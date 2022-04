Des ponts modulaires en acier Acrow aident à rétablir l'infrastructure de transport dans le nord-est de l'Italie

Acrow logo Acrow Bridge - Alps Italy

Des installations permanentes et temporaires permettront de reconnecter les communautés touchées par des conditions météorologiques extrêmes

Depuis plus de 70 ans, Acrow fournit des solutions innovantes et personnalisées pour la restauration des infrastructures essentielles à la suite de catastrophes naturelles.” — Paul Sullivan, président des activités internationales d'Acrow Bridge

PARSIPPANY, NEW JERSEY, UNITED STATES, April 21, 2022 / EINPresswire.com / -- Acrow , société internationale de premier plan dans le domaine de l'ingénierie et de la fourniture de ponts, a annoncé aujourd'hui que deux de ses structures modulaires en acier ont été installées dans le nord-est de l'Italie afin de soutenir les efforts de reconstruction des liaisons de transport essentielles endommagées par un épisode de vent extrême.Fin octobre 2018, le nord-est de l'Italie a été frappé par les vents violents de la tempête méditerranéenne Vaia. Des rafales de plus de 190 km/h ont été enregistrées, causant d'importants dégâts aux forêts, aux structures et à l'infrastructure de transport, notamment dans la zone montagneuse de la Vénétie, dans les Dolomites, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans la province de Belluno, la municipalité de Comelico Superiore a été particulièrement touchée. Des routes et des ponts situés le long du torrent Padola ont été endommagés ou détruits, coupant l'accès à de nombreuses localités rurales de la municipalité, dont le hameau de Sopalù.En raison de l'emplacement éloigné et de la superficie au sol limitée pour la construction, un pont permanent modulaire à panneaux d'acier Acrow 700XSa été choisi pour rétablir la connectivité aussi rapidement, sûrement et économiquement que possible pour les habitants de Sopalù. Pour maintenir la circulation pendant la construction du nouveau pont, un deuxième pont Acrow a été installé afin de permettre un accès temporaire au site.La solution Acrow 700XSchoisie pour l'application permanente mesure 30,48 mètres de long, avec une chaussée de 4,2 mètres de large, dotée d'un système de glissières de sécurité et d'une surface antidérapante en agrégats à base époxique. L'espace limité disponible pour l'assemblage et le lancement du pont représentait un défi, mais l'installation a été réalisée avec succès en quelques heures grâce à la technique de lancement en porte-à-faux assistée d’une grue.Dans le cadre du même projet, un pont à poutres Acrow a permis un accès temporaire au site de Sopalù. Il se composait de deux segments d'une longueur totale de 13,7 mètres et d'une largeur de 3,67 mètres, avec glissières de sécurité latérales. Loué à l'origine pour ce projet, il a depuis été acheté pour remplacer définitivement une autre structure voisine endommagée par la même tempête. Son déplacement vers le deuxième emplacement est prévu pour le printemps 2022.Le maître d'ouvrage était la municipalité de Comelico Superiore avec le soutien des consultants Studio API et Studio FMP pour les deux projets. L'entreprise Cadore Asfalti S.r.l. a construit les sous-structures, les abords de la route et a installé le pont sous la supervision des représentants du service sur site Acrow des États-Unis et d'Italie. Acrow a fourni une assistance technique tout au long du projet, de la logistique à l'assemblage et à l'installation, jusqu'à l'inspection finale du pont, requise pour la délivrance du certificat de conformité.« Nous sommes heureux d'avoir pu répondre aux besoins urgents de ces communautés locales pour aider à rétablir la connectivité de manière rapide, sûre et efficace », a déclaré Marco Mazzucato, responsable du développement commercial et de projets, basé dans les bureaux d'Acrow à Rome.Paul Sullivan, président des activités internationales d'Acrow Bridge, a ajouté : « Depuis plus de 70 ans, Acrow fournit des solutions innovantes et personnalisées pour la restauration des infrastructures essentielles à la suite de catastrophes naturelles. Nos ponts fiables et de haute qualité ont une durée de vie de 75 à 100 ans, et notre engagement ferme en faveur de l'excellence du service ajoute de la valeur aux entreprises et aux agences gouvernementales. »À propos d'AcrowAcrow est au service des industries du transport et de la construction depuis plus de 70 ans, avec une large gamme de solutions de ponts modulaires en acier pour une utilisation permanente, temporaire, militaire et d'urgence. Bénéficiant d'une forte présence internationale, Acrow est leader dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets d’infrastructure de ponts dans plus de 150 pays à travers l’Afrique, l’Asie, les Amériques, l’Europe et le Moyen-Orient. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.acrow.com # # #