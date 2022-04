PHILIPPINES, April 18 - Press Release April 18, 2022 DZRH ISYUNG PAMBAYAN INTERVIEW KAY SENADOR WIN GATCHALIAN KASAMA SI MILKY RIGONAN HINGGIL SA SIM CARD REGISTRATION BILL Q: Ano pong reaction ninyo kasi matagal ninyong isinusulong ang bill na ito pero marami kayong nagsulong nito sa Senado, ano ang reaction nyo at vineto ito ng Pangulo? SEN. WIN: Oo matagal nating isinulong ito, noong Congressman pa ako noong 2013. Sa akin simple lang, ang aking version ay i-register ang lahat ng pre-paid sim cards para simple lang dahil yan po talaga ang nagiging problema at yan po ang nagiging sanhi ng mga krimen na nangyayari sa atin. So sa akin simple lang pero ang nangyari dito sa Senate version ay nagkaroon ng social media. At aminado ako na ang social media nagagamit ngayon sa maraming hindi magagandang bagay. Unang-una yung troll, ako miso nabiktima, aatakihin ka sisirain ang puri mo. Kaya inilagay ng Senado ang pagreregulate ng social media. Pero dapat maintindihan ng mga kababayan natin ang proseso ng paggawa ng batas at sino ang may kapangyarihan nito. Ang may kapangyarihan ng paggagawa ng batas ay ang lehislatura, mga congressman at Senado, mga senador. Silang dalawa, itong dalawang Kapulungan na ito ay bumabalangkas ng batas at kapag sila ay sumang-ayon, magiging batas siya. Pero ang proseso kasama ang executive, ang ehekutibo. Kaya dapat pirmahan ng Presidente ito, hindi magiging batas ang isang batas kapag walang pirma ng Presidente. So kapag titignan natin ang proseso, babalangkasin ng Congressman, babalangkasin ng Senador pero ang Presidente pa rin ang pipirma dito. Kaya doon sa pagpirma, merong problema, merong potential na problema at due to Veto message na merong baka magkaroon ng potential na problema ito sa mga susunod na panahon kaya na-veto ito. Ako naman ang aking pananaw dito, ayaw natin ng isang batas na hindi maimplementa ng ehekutibo. Kapag sinabi ng ehekutibo, yang ginawa nyong batas hindi namin ma-implement, useless din. Magiging useless na batas ho yun. Kaya ako willing ako makipagtrabaho sa ehekutibo, bukas ang aking isipan na ayusin itong batas na ito, willing ako na tignan ang mga probisyon na hindi maimplementa para maging maayos itong batas at epektibo. Q: Pero ang sabi nga ay isiningit itong probisyon ng socmed pero di ba malinaw naman ang sinasabi rin ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, napag-usapan itong probisyon na ito na kumbaga ang version ng Senate yung socmed maregulate dito sa Sim Card registration Act. Totoo ba na naisingit itong probisyon na ito? SEN. WIN: Doon sa Senate version, ang original na mga, tinignan ko kasi ang mga original na mga prepaid sim card registration, wala talaga ang social media doon sa mga original version pero nagkaroon ng amendment at itong social media pinasok sa amendment at sinang-ayunan ng Senado. Bumoto ang Senado at sinabi na ito ay ipasok kaya makikita mo sa version ng Senado andun ang social media. Andun talaga ang social media pero kagaya ng maraming batas, importante na pwedeng maimplementa ang batas. Importante na implementable itong batas. At ang ehekutibo lang ang pwedeng magsabi nun kasi sila ang mag-iimplementa at doon nagkaroon ng problema. Para sa akin, dapat buksan din natin ang isip natin at maging cooperative tayo sa isa't isa para maging implementable ang batas. Useless kasi kung ipipilit natin tapos hindi naman maimplement. Q: Ang sabi nga ng mga nagsulong ng panukalang batas na ito, although sabi mo nga ang version mo simple lang, iparegister ang lahat ng simcard pero may amendments dito ipinasok ang socmed, di ba kasi ito ang mainit ang talakayan ngayon, fake news, pagpapakalat ng ibang paninira gamit ang facebook, twitter, instagram, maging ang mga Youtube kaya nga pinasok ang amendments na ito. Ang sabi nga ni Senator Drilon ito ay tagumpay daw ng mga trolls, kayo po ba ay pabor dito? SEN. WIN: Nabiktima rin ako ng trolls kaya ako sang-ayon ako na dapat walang trolls at dapat mag-register lang ang mga totoong tao kasi ang nangyayari ngayon, ako sa alam ko, sa mga gumagawa ng hindi maganda, kukuha sila ng maraming prepaid sim cards, kukuha sila o gagawa sila ng maraming accounts at hindi mo na mahabol kung sino yun tapos gagamitin yun para umatake o sirain ang puri ng isang tao. Q: Alam ko ikaw ilang beses ka ring napikon sa mga trolls na ito kasi di ba yung mga legitimate media, gamit namin ang mga tunay naming pangalan samantalang itong mga trolls na ito, gamit ang mga alyas, ni hindi mo alam kung sino siya, hindi mo alam dahil ang gamit ay prepaid sim cards. SEN. WIN: Hindi lang yan pati legitimate media inaatake rin. Sinisira rin ang reputation ng legitimate media. Alam ko marami tayong kasamahan na mga mamamahayag na inaatake kung hindi gusto o factual ang isinusulat. Q: At walang kalaban-laban, hindi mo siya pwedeng ihabla kasi ano ang gamit niyang pangalan, fake. SEN. WIN: Correct. Q: Hahabulin mo ang number hindi mo naman ang pangalan. Tatawagan mo papalitan na ang sim card. SEN. WIN: Correct. At obvious naman walang picture, walang followers, tatlo lang, wala pa. Obvious lang kaya nagagamit din ito, ito nga yung tinatawag na digital warfare na yun. Yung bagong paninira ngayon, yan po ang nagagamit. Kaya ang theory, ako ay sang-ayon na dapat ang totoong tao lang ang pahintulutan na magkaroon ng social media para may accountability rin. Pero ito rin ang nakikita kong kumplikasyon, lahat ng social media nasa abroad. So kung ang batas natin sa Pilipinas at nakita ko sa batas na inatasan ang NTC na siguraduhin na magregister, siguraduhin na ang social media providers, ang Facebook, Instagram, totoong tao lang. Paano ang NTC ireregulate ang Facebook. Paano si NTC ireregulate si Instagram eh lahat yan nasa abroad. Iba pa ngang social media hindi nakaregister sa America , yung iba nasa Virgin Island. Ang ibang social media naka-address sa hindi natin alam. Kasi sa internet hindi mo naman kailangan ng permanenteng address, pwede ka kahit saan dahil ang internet ngayon ay talagang global. Q: Kaya nga the Worldwide web ang tawag sa kanya. SEN. WIN: Correct. Yun ang isang aspeto na kailangang ma-improve kasi paano nga, saklaw pa ba ng NTC si Facebook? Saklaw pa ba ni NTC si Instargram? Saklaw pa ba ni NTC si Tiktok, eh si Tiktok nasa China, di ba? Paano sasabihin ni NTC na dapat Tiktok totoong tao lang ang iregister mo. Yung mga ganun na kumplikasyon na dapat ayusin at yun din ang tingin ko personally dahil hindi ko pa nakita ang buong veto ng ehekutibo na parang mahirap yata iimplement ito kung hindi klaro sa lahat. Ako naman ay open na, sang-ayon ako na dapat totoong tao lang ang mag-register sa social media. Q: So panghuli na lang, malabo na itong batas na ito na ma-implement dahil na-veto na ng Pangulo? SEN. WIN: Wala na. Q: Nakakalungkot noh, dahil ang haba ng talakayan natin tapos na-veto lang? SEN. WIN: Well ganyan talaga pag gagawa ng batas. Maraming batas na na-ve-veto to be honest about it at ganyan talaga, yan ang proseso eh at dapat yang proseso na yan ay ginawa para may check and balance. At ang proseso na yan ay para maiwasan ang pang-abuso o nag ibang batas ay hindi maimplement at ako naman ay naniniwala na yung susunod na administrasyon, makikita na importante ang batas na ito at ako naman ay itutulak natin na ito ay icertify as urgent next administration. Q: Sa susunod na Kongreso, isusulong mo uli ito? SEN. WIN: Correct, ito siguro ang unang-unang ipafile ko pero ang aking pananaw diyan, ihihiwalay ko ang social media. Para mas malalim at komprehensibo ang detalye sa pag-uusap sa social media. Q: Easter message SEN. WIN: Ako bumabati po ako sa ating mga kababayan, Happy Easter sa lahat. At doon po sa mga matagal nang hinihintay ang batas na wag silang mawalan ng loob dahil ipafile ko uli ang batas na ito kapag ako ay nakabalik sa Senado.