Lancement d'un site unique au service des marins français

Le premier site de nautisme d'infos touristiques et de navigation sur la région anglaise du DevonVous prévoyez une petite virée en bateau de l'autre côté de la Manche ? Le Devon est non seulement une destination sympa, mais avec le nouveau site Sail la Manche, il est vraiment facile de planifier votre séjour.Sail la Manche est une ressource en ligne intégrale créée par British Marine South West. Le site vise à donner aux visiteurs français venus en bateau toutes les infos dont ils ont besoin pour profiter au maximum des activités dans le Devon, ainsi que sur les structures et services disponibles pour leur embarcation. Nos visites virtuelles interactives vous aident à préparer la découverte de trois sites exceptionnels du Devon : Dartmouth, Salcombe et la rivière Yealm.Grâce au site, la visite en 3D de ces secteurs du Devon accessibles en bateau permet aux visiteurs d'obtenir les informations pratiques concernant l'emplacement des cales de mise à l'eau, l'accès aux amarres réservées aux touristes, l'évacuation des eaux usées et tous les autres services proposés.Une fois arrivés sur la terre ferme, découvrez tout ce qui fait la célébrité du Devon : les petites villes et villages de charme, les itinéraires de randonnées, les expéditions le long de la côte escarpée et les magnifiques paysages, sans oublier le fameux rituel du thé accompagné de ses délicieux scones.Les 75 kilomètres de l'estuaire du Dart offrent notamment près de 20 kilomètres de voies navigables qui serpentent à travers la campagne verdoyante du sud-ouest de l'Angleterre avant d'arriver au port de Dartmouth, sur l'embouchure du fleuve. C'est une destination idéale pour les amateurs de navigation. Pendant votre séjour, explorez les 12 kilomètres de la rivière Yealm qui prend sa source dans la partie sud du Parc naturel du Dartmoor et file retrouver la Manche à Wembury. Et ne manquez pas le grand rendez-vous des amateurs de voile : Salcombe, sur les bords de l'estuaire de Kingsbridge, dans la zone inscrite au patrimoine de beauté naturelle exceptionnelle du Devon du Sud.À travers le site, vous trouverez des renseignements sur les événements locaux et les lieux à visiter. Que vous soyez à la recherche d'une régate sympa, d'un festival du fruit de mer, de musique ou de folklore local, les options ne manquent pas pour vous offrir un séjour prolongé dans le Devon et prendre goût à la culture du sud-ouest de l'Angleterre.Sail la Manche est conçu pour aider les visiteurs locaux et internationaux à découvrir la région, à profiter des ports de plaisance et des infrastructures nautiques, à apprécier l'hospitalité du Devon et à s'aventurer au-delà du bord de mer. Devon vous ouvre ses portes : celles des restaurants gastronomiques de Salcombe, celles des boutiques artisanales de Dartmouth, celles des sites historiques et des régions inscrites au patrimoine de beauté naturelle exceptionnelle. Il ne vous reste plus qu'à partir à leur découverte.Visitez, séjournez, découvrez le Devon avec Sail la Manche.À propos de Sail la MancheSail la Manche est une initiative de British Marine South West, un organisme de plus de 190 membres du secteur de la plaisance parmi lesquels on trouve des constructeurs, des fabricants d'équipement et d'accastillage ainsi que des ports et prestataires de services aux embarcations. Ces entreprises sont reconnues à l'international aussi bien pour leurs compétences que pour leur esprit d'innovation et la qualité de leurs prestations.L'objectif de Sail la Manche est d'équiper les visiteurs venus de France en leur donnant toutes les informations dont ils peuvent avoir besoin sur les activités, les sites et les infrastructures à leur disposition dans la région afin qu'ils puissent profiter au maximum de leur séjour.