MINTLAYER SCEGLIE SAN MARINO PER LANCIARE IL SUO PROGETTO IN TUTTO IL MONDO GRAZIE ALLA BLOCKCHAIN

Mintlayer verso il successo: una soluzione completamente decentralizzata per aziende, investitori e innovatori del mondo Bitcoin

MILANO, SELEZIONA, ITALY, March 21, 2022 / EINPresswire.com / -- È stata fondata a San Marino, ma sta già lavorando in tutto il mondo e sta crescendo a ritmi velocissimi.Ha ricevuto un finanziamento seed da 5,2 milioni di dollari, a marzo 2021, ma preannuncia nuove presale nei prossimi mesi. E punta sulla blockchain di Bitcoin per raggiungere il suo prossimo obiettivo: creare il primo vero mercato libero e decentralizzato globale, collegato a Bitcoin, così racconta il progetto Mintlayer, Enrico Rubboli, CEO di RBB LAB.RBB LAB , l’azienda che sta coordinando lo sviluppo open-source del progetto Mintlayer, impiegando attualmente 14 sviluppatori a tempo pieno. L'azienda ha in progetto di collaborare con acceleratori e incubatori per sostenere la prossima ondata di innovatori che svilupperanno e costruiranno i loro progetti sul protocollo.Il 2022 dovrebbe rivelarsi un anno emozionante per Mintlayer con il lancio della testnet Lovelace, un portafoglio mobile Bitcoin/Mintlayer, e molte iniziative della comunità come la spinta di una rete di progetti grazie al Fondo Ecosistema Mintlayer.Mintlayer mira a creare opportunità per tutti i progetti DeFi che cercano una maggiore interoperabilità tecnica con Bitcoin, nonché a scalare la loro base di utenti aumentando la possibilità di attrarre interesse dai possessori di Bitcoin.La Repubblica di San Marino opera da tre anni a questa parte per favorire l’ingresso di nuovi progetti attivi in ambito blockchain, con la normativa legata alla regolamentazione degli utility token prima e recentemente di quella legata alla custodia degli asset digitali, si mira a costruire un ecosistema regolamentato con regole chiare e precise al fine di attirare imprenditori meritevoli e realizzare le trasformazioni che la tecnologia blockchain offre alle società.“Abbiamo aderito da subito con entusiasmo a questa opportunità , poichè cercavamo un posto sicuro, dal punto di vista normativo, dove poter far nascere e crescere il nostro ambizioso progetto : Mintlayer.” dichiara il CEO di RBB LAB Enrico Rubboli “Abbiamo in particolar modo apprezzato la qualità dell’assistenza ricevuta e il supporto per rispondere alle nostre esigenze in ogni fase della richiesta”Entrare a far parte di un ecosistema virtuoso, in cui i progetti e le realtà imprenditoriali vengono premiati e valorizzati per la qualità dei team e per le caratteristiche tecniche e progettuali della loro iniziativa imprenditoriale.San Marino si qualifica a pieno titolo come posto ideale per i progetti blockchain provenienti da ogni parte del mondo.A proposito di Mintlayer:Mintlayer è una blockchain costruita sulla rete di Bitcoin. Lo sviluppo è coordinato da RBB SRL, una società con sede a San Marino. Lo sforzo di sviluppo è stato finanziato da diversi VC, tra cui Alphabit Digital Fund, Moonwhale Ventures, Moonrock Capital e molti altri (vedi la lista completa qui).Mintlayer migliora l'interoperabilità diretta dei token consentendo nuovi modi di scambiare valore, creando un sistema in cui nuovi modelli di business possono fiorire e partecipare alla finanza veramente senza fiducia.Il protocollo sfrutta la scalabilità tecnologicamente avanzata per rafforzare la sicurezza della rete, aumentare l'inclusività dei nodi e garantire la sostenibilità a lungo termine.