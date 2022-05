PHILIPPINES, May 17 - Press Release May 11, 2022 Dispatch from Crame No. 1262: Sen. Leila M. de Lima's Message of Gratitude for VP Leni Robredo and Sen. Kiko Pangilinan 5/11/22 Nais nating magising sa isang mahabang bangungot. Sa bangungot ng dahas, takot, pagkadismaya, lungkot at pangungulila para sa libo-libong biktima ng karahasan at paglapastangan sa ating kalayaan, karapatan at demokrasya. Sa nasasaksihan natin ngayon, marami sa atin ang pinanghihinaan ng loob, nagagalit at nangangambang magpapatuloy ang ating kalbaryo. Paano nangyari ito? May mga mulat sa katotohanan pero sinilaw ng kapangyarihan. Mayroong mga nag-aalangan pang dumilat o kaya naging kasangkapan pang linlangin at palabuin ang katotohanan gamit ang fake news. Patuloy na ginagamit ang makinarya ng gobyerno para marami ang manatiling nakahimlay sa propaganda ng kasinungalingan. Despite all these, many have already been enlightened. Many have spoken and stood their ground to support an honest government, to fight for justice for the thousands of victims of killings, and to uplift the lives of the marginalized and those who have been long neglected. Many of our countrymen are grateful to two of our leaders who sparked hope and inspiration to millions of Filipinos--VP Leni Robredo and Sen. Kiko Pangilinan. My most profound gratitude and admiration to both of them whose tandem is the most potent force for good governance and effective leadership. Kasaysayan ang patunay: Hindi laging madaling ipaglaban ang minamahal. Hindi laging mabilis anihin ang ipinunlang sakripisyo at hangarin para sa Pilipino at sa Pilipinas. Gaya ng sinabi nina VP Leni at Sen. Kiko, hindi natatapos ang laban sa halalan. Patuloy pa rin tayong magmamatyag, itutuloy ang ating nasimulan, palalakasin ang ating hanay at pagyayamanin ang diwa ng bolunterismong ginising at patuloy pang pinag-aalab ng prinsipyo ng integridad at pagmamahal sa bayan. Nariyan na ang mga nagising sa bangungot at naspasya nang mamulat at mangmulat. Nandito tayo, na ang sugatang damdamin, ay lalong tumatapang sa paninindigan. At sa laban nating ito, mapalad tayo, dahil patuloy tayong pinangungunahan, at hindi tayo iiwan, nina VP Leni Robredo at Sen. Kiko Pangilinan.