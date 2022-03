Ing. Antonio Velardo parla delle recenti notizie negative su di lui che sono completamente false.

Antonio Velardo

ROME, REGIONE LAZIO, ITALIA, March 11, 2022 / EINPresswire.com / -- In una serie di articoli recentemente usciti sulle principali testate giornalistiche internazionali l’Ing. Antonio Velardo è stato coinvolto e nominato quale soggetto coinvolto in una serie di eventi di rilevanza penale che vanno dal riciclaggio all’associazione mafiosa. In particolare, si fa riferimento ai articoli pubblicati dai gruppi IrpiMedia in Italia e OCCRP all’estero, relativi principalmente all'indagine conseguente alla fuga di dati bancari del Credit Suisse catalogati come “Suisse Secrets”.A tal proposito, l’Ing. Antonio Velardo intende precisare che:1. Non ha mai avuto alcun conto segreto in Svizzera. I suoi conti svizzeri sono stati oggetto d’indagine della magistratura che li ha prima bloccati e poi sbloccati perché non ha rilevato alcun illecito in quanto è stato possibile ricostruire la provenienza del denaro depositato sui conti. Il suo nome è stato quindi indebitamente e ingiustamente citato nel reportage conosciuto come “Suisse Secrets”.2. È stato assolto per non aver commesso il fatto nel processo “Metropolis” in cui era stato coinvolto con l’accusa di riciclare denaro e di appartenere ad organizzazioni criminali. Tutte le accuse sono cadute durante il processo e Antonio Velardo è stato assolto addirittura sotto richiesta dello stesso pubblico ministero.3. Non ha mai conosciuto membri della famiglia Mancuso e non è mai stato coinvolto in questioni di mafia o criminalità organizzata e questo lo sancisce a chiare lettere la verità processuale. Antonio Velardo non ha mai tenuto a battesimo il figlio di Maccarone, tra l’altro soggetto incensurato , come riportano gli articoli giornalistici. Antonio Velardo non è cattolico e non è il padrino del figlio di Maccarone come si evince dai registri della Chiesa.4. Non ha mai ricevuto pagamenti diretti per l’intermediazione di immobili relativi al progetto Jewel of the Sea in Calabria. Il denaro passava dai clienti stranieri ad uno studio legale, principalmente quello dell’avv. Giambrone che, dopo due diligence, pagava il costruttore Cuppari per la vendita e la società VFI (di cui Velardo era socio), per l’intermediazione. VFI sviluppava le vendite in diversi progetti e Jewel of the Sea era solo uno di questi. Velardo non ha ricevuto denaro direttamente da Jewel of the Sea, ma ha incassato un dividendo dalla sua società VFI che non è stata coinvolta in nessuna azione risarcitoria e Velardo non è mai stata citato in giudizio per le responsabilità relative al fallimento del progetto Jewel of the Sea.5. È stato assolto anche nel processo Black Money dove il teorema accusatorio era teso a dimostrare che Velardo, insieme al suo avvocato, commercialista e contabile, avesse riciclato i soldi dello scudo fiscale indebitamente in altre imprese in Italia. , in cui il reato presupposto era solo l’ evasione fiscale. Lo stesso capo d’ accusa e’ ridicolo e controverso in quanto reinvestire il denaro scudato era proprio l’obiettivo dello scudo , infatti Velardo è stato ancora una volta completamente assolto anche da quest’accusa perche’ il fatto non costituisce reato.L’ Ing. Velardo non ha precedenti penali o giudizi in corso. È stato totalmente assolto da tutte le accuse. Attraverso le sentenze di assoluzione è possibile ricostruire la sua intera vicenda giudiziaria. Gli articoli di cui sopra sono destituiti di ogni fondamento e non corrispondono alla verità processuale.L’Ing. Velardo ci tiene a far presente che tali articoli lo hanno profondamente destabilizzato emotivamente e hanno creato un danno d’immagine, ripescando vicende del passato che erano state chiuse nelle aule giudiziarie e che sarebbero dovute rimanere confinate nel passato.“Tutte queste accuse contro si sono rivelate false nei tribunali anni fa, i giornalisti a quanto pare non hanno letto le risoluzioni della giustizia. I pm mi hanno indagato per anni e hanno concluso che in realtà non avevo commesso alcun reato e sono stato totalmente assolto e soprattutto nel primo caso in cui ero accusato di essere mafia, lo stesso pm ha chiesto che le accuse contro di me fossero ritirate perché io non aveva commesso alcun reato. delitto." fece notare Velardo.Un sito web chiamato Antonio Velardo Truth ha pubblicato il lato della storia di Velardo con tutta la documentazione legale che può essere verificata con le autorità italiane e svizzere a riprova delle argomentazioni di Velardo e dell'errore di questo gruppo di giornalisti.L’Ing. Velardo si riserva il diritto di tutelare la sua immagine e la sua reputazione in tutte le sedi, nessuna esclusa.Per la revisione dei processi giudiziari:- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Reg. gen no. 33566/2013- LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N. 1224/16 Reg. Sent.; N. 975/15 Reg. 