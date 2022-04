On Araw ng Kagitingan, De Lima honors veterans, health workers and volunteers

In observance of Araw ng Kagitingan (Day of Valor) today, Re-electionist Senator Leila M. de Lima thanked and honored the soldiers and veterans whose courage to fight for the country's national dignity and freedom continues to inspire Filipinos today.

In a video message, De Lima also expressed her gratitude to Filipino health workers who made sacrifices, even putting their safety at risk, to save lives.

"Isang taos-pusong pasasalamat at taas-noong pagpupugay sa magigiting na bayaning Pilipino!

Sa ating mga beterano, maraming salamat sa inspirasyon sa pagtindig para sa ating pambansang dangal, sa pagtatanggol sa ating teritoryo, soberanya at kalayaan," she said.

"Saludo din tayo sa marami pa nating kababayan na nagpamalas ng di-matatawarang tapang para sa kapakanan at kaligtasan ng kapwa Pilipino.

"Sa ating mga doktor, nurse, health workers at frontliners na hinarap ang peligro ng COVID-19 para arugain at pagalingin ang maysakit, maraming salamat!" she added.

The Day of Valor or Araw ng Kagitingan, observed every April 9 of every year, commemorates the Fall of Bataan to Japanese imperial forces during World War II.

In commemorating the holiday, De Lima also acknowledged the efforts of volunteers and frontliners to help people in need, including victims of calamities.

"Sa ating frontliners at volunteers na walang dalawang-isip na rumeresponde sa panahon ng kalamidad para sagipin ang mga nasalanta nating kababayan, saludo po ako sa inyo," she said.

She concluded: "Sa lahat ng patuloy na nakikipaglaban para sa Pilipino at sa Pilipinas, pagpupugay sa inyong lahat!"