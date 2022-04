Les candidatures et nominations en ligne pour les Prix internationaux d’alphabétisation 2022 sont maintenant ouvertes

L’UNESCO vient de lancer son appel à candidatures pour les prestigieux Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO. Tous les champions du domaine de l’alphabétisation sont invités à postuler et les organes de nomination doivent être prêts à s’engager et à nommer leurs candidats favoris, à travers le monde. Comme chaque année, l’UNESCO récompensera six personnes ou organisations dont les projets exceptionnels font la promotion de l’alphabétisation. Pour l’édition 2022, elles sont invitées à réfléchir sur le thème « Transformer les espaces d’alphabétisation ».

Ce thème a pour but de présenter les différents espaces d’apprentissage existants (travail, école, famille, centres d’apprentissage) et à mettre en évidence la relation et les différentes interconnexions entre ces espaces.

Depuis 1967, les Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO récompensent l’excellence et l’innovation dans le domaine de l’alphabétisation. Plus de 506 projets et programmes à travers le monde ont déjà été récompensés et ont reçu un soutien pour leur excellent travail.

Qui peut postuler et qui peut proposer une candidature ?

Les candidatures sont ouvertes aux gouvernements, organisations non gouvernementales et individus qui, au travers de projets et de programmes, contribuent à la promotion et à l’avancement de l’alphabétisation.

Toutes les candidatures doivent être soumises aux entités chargées de nommer les candidats – Commission nationale pour l’UNESCO du pays du programme ou ONG en partenariat officiel avec l’UNESCO – qui sont invitées à communiquer à l’UNESCO les personnes, institutions et organisations nommées.

Les candidatures seront évaluées par un jury international indépendant composé de cinq experts, en fonction de critères de sélection. S’appuyant sur les recommandations du jury international, la Directrice générale de l’UNESCO sélectionnera les finalistes qui recevront leur récompense à l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation le 8 septembre.

Les candidats peuvent soumettre leur candidature via la plate-forme en ligne. Les détails du processus de candidature et de nomination sont disponibles sur le site web des Prix internationaux d’alphabétisation de l’UNESCO

Délais :

Date limite pour postuler auprès des entités qui nomment les candidats : 6 juin 2022 (minuit, heure de Paris).

Date limite pour la nomination des candidatures à l’UNESCO : 20 juin 2022 (minuit, heure de Paris).

À propos des Prix

Pour promouvoir et appuyer le développement de pratiques d’alphabétisation efficaces à travers le monde et faire progresser l’agenda de l’alphabétisation afin de combler le déficit d’alphabétisation de près de 773 millions de personnes, l’UNESCO lance chaque année deux prestigieux Prix d’alphabétisation qui récompensent six lauréats au total :

Le Prix d’alphabétisation UNESCO-Roi Sejong (3 lauréats) : créé en 1989 avec le soutien du Gouvernement de la République de Corée, il accorde une attention particulière aux programmes qui encouragent le développement de l’alphabétisation en langue maternelle. Chaque lauréat du Prix d’alphabétisation UNESCO-Roi Sejong reçoit une médaille, un diplôme et 20 000 $ US.

(3 lauréats) : créé en 1989 avec le soutien du Gouvernement de la République de Corée, il accorde une attention particulière aux programmes qui encouragent le développement de l’alphabétisation en langue maternelle. Chaque lauréat du Prix d’alphabétisation UNESCO-Roi Sejong reçoit une médaille, un diplôme et 20 000 $ US. Le Prix UNESCO-Confucius pour l’alphabétisation (3 lauréats) : créé en 2005 avec le soutien du Gouvernement de la République populaire de Chine, ce prix récompense les programmes qui encouragent l’alphabétisation, notamment l’alphabétisation fonctionnelle, en mettant à profit les environnements technologiques, en faveur des adultes des zones rurales et des jeunes non scolarisés. Chaque lauréat du Prix UNESCO-Confucius pour l’alphabétisation reçoit une médaille, un diplôme et 30 000 $ US.

En savoir plus :