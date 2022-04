PHILIPPINES, April 29 - Press Release April 29, 2022 Statement of Senator Risa Hontiveros on the signing of the Marawi Siege Victims Compensation Act Ang pagiging kumpletong batas ng Marawi Siege Victims Compensation Act ay tagumpay ng bawat isang Pilipino na naghahangad ng tunay na kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao at sa buong bansa. Karangalan ko na maging isa sa may akda ng batas na ito, at maging bahagi ng pag-abot ng matagal nang hinihintay na tulong sa ating mga kababayan na naging biktima ng sigalot sa Marawi City. Susi sa tagumpay natin ang aktibong suporta at partisipasyon ng iba't-ibang advocacy groups at mismong mga residente ng Marawi City. Dahil sa kanila, matagumpay nating naisama sa batas ang pag-aabot ng kompensasyon sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay sa gitna ng Marawi Siege. Nagpapasalamat din ako sa aking mga kasamahan sa Senado - lalo na kay Senator Sonny Angara para sa kanyang pagtanggap ng ating mga amyenda bilang principal sponsor ng batas na ito sa Senado. Hindi natin makakamit ang Healthy Buhay at Hanapbuhay kung walang kapayapaan at sama-samang pagbangon mula sa krisis. Umaasa ako na malaki ang maitutulong ng Marawi Siege Victims Compensation Act sa pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng digmaan, at sa paghilom ng mga sugat na dala ng trahedya.