6e Weekend Mondial du Bien-être: Un Événement Mondial Pour Vivre Bien Mieux Ensemble

Poster 6e Weekend Mondial du Bien-être Photo Jean-Guy de Gabriac

Les 16-17-18 sept 2022, 4.000 établissements dans 140 pays proposeront sur wellmap.fr des cours fun, gratuits et inclusifs à des millions de personnes.

Il n'y a pas de but plus noble dans la vie que d'encourager les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes.” — Jean-Guy de Gabriac

BRUSSELS, BELGIQUE, March 17, 2022 / EINPresswire.com / -- Cette 6e édition débutera vendredi 16 Sept 2022 au lever du soleil à Fidji, jusqu'au coucher du soleil dimanche 18 à Hawaï. Plus de 4.000 établissements dans 140 pays seront géolocalisés sur la carte mondiale du bien-être www.wellmap.fr pour que des millions de personnes puissent trouver des professionnels, des activités bien-être et des cours collectifs gratuits près de chez eux.Inspiré par les NATIONS UNIES depuis 2017, le Weekend Mondial du Bien-être / World Wellness Weekend soutient le 3e Objectif de Développement Durable "Santé et bien-être pour tous" à travers les 5 Piliers du bien-être : Sommeil & Créativité, Nutrition & Immunité, Mouvement & Vitalité, Présence & Sérénité, Sens de la vie & Solidarité.Pendant la pandémie de Covid, l'accent a été mis sur le renforcement de la VITALITÉ, de la SÉRÉNITÉ, de la RÉSILIENCE et de l'IMMUNITÉ. Mais les événements dramatiques à Beyrouth, au Myanmar et maintenant en Ukraine placent la SOLIDARITÉ au premier plan et la nécessité de "VIVRE BIEN MIEUX ENSEMBLE".Nous encourageons des millions de personnes en quête de bien-être à faire équipe avec un(e) ami(e) ("Wellness Buddy"), leur famille ou leurs collègues pour se fixer un objectif spécifique afin d'être "plus en forme ensemble" et, une fois cet objectif atteint, de transformer les kilomètres de leur podomètre en soutien financier pour soutenir l'association de leur choix. Les personnes qui courent sur tapis en club de fitness, vont au travail à pied, font du vélo ou de la randonnée pour leur plaisir et leur santé, pourront soutenir celles et ceux qui marchent pendant des jours pour fuir la guerre et la dévastation, laissant tout derrière eux, en espérant trouver une main tendue sur le chemin.Le Weekend Mondial du Bien-être n'est pas seulement un week-end avec des activités gratuites, chaque année, juste avant l'équinoxe de septembre. Notre réseau dynamique de professionnels du fitness, de la beauté, de l'hôtellerie et du tourisme encourage le grand public à être bien dans son corps, bien dans sa tête et mieux dans son assiette en découvrant des activités riches de sens et de sensations.Saluons la contribution exceptionnelle de 117 Ambassadeurs et Coordinateurs du World Wellness Weekend dans le monde, ainsi qu’une longue collaboration avec les principales fédérations professionnelles telles que ISPA, IHRSA, CIDESCO, Wellness Tourism Association, Asociacion Americana de Spa, Leading Spas of Canada, Sustainable Spa Association, International Sport Network Organization, International Massage Association, International Sauna Association.Nous tenons à saluer tout particulièrement le partenariat stratégique avec CENTRED (Application qui facilite les voyages bien-être), connectée à 57 millions de voyageurs actifs, ainsi que le soutien remarquable de Val di Fiemme, Biologique Recherche, WellnessLiving, Immunocologie, mindbody, bbspa, BC Softwear, Tip Touch and Vagheggi.INFO & INSCRIPTION GRATUITE : www.wellmap.fr (18 langues, maintenant avec Polonais et Japonais)FONDATEUR : Jean-Guy de GABRIAC jean-guy@weekend-wellness.com#WorldWellnessWeekend #WellnessPourTousl #WellnessParTous #WellnessBeyondBorders @worldwellnessweekendLIRE le DOSSIER COMPLET (en ANGLAIS): https://world-wellness-weekend.org/wp-content/uploads/2022/03/PRESS-RELEASE-6th-World-Wellness-Weekend-17-March-2022.pdf

6e Weekend Mondial du Bien-être Bande Annonce