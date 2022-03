Tanzende Hamster erobern Europa, jetzt kommen sie auch nach Deutschland

Socken

BRATISLAVA, SLOVAKIA, March 15, 2022 / EINPresswire.com / -- Das slowakische Unternehmen Dedoles ist auf dem Bekleidungsmarkt sehr erfolgreich. Die Kunden lernen das Unternehmen vor allem durch die Socken von Dedoles kennen, die unterschiedlich sind und passen dennoch perfekt zusammen. Dieses Jahr hat Dedoles seine TV-Kampagne auch in Deutschland gestartet.Das Unternehmen mit den fröhlichen Kleidern ist in den letzten 3 Jahren schnell gewachsen und derzeit in 21 europäischen Ländern tätig. Während Dedoles im Jahr 2019 einen Umsatz von 15 Millionen Euro hatte, waren es im Jahr 2020 bereits 50 Millionen und im vergangenen Jahr dürften es 90 Millionen gewesen sein. Auch die Zahl der Kunden wächst proportional, wobei Dedoles im Jahr 2020 seine erste Million erreicht hat. Derzeit hat die Zahl der Kunden 3 Millionen überschritten. „Deutschland ist für uns ein strategisch wichtiger Markt, denn er macht 18 % unseres Umsatzes aus. Es ist auch einer unserer am schnellsten wachsenden Märkte, der in diesem Jahr um bis zu 80 % wachsen wird. Im Jahr 2021 hatten wir 500.000 deutsche Kunden, die mehr als 2 Millionen Paar Socken kauften. Das erfolgreichste Design ist Medizin“, sagt Martin Mrva, CMO von Dedoles.In der Slowakei liegt der Bekanntheitsgrad der Marke bei über 90 %, in der Tschechischen Republik ist Dedoles bei fast 70 % der Bevölkerung bekannt. Auch in Deutschland, wo der Bekanntheitsgrad der Marke noch relativ gering ist, hat sich das Unternehmen ein kühnes Ziel gesetzt, aber bei Dedoles hat man sich auf die Eingängigkeit der Werbung und eine breite Palette beliebter, fröhlicher Produkte verlassen. „Online-Shopping ist in Deutschland sehr beliebt. Die meisten Deutschen kaufen mindestens einmal im Monat online ein, wobei Kleidung sowie Socken und Unterwäsche die begehrtesten Kategorien sind. Deshalb sehen wir in diesem Land ein großes Potenzial. Deutschland ist derzeit unser drittgrößter Markt mit etwa einem Drittel unseres Umsatzes“, sagt Martin Mrva. Auch der Trendshop-Award, der von Computer Bild gemeinsam mit dem renommierten Marktforschungsinstitut Statista vergeben wird, zeugt von dem außergewöhnlichen Erfolg des Unternehmens. Dedoles erhielt diese Auszeichnung bereits das zweite Jahr in Folge.Das Unternehmen hat mehrere Kategorien in seinem Produktportfolio, neben Socken auch Unterwäsche, Leggings, Sport-BHs, gestrickte Winteraccessoires, Pullover und Strickjacken, sowie eine Sommerkollektion mit Bademode, Strandschuhen oder Hüten und Handtüchern. Weitere 700 Produkte sind für dieses Jahr geplant. „Es wird Schlafanzüge für Kinder und Erwachsene geben, Regenkleidung wie Regenmäntel, Gummistiefel und Regenschirme. Für den Sommer bereiten wir wieder eine große Sommerkollektion vor. Wir planen, die Neuheiten mit der Kommunikationskampagne zu unterstützen, die wir diese Woche gestartet haben“, fügt Chief Marketing Officer Dedoles hinzu.

