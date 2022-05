TÜV Rheinland apresenta lucro recorde em seu 150º aniversário

Há 150 anos a TÜV Rheinland se posiciona como um parceiro para novas tecnologias.

No ano que comemora seu 150º aniversário, a empresa informou uma receita de quase EUR 2,1 bilhões em 2021 e um lucro recorde de EUR 158 milhões.

O resultado positivo nos dá margem adicional para investir em nosso futuro e crescimento.” — Dr. Michael Fübi, CEO da TÜV Rheinland AG

SãO PAULO, SP, BRASIL, May 4, 2022 /EINPresswire.com/ -- No ano de seu 150º aniversário, a TÜV Rheinland, uma das maiores empresas de fornecimento de testes e certificação do mundo, apresenta um resultado financeiro recorde, alcançando a receita de 2,091 bilhões de euros, contra 1,952 bilhões registrados em 2020 – 7% superior – e o maior EBIT [Earnings Before Interest and Taxes, ou lucro antes dos juros e tributos] registrado em seus 150 anos de história, de 157,8 milhões de euros.

O EBIT para 2021 foi, portanto, muito superior ao do ano anterior. Em 2020 – devido a efeitos não recorrentes – a TÜV Rheinland registrou EBIT de -23,6 milhões de euros. O EBIT da empresa para 2021 também foi superior em 22,2 milhões de euros em relação ao de 2019 (135,6 milhões de euros). A margem EBIT atingiu 7,5% após -1,2% em 2020 e 6,5% em 2019, último ano pré-pandemia.

“Nossos funcionários em todo o mundo estiveram totalmente comprometidos com nossos clientes em 2021 – apesar dos contínuos desafios da pandemia. Graças a esses esforços e medidas bem-sucedidas para aumentar a eficiência, estamos muito felizes com o desempenho em nosso ano de aniversário. O resultado positivo nos dá margem adicional para investir em nosso futuro e crescimento”, diz Dr. Michael Fübi, CEO da TÜV Rheinland AG.

O número de funcionários da TÜV Rheinland diminuiu ligeiramente no ano passado, atingindo uma média de 20.241 pessoas em tempo integral ao longo de 2021. São 416 funcionários ou 2% a menos que no ano anterior. As despesas de capital foram de cerca de 57,7 milhões de euros em 2021.

150 anos de TÜV Rheinland

Com relação ao aniversário da empresa e ao papel da TÜV Rheinland na superação dos desafios globais iminentes, Dr. Fübi continua: “Estamos olhando para a frente. Há 150 anos nos vemos como um parceiro de novas tecnologias – ontem eram caldeiras a vapor, hoje é energia renovável, amanhã será inteligência artificial. Usamos a segurança para tornar essas inovações um sucesso, em linha com nosso objetivo de tornar o futuro mais seguro. Estamos prestando atenção especial aos serviços para uma economia mais sustentável. Assim, pretendemos continuar a crescer com rentabilidade. ”

Foco na sustentabilidade

No futuro, a TÜV Rheinland vai ampliar sua contribuição para o desenvolvimento sustentável conforme definido pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e para a luta contra a crise climática. Para a empresa, isto implica tanto na melhoria da sustentabilidade dos clientes com seus próprios serviços, como na forma como ela executa seus serviços. “É absolutamente claro que o desenvolvimento da TÜV Rheinland depende do meio ambiente e da sociedade em que operamos. Isso significa que temos uma responsabilidade ecológica e social que cumprimos – no passado, no presente e no futuro”, diz Fübi.

A TÜV Rheinland sempre está conectada às novas tecnologias. Um exemplo atual é o segmento de eletromobilidade em rápido crescimento. Desde o ano passado, a TÜV Rheinland vem construindo um grande laboratório de testes para baterias em Aachen, que será inaugurado em junho de 2022. Mais recentemente, a TÜV Rheinland e a TWAICE – uma das parceiras da empresa – fundaram a Battery Quick Check GmbH. A nova empresa deve lançar um serviço para avaliar baterias para veículos elétricos usados no mercado a partir do segundo semestre deste ano. Além disso, os especialistas da empresa fornecem suporte para a homologação de veículos recém-desenvolvidos, principalmente no que diz respeito à direção cada vez mais automatizada. Por exemplo, a TÜV Rheinland auxiliou na homologação do primeiro sistema de assistência ao motorista do mundo para condução altamente automatizada (SAE Nível 3) para uso na estrada, ou seja, Drive Pilot na Classe S e EQS da Mercedes-Benz.

Outro exemplo é o hidrogênio, que pode resolver o problema de armazenamento de energia renovável e oferece a oportunidade de combinar áreas anteriormente separadas, como eletricidade, aquecimento e mobilidade. Em 2021, a TÜV Rheinland estabeleceu um centro global de competência em hidrogênio, no qual agrupa seus muitos serviços para a produção, armazenamento, transporte e uso seguros de hidrogênio como transportador de energia em todo o mundo. Um laboratório de testes de hidrogênio inaugurado recentemente em Colônia ressalta o objetivo da TÜV Rheinland de ajudar a moldar a transição para energia renovável.

Posição financeira e despesas de capital

A TÜV Rheinland registrou um patrimônio líquido de 436,2 milhões de euros em 2021 – um aumento de 151,2 milhões de euros em relação a 2020 – quando a empresa registrou um resultado de 285 milhões de euros. O caixa líquido das atividades operacionais totalizou 205,9 milhões de euros no ano fiscal de 2021 (2020: 223,2 milhões de euros).

As despesas de capital ascenderam a 57,7 milhões de euros em 2021 e foram, portanto, ligeiramente inferiores às do ano anterior. Esses investimentos se concentraram em diversos projetos de software e digitalização, bem como na ampliação da capacidade de testes e na criação, ampliação e modernização de laboratórios de testes. A TÜV Rheinland investiu um total de 5 milhões de euros em um novo laboratório de testes em Budapeste. Além disso, 13,8 milhões de euros foram gastos em equipamentos e instalações de teste para a área de Produtos. O investimento continuou em um dos maiores e mais modernos centros de teste de baterias da Europa, que a TÜV Rheinland está construindo atualmente em Aachen, no qual a empresa investiu 1,2 milhão de euros em 2021. A área de negócios em Mobilidade também registrou investimentos, com o aporte de 1,4 milhão de euros em centros de inspeção de veículos no Chile.

Acesse aqui mais informações sobre os resultados da TÜV Rheinland.