemoe tele i iai le gaosiga o le honey, fa’apea nisi o oloa tau soifua maloloina ua mafai ona gaosia mai ai, aemaise o se alagā tupe maua mo a tatou faifa’atoaga.

E ui la i le tele o nei vaega taua mo lagomeli ua fa’ailoa atu, e iai lava fa’afitauli o lo’o fai lea ma lu’itau i lenei atina’e, ma ua maitauina ai le tu’uitiitia o lagomeli e mo’omia mo le ola lelei o la’au. Ae talitonu se manatu, e ao lava ona tatou pulupululima fa’atasi e ala lea i le fausia o ni auala maua’a mo le ūnaia o leneiatina’e. O lea faiga o le a mautinoa ai le mau taumafa pea o Samoa aemaise o le taumafa tatau ma tupe maua mo tagata aemaise o lona aoga tele mo le si’osi’omaga.

E momoli atu ai alofa’aga ma mo’omo’oga alofa, ma ia manuia tele le fa’amanatuina o le ‘Aso Fa’apitoa mo Fa’atoaga Lagomeli’.

Fa’afetai ma ia Manuia!!!