Submit Release
News Search

There were 825 press releases posted in the last 24 hours and 185,402 in the last 365 days.

TRAFFIC ALERT I 89 SOUTH BOUND BETWEEN THE OFF AND ON RAMP ON EXIT 19

STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

VERMONT STATE POLICE

ST ALBANS BARRACKS

 

NEWS RELEASE – HIGHWAY/ TRAFFIC NOTIFICATION

 

INTERSTATE 89 SOUTH BOUND WILL BE CLOSED BETWEEN THE SOUTH BOUND OFF RAMP AND THE SOUTH BOUND ON RAMP FOR EXIT 19.  THE RAMPS WILL BE OPEN – JUST THAT PORTION OF THE HIGHWAY WILL BE CLOSED.

THIS IS EXPECTED TO LAST UNTIL FURTHER NOTICE. 

SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET AVAILABLE AND UPDATES WILL BE PROVIDED AS APPROPRIATE.

 

MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA OR SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE SAFELY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise M. Field

Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher

Louise.Field@vermont.gov 

(802)878-7111

 

You just read:

TRAFFIC ALERT I 89 SOUTH BOUND BETWEEN THE OFF AND ON RAMP ON EXIT 19

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more
MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.