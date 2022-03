Malgré la guerre, l'artiste ukrainienne chante l’espoir

Rien n'est impossible dans la vie. Croyez en vos rêves et ne les trahissez jamais.” — Olga Barben

CLARENS, VAUD, SWITZERLAND, March 22, 2022 / EINPresswire.com / --Olga Barben a partagé un nouveau single intitulé "Magical Time" qui sera disponible sur toutes les plateformes à partir du 23 Mars."Magical Time" reste fidèle à son registre classique et authentique reflétant une vraie déclaration d’amour.Après nous avoir fait rêver avec « Dreams come true » Olga Barben enchaîne ses chansons pour dévoiler son âme à travers ses compositions.Le clip sera disponible à partir du 23 mars.Réalisé dans un décor surréaliste au bord du lac de Thun en Suisse, sur le toit d’un magnifique château, l’impressionnant paysage vous transportera dans l‘univers magique d’Olga Barben. Elle y ajoute également sa touche personnelle inspirée de sa complicité avec son fils car elle aime rester vraie et sincère dans tout ce qu’elle entreprend.« L’amour d’une mère est à toute épreuve »Cette 3ème production confirme son dévouement et sa détermination pour nous offrir une partie d’elle-même car chaque note vous donnera des frissons.Sa voix et l'authenticité de son interprétation, enveloppées par les cordes et le piano, vont encore vous surprendre créant cette incroyable alchimie qui séduit non seulement les amateurs de musique classique mais aussi la jeune génération.Olga Barben : d’origine Ukrainienne, une femme forte qui a traversé des épreuves dans sa vie et qui, aujourd’hui malgré la guerre qui sévit dans son pays, ose partager avec le monde l’amour et l’espoir à travers son talent.L’ancienne députée voit en la musique une force et à la fois une source d’amour et de joie.« Rien n'est impossible dans la vie. Croyez en vos rêves et ne les trahissez jamais. » dit Olga Barben.Toucher les gens avec sa propre musique est plus puissant et gratifiant car les gens se connectent à travers elle.Enfant, elle a grandi en URSS (Ukraine) et a toujours été passionnée par la musique classique.À l'âge de 5 ans, elle est entrée dans un studio de musique pour apprendre à jouer du piano.À l'âge de 12 ans, elle est entrée au conservatoire de musique.Elle a étudié à l'Université de la culture et des arts et a appris à chanter l'opéra à la Faculté de chant académique.Elle a participé à de nombreux concours de musique classique, comme celui de la "Scuola dell'Opera Italiana Fiorenza Cedolins", où elle a chanté "Mon cœur s'ouvre à ta voix" de l'opéra "Samson et Dalila".Performances récentes :New York, Carnegie Hall, Karl Jenkins, The Armed Man, Concert for Peace, 2020Lucerne, Palais de la culture et des congrès, KKL, Concert pour la musique classique, 2018.Olga Barben travaille actuellement sur deux nouvelles chansons qui seront publiées au début de l'année.Informations utilesVous trouverez plus d'informations sur l'artiste sur ce lien : https://mx3.ch/olgabarben L'actualité musicale d'Olga peut être suivie sur ses réseaux sociaux : https://www.instagram.com/olgabarben.music/ Informations utilesVous trouverez plus d'informations sur le lien de l'artiste : https://mx3.ch/olgabarben L'actualité musicale d'Olga peut être suivie de près sur ses réseaux sociaux : https://www.instagram.com/olgabarben.music/

