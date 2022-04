L’UNESCO lance une enquête pour recueillir les conclusions essentielles concernant l’impact de la COVID-19 sur l’alphabétisation des jeunes et des adultes

Le 12 avril 2022, l’UNESCO a lancé une enquête mondiale intitulée « Apprendre de la crise de COVID-19 pour écrire l’avenir : politiques et programmes nationaux pour l’alphabétisation des jeunes et des adultes ». Cette enquête s’adresse à l’ensemble des 193 États membres de l’UNESCO et elle servira à combler les lacunes et à recueillir des informations sur l’impact de la crise de COVID-19 sur l’alphabétisation des jeunes et des adultes.

L’enquête a été communiquée aux pays pour être renseignée par les autorités nationales chargées des politiques et programmes d’alphabétisation des jeunes et des adultes. La date limite de réception des réponses est le 15 mai 2022 et les résultats seront rendus publics au sein d’un rapport de suivi.

L’épidémie de COVID-19 a engendré une perturbation massive des systèmes d’éducation et d’apprentissage à travers le monde. Bien que plusieurs enquêtes aient déjà été conduites pour suivre son impact sur différents aspects de l’éducation, les informations sont beaucoup moins nombreuses en ce qui concerne l’alphabétisation des jeunes et des adultes, d’où la nécessité d’une approche plus systématique pour étudier l’effet dans ce domaine.

L’enquête vise à faire l’état des lieux de la situation existante de l’écosystème de l’alphabétisation aux niveaux national, régional et mondial. Elle guidera également les pays dans leurs efforts en vue de la mise en place de systèmes, programmes et politiques d’alphabétisation améliorés, efficaces et pratiques dans le cadre des réponses nationales et des plans de relèvement pour surmonter l’impact néfaste de la pandémie de COVID-19.

En ce sens, les données collectées seront analysées et utilisées pour produire un rapport de suivi qui présentera les bonnes pratiques, les mesures locales, les politiques nationales, les programmes efficaces et les nouvelles tendances en matière d’apprentissage et d’enseignement de l’alphabétisation. Par ailleurs, une note d’orientation sera élaborée à partir des résultats de l’enquête et diffusée auprès de tous les États membres.

L’ampleur de l’enquête devrait contribuer à garantir des réponses plus stratégiques de la part des pays, de l’UNESCO et d’autres partenaires face à la crise de COVID-19, non seulement pendant la phase de relèvement, mais aussi dans la voie vers la réalisation de l’Objectif de développement durable 4 sur l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie, en particulier la cible 4.6 de l’ODD 4 sur l’alphabétisation des jeunes et des adultes.

L’enquête porte sur un éventail de problématiques essentielles au progrès de l’alphabétisation des jeunes et des adultes, notamment : le renforcement des systèmes, politiques, plans et mesures nationaux ; le renforcement des programmes et des interventions ayant pour objet de répondre aux besoins d’apprentissage des groupes défavorisés, en particulier des jeunes femmes et des filles ; l’utilisation des technologies numériques pour élargir l’accès à l’apprentissage et améliorer les résultats d’apprentissage ; le suivi des progrès et l’évaluation des compétences et des programmes d’alphabétisation ; la création de partenariats, le plaidoyer et la communication, ainsi que la mobilisation des ressources.

La richesse des informations qui seront recueillies au cours de cette enquête constituera une ressource précieuse pour permettre aux décideurs politiques de faire progresser les politiques et programmes d’alphabétisation des jeunes et des adultes.

