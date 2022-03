Une nouvelle appellation, mais un accent continu sur les vétérans et leur famille

Le Centre d'excellence sur le TSPT est maintenant l'Institut Atlas pour les vétérans et leur famille.

OTTAWA, ONTARIO, CANADA, March 31, 2022 / EINPresswire.com / -- Ils ont servi leur pays. Toutefois, pour certains vétérans et leur famille, ce service pèse parfois lourdement sur leur santé mentale et leur bien-être. C’est pourquoi le gouvernement du Canada a financé, en 2017, la création du Centre d’excellence sur le trouble de stress post-traumatique et les états de santé mentale connexes (Centre d’excellence – TSPT).Mentionné à ce titre dans la lettre de mandat du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, cet organisme n’a cessé de croître et prend aujourd’hui un nouvel envol vers la prochaine étape de son existence.Alors que le Centre d’excellence sur le trouble de stress post traumatique devient l’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille, son président et chef de la direction, Fardous Hosseiny, note : « L’évolution qui nous a menés jusqu’à devenir l’Institut Atlas résulte d’une année de planification stratégique et de collaboration avec les vétérans des Forces armées canadiennes (FAC) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et leur famille, ainsi qu’avec des chercheurs et des fournisseurs de services, en vue de définir l’orientation de l’organisme. »« Lorsque nous avons annoncé la création du Centre d’excellence sur le trouble de stress post-traumatique et les états de santé mentale connexes dans le budget de 2017, je savais qu’il y avait là beaucoup de potentiel », affirme Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale. « Je suis heureux de constater aujourd’hui les progrès du Centre d’excellence, et je sais que cette évolution se poursuivra avec l’Institut Atlas pour les vétérans et leur famille. »La création de l’Institut Atlas a été guidée par la conviction fondamentale que les vétérans et leur famille méritent un accès équitable aux soins de santé mentale, qui soit exempt de toute forme de stigmatisation relative à leur situation. « La mobilisation avec les parties prenantes s’est avérée essentielle pour valider notre mission, établir notre stratégie et définir une identité en fonction des besoins exprimés par les vétérans et leur famille », déclare M. Hosseiny.Bien que l’Institut Atlas n’offre pas de services directs, l’un de ses objectifs est de déterminer les meilleures approches thérapeutiques en matière de santé mentale. L’organisme entend maintenir ses efforts pour consolider les capacités en vue d’offrir aux anciens membres des FAC et de la GRC, ainsi qu’à leur famille, des mesures de soutien et des soins accessibles, adaptés à leur culture, et sensibles aux traumatismes. M. Hosseiny souligne d’ailleurs que, malgré la nouvelle appellation de l’organisme, l’équipe demeure guidée dans ses efforts par une volonté d’améliorer la vie des vétérans canadiens et de leur famille.Pour marquer cette transition, l’Institut Atlas a également lancé un nouveau site Web : atlasveterans.ca.« Quelles que soient leurs expériences et où qu’ils se trouvent, nous croyons que les vétérans et leur famille devraient avoir facilement accès à des soins, à de l’information et à des ressources de haute qualité, ajoute M. Hosseiny. Ces personnes ont consacré leur vie à servir le Canada. Il est temps pour nous de redonner à ceux et celles qui nous ont déjà tant donné. »Pour en savoir plus, rendez-vous à atlasveterans.ca.Liens connexes :Ministère des Anciens Combattants : https://www.veterans.gc.ca/fra/health-support/mental-health-and-wellness/understanding-mental-health/centre-of-excellence Centre de santé mentale Royal Ottawa : https://www.leroyal.ca/propos-du-royal/propos-de-nous/institut-atlas-pour-les-veterans-et-leur-famille