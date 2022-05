PHILIPPINES, May 5 - Press Release May 5, 2022 Dispatch from Crame No. 1259: Sen. Leila M. de Lima Calling for a Declaration of Non-Working Holiday on May 5/5/22 Anong petsa na? Apat na araw na lang at eleksyon na. Pero hanggang ngayon, hindi pa na-declare na holiday ang araw ng halalan sa May 9? Voting is not only our right, it is our duty. All qualified voters should participate and make their voices known. But it should not come at a personal cost of our citizens. Hindi dapat mawalan ng kita ang ating mga manggagawa para lamang bumoto. Hindi dapat mabawasan ang panggastos ng kanilang sambahayan sa araw ng ating halalan. Bigyan natin ng pagkakataon lahat na bumoto. Kasama ng milyun-milyon nating manggagawa na nagnanais bumoto sa ating halalan, tinatawagan ko ang Malacanang na ideklara na na non-working holiday ang May 9. It is the least we can do for our democracy.