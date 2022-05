PHILIPPINES, May 17 - Press Release May 14, 2022 PRRD to ensure smooth transition of power, says Bong Go Senator Christopher "Bong" Go reassured the Filipino public that the Duterte Administration will guide the country's next leaders to ensure a seamless transition of power. "Maaga pa lang ay naghanda na ang Pangulo at ang kanyang transition team para sa maayos at sistematikong pagsasalin ng tungkulin," said Go. "Ang layunin ay para hindi maantala ang serbisyo ng pamahalaan at magpatuloy ang tulong para sa ating mga kababayan, lalo na ang mga higit na nangangailangan," he added. Executive departments have been heeding the President's directions, according to the senator, to guarantee that everything is in order during the transition. "Maging ang iba't ibang departamento ay nakapaghanda na rin dahil iyon ang utos ng ating Presidente sa kanyang mga kabinete," the senator said. "Nakatitiyak ang mga bagong mauupong pinuno ng mga kagawaran at ahensya na daratnan nila ang kanilang mga opisina na nasa maayos na sitwasyon at handang gawin ang kani-kanilang mga mandato na naaayon sa direksyong tatahakin ng bagong administrasyon," he added. On May 10, Duterte signed Administrative Order No. 47 which establishes a Presidential Transition Committee to monitor the transfer of power to the next government and ensure that public services are delivered without interruption. The committee will be chaired by Executive Secretary Salvador Medialdea. Go then believes that, despite the fact that elections can be divisive, healing would eventually occur and the Filipino people will once again come together. "Sa bawat eleksyon ay may panalo at may talo. Hindi naman iyon maiiwasan. Sadyang sa ganitong demokratikong proseso ay ang tinig ng nakararami ang dapat na manaig. May mga magkakapamilya at magkakaibigan na nasira ang samahan dahil sa iba't ibang paninindigan," Go pointed out. "Umaasa akong sa paglipas ng panahon ay maghihilom din ito at muli tayong magkakaisa," he added. The senator stated that the country needs unity now more than ever, particularly in light of the pandemic and other crises. "Maraming kinakaharap na hamon ang ating bansa gaya ng pandemya at iba pang krisis kaya hindi tayo dapat na mag-away away pa dahil sa pulitika," he said. "Kung magkakaisa tayo at sama-samang hahakbang patungo sa mas magandang layunin para sa ating bayan, walang suliranin na hindi natin kayang malampasan," Go added. Go then reassured the people that, as the country enters a new era as a result of the new administration, he will continue to serve them with compassion whenever they need him. "Sa pagpasok natin sa bagong kabanata ng ating bansa ay patuloy ninyong maaasahan at makakasama ang inyong Kuya Bong Go na laging handang magserbisyo at magmalasakit sa inyong lahat anumang oras, at kaisa ninyo sa pakikipagbayanihan para sa isang nagkakaisa at mas matatag na Pilipinas!" he concluded. The incoming administration will inherit an economy determined to achieve recovery from the COVID-19 pandemic. On May 12, the Philippines' gross domestic product was reported to have grown by 8.3% in the first quarter of the year, exceeding forecasts and expectations.