TRAFFIC ALERT I 89 SOUTH BOUND BETWEEN THE OFF AND ON RAMP ON EXIT 19
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
ST ALBANS BARRACKS
NEWS RELEASE – HIGHWAY/ TRAFFIC NOTIFICATION
INTERSTATE 89 SOUTH BOUND WILL BE CLOSED BETWEEN THE SOUTH BOUND OFF RAMP AND THE SOUTH BOUND ON RAMP FOR EXIT 19. THE RAMPS WILL BE OPEN – JUST THAT PORTION OF THE HIGHWAY WILL BE CLOSED.
THIS IS EXPECTED TO LAST UNTIL FURTHER NOTICE.
SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE SAFELY.
Louise M. Field
Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher
(802)878-7111