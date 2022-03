Armis nomeia Vesku Turtia como Diretor Regional Iberia

Responsável na área da cibersegurança vai desenvolver o mercado português e espanhol

LISBOA, PORTUGAL, March 23, 2022 / EINPresswire.com / -- Armis , o líder do serviço unificado de visibilidade e segurança de ativos, anunciou hoje a nomeação de Vesku Turtia como Diretor Regional Iberia. Vesku, que se encontra a trabalhar em Madrid, vai desenvolver a estratégia da empresa nos novos mercados chave: Espanha e Portugal.Vesku conta com mais de 20 anos de experiência na indústria e tem um histórico de vendas comprovado no mercado empresarial de segurança. Foi o responsável por estabelecer e desenvolver fornecedores de serviços de segurança de TI no mercado espanhol, como a Stonesoft, F-Secure e FireEye, entre outros. Agora, na Armis, vai ser responsável pelo desenvolvimento de canal e de vendas em Espanha e Portugal, para setores chave como energia e utilidades, finanças, saúde, fabrico, setor público e retalho.A Armis tem o objetivo de expandir e reforçar a sua pegada em todo o mercado ibérico, para ajudar organizações baseadas em Espanha e Portugal a implementarem estratégias de transformação digital e adotar, de forma segura, novos dispositivos conectados, desde equipamentos geridos e não geridos, a aparelhos IoT, incluindo dispositivos médicos (IoMT), tecnologia operacional (OT) e sistemas de controlo industriais (ICS).Vesku Turtia comentou “Estou muito entusiasmado com o meu novo cargo e a possibilidade de posicionar a Armis como a empresa líder para soluções de segurança nos dois mercados. Mais de 40% das empresas que estão na Fortune 100 já confiam na Armis para analisar comportamentos, detetar ameaças e ajudar na ação para proteger o seu negócio. Estou encantado com a possibilidade de trazer esta oportunidade para empresas em Espanha e Portugal”.Conor Coughlan, Chief Advocacy Office e General Manager para o mercado EMEA na Armis afirmou “Vesku é um líder experiente e de sucesso e estou muito confiante no seu conhecimento profundo de segurança empresarial e a sua experiência no território ibérico. Temos a confiança de que ele pode conduzir com sucesso estes dois mercados importantes e permitir que a Armis possa acelerar a sua expansão de mercado e a obtenção de novos clientes em todo o mercado ibérico”Armis é um parceiro estratégico e integrador de tecnologia com e aconselhado pela IBM, Accenture, Capgemini, Deloitte, KPMG, Crowdstrike, Checkpoint, ServiceNow, Splunk, Cisco e mais de 200 organizações em todo o mundo.O crescimento tremendo da Armis foi alimentado através da aquisição de uma quota de mercado cada vez maior num mercado com um crescimento rápido e através da expansão em novas áreas e regiões. A Armis foi avaliada recentemente em 3,4 mil milhões de dólares depois de angariar 300 milhões de dólares através da One Equity Partners. Ao longo dos últimos 3 anos, a empresa garantiu um crescimento galopante de 8.826% nas suas receitas e está entre as empresas de cibersegurança de crescimento mais rápido em todo o mundo. Em reconhecimento desta rápida expansão, a Deloitte colocou a Armis como a 25ª empresa de tecnologia de maior crescimento na América do Norte, no seu mais recente estudo 2021 Deloitte Technology Fast 500. A companhia é a única empresa de cibersegurança que disponibiliza uma visibilidade completa, deteção de vulnerabilidades e gestão de riscos, em todos os ativos nos ambientes de TI, empresariais, médicos, tecnologia operacional, sistemas de controlos industriais, IoT e IIoT. A Armis tem o ecossistema de parceiros mais robusto, desenvolvendo centenas de investimentos existentes em TI e segurança com a deteção de ameaças em tempo real, utilizando a maior base de conhecimento de dispositivos em todo o mundo, monitorizando mais de mil milhões de dispositivos, um número que continua a crescer.Faça parte de uma equipa que está a garantir que as organizações um pouco por todo o lado têm acesso seguro a dispositivos conectados que precisam para conseguir mais sucesso. Junte-se à nossa equipa inovadora.Sobre a ArmisArmis é a principal plataforma unificada de visibilidade e segurança de ativos concebida para abordar o novo terreno de ameaças criado pelos dispositivos conectados. Empresas que estão integradas no Fortune 1000 confiam na nossa proteção continua e em tempo real para ver em total contexto todos os dispositivos geridos, não-geridos, e dispositivos IoT, incluindo dispositivos médicos (IoMT), tecnologia operacional (OT), e sistemas de controlo industrial (ICS). A Armis fornece uma gestão passiva e sem paralelo de ativos de cibesegurança, gestão de risco e aplicação automatizada. A Armis é uma empresa privada sediada em Palo Alto, na Califórnia.Aprenda mais sobre a rede de parceiros da Armis aqui ( https://www.armis.com/partner-programs/ ) e descubra a plataforma da Armis em: https://www.armis.com/armis-platform/ . Para falar com um especialista de cibersegurança, pode carregar em https://www.armis.com/demo/ Media contacts:ATREVIAInês Albino – ialbino@atrevia.com – 96 346 12 91Diogo Marcelo – dmarcelo@atrevia.com – 91 305 48 34ArmisDillon TownselSr. Director, Public & Media Relationsdillon@armis.com512-571-3455